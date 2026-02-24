Kocsis Máté: A Tiszával nincs Barátság

„A Tiszával nincs Barátság” – üzente Facebook-videójában Kocsis Máté, A frakcióvezető szerint Kazincbarcikán is sokan felháborodtak amiatt, hogy az ukránok elzárták a vezetéket. Mint mondta, miközben Magyarországot zsarolják, Magyar Péter „hallgat, mint a sír”.

Vágólapra másolva!

„A Tiszával nincs Barátság” – írja Facebook-videója fölött Kocsis Máté. Fotó: Kocsis Máté Facebook oldala Fidesz frakcióvezetője Kazincbarcikán úgy fogalmazott: több emberrel is beszélt, akik „megbolondulnak” a helyzettől, miközben Magyar Péter „hallgat, mint a sír”, hiába zsarolja Ukrajna Magyarországot.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!