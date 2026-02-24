Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter teljesen megzavarodott, Orbán Viktor csapta le a magas labdát

Fontos

Atomfegyvereket kaphat Ukrajna? Minden eddiginél félelmetesebb fordulat jöhet

Magyar Péter

Kocsis Máté: A Tiszával nincs Barátság

39 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„A Tiszával nincs Barátság” – üzente Facebook-videójában Kocsis Máté, A frakcióvezető szerint Kazincbarcikán is sokan felháborodtak amiatt, hogy az ukránok elzárták a vezetéket. Mint mondta, miközben Magyarországot zsarolják, Magyar Péter „hallgat, mint a sír”.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péterkocsis mátéVálasztás 2026

„A Tiszával nincs Barátság” – írja Facebook-videója fölött Kocsis Máté.

Kocsis Máté, Magyar Péter
Fotó:  Kocsis Máté Facebook oldala

Fidesz frakcióvezetője Kazincbarcikán úgy fogalmazott: több emberrel is beszélt, akik „megbolondulnak” a helyzettől, miközben Magyar Péter „hallgat, mint a sír”, hiába zsarolja Ukrajna Magyarországot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!