Kocsis Máté üzent Magyar Péternek: Alakul a következő büntetőügyed, Peti!

Tisztában vagyok vele, hogy neked lételemed az agresszió és az erőszak. De most talán túlmentetek minden határon – figyelmeztet Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté is reagált a Pócs János által kirobbantott a Tisza Párthoz köthető botránnyal kapcsolatban. Kocsis Máté: Magyar Péter lételeme az erőszak Forrás: Facebook/Magyar Péter Mint ismert, Lázár János jól ismert fórumán tiszás roma aktivisták jelentek meg, és minősíthetetlen viselkedésükkel megzavarták a gyöngyösi Lázárinfót. Pócs János országgyűlési képviselő utánajárt a dolgoknak, és kiderítette, hogy a provokátorok pénzért mentek a fórumra balhézni.

A Pócs János által megszólaltatott helyi férfit, a tiszás Csík Miklós, aki a rendzavarást is szervezte, megverette. Kocsis Máté erre közösségi oldalán üzent Magyar Péternek: Akik a bűncselekményt elkövették, akik megverték ezt a honfitársunkat, a te barátaid, a tiszás Csík Miklós és családja.” Majd hozzátette: Elindul majd egy büntetőeljárás, aminek a legvégén lehet, hogy te magad vagy. Alakul a következő mentelmi ügyed, Peti.”

