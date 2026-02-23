Kocsis Máté: A Tisza Párt ukrán rulettet játszik

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a kormánypártok országjárásának péri fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy amit a Tisza Párt szeretne, az egy "ukrán rulett", de a magyarok biztonságával nem lehet hazardírozni.

A Fidesz frakcióvezetője a kormánypártok péri fórumán úgy fogalmazott, hogy amit a Tisza Párt képvisel, az egy „ukrán rulett”, amellyel a magyarok biztonságát kockáztatják. Kocsis Máté szerint a választás tétje az, hogy Magyarország megőrzi-e szuverenitását és kimarad a háborúból, vagy olyan irányba indul el, amely Ukrajna finanszírozását és a brüsszeli elvárások teljesítését helyezi előtérbe. Fotó: Ronald Wittek / MTI/EPA

Kocsis Máté szerint Magyar Péter legfőbb támogatói azok, akik most veszélyeztetik Magyarország energiaellátását

Kocsis Máté a Győr-Moson-Sopron vármegyei településen hangsúlyozta, a Tisza Párt és vezetése partner abban, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen, és támogatná Ukrajna finanszírozását.

Ahhoz, hogy ennek legyen pénzügyi fedezete, megszorításokat hajtanának végre, emellett minden olyan brüsszeli kérést teljesítenének, amelyre a magyarok már korábban nemet mondtak, vagy amely ellentétes az ország érdekeivel"

- tette hozzá, példaként említve a migrációra és a gender lobbira vonatkozó brüsszeli kéréseket.

A frakcióvezető szerint világos, hogy a Tisza Párt "lepaktált az ukránokkal" és ha nyer, akkor azzal Kijev és Berlin győzött.

Mi vagyunk azok, akik erre nemet mondanak és a Tisza Párt az, amelyik erre igent. E között kell tehát a magyaroknak nagyon egyszerűen fogalmazva választaniuk"

- mondta Kocsis Máté, aki szerint most a legfontosabb ügy, ami az egész európai közbeszédet áthatja, az a háborúhoz való viszony kérdése. Kiemelte, hogy a 2030-as "remélt vagy megígért" európai-orosz háború előtt ez az utolsó alkalom, hogy a magyarok utat válasszanak maguknak. A frakcióvezető egy kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy:

Magyar Péter két hete Münchenben elígérkezett a háborúpárti német kancellárnak és Manfred Webernek, így teljesen világos, hogy az ukránok például a kőolajvezetéken be akarnak avatkozni a magyar választásokba".

Hozzátette, azt is világossá tették az ukránok, hogy a Tisza Párt mellett akarnak beavatkozni, emiatt pedig:

Magyar Péternek esze ágában sincsen ellentmondani, hiszen azok, akik veszélyeztetik most Magyarország energiaellátását, Magyar Péter legfőbb támogatói".

Kocsis Máté ugyanakkor hangsúlyozta: