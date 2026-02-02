Kocsis Máté üzent Magyar Péternek: Alakul a következő büntetőügyed, Peti!

Kocsis Máté is reagált a Pócs János által kirobbantott a Tisza Párthoz köthető botránnyal kapcsolatban.
Mint ismert, Lázár János jól ismert fórumán tiszás roma aktivisták jelentek meg, és minősíthetetlen viselkedésükkel megzavarták a gyöngyösi Lázárinfót.
Pócs János országgyűlési képviselő utánajárt a dolgoknak, és kiderítette, hogy a provokátorok pénzért mentek a fórumra balhézni.
A Pócs János által megszólaltatott helyi férfit, a tiszás Csík Miklós, aki a rendzavarást is szervezte, megverette.
Kocsis Máté erre közösségi oldalán üzent Magyar Péternek:
Akik a bűncselekményt elkövették, akik megverték ezt a honfitársunkat, a te barátaid, a tiszás Csík Miklós és családja.”
Majd hozzátette:
Elindul majd egy büntetőeljárás, aminek a legvégén lehet, hogy te magad vagy. Alakul a következő mentelmi ügyed, Peti.”