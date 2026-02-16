Kocsis Máté az Igazság órájában – Orbán Viktor évértékelőjéről, Magyar Péter botrányairól és a választás tétjéről

Kocsis Máté volt az Igazság órája című műsor vendége, ahol részletesen beszélt Orbán Viktor évértékelő beszédéről, Magyar Péter körüli botrányokról és a közelgő választás jelentőségéről. A Fidesz frakcióvezetője szerint a következő voksolás nem egyszerű pártverseny lesz, hanem szuverenitási kérdés.

Kocsis Máté a választás tétjéről, Magyar Péter botrányáról és Orbán Viktor évértékelőjéről fog beszélni

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Kocsis Máté: a baloldali intézetek számai sem cáfolják az egyéni fideszes fölényt

A Fidesz frakcióvezetője szerint a baloldali közvélemény-kutató intézetek mérései sem vitatják, hogy az egyéni körzetek többségében a kormánypárt vezet. Kocsis Máté az Igazság órája című műsorban arról beszélt: ebből következik, hogy nem véletlenül beszél Orbán Viktor győztes csapatról.

A politikus úgy fogalmazott, a kampányidőszak elején különösen fontos látni, hogy az egyéni választókerületekben mutatkozó előny döntő tényező lehet a végeredmény szempontjából.

„Magyar Péter nem tud hova hátrálni”

Kocsis Máté a műsorban kitért Magyar Péter szerepére is. Állítása szerint a hétvégén nem hangzott el semmi új az ellenzéki politikustól.

„Magyar Péter mindent megtesz, hogy elfedje a valódi arcát. Hisztizik, nyavalyog, és ugyanazt mondja, mint mi”

– fogalmazott.

A frakcióvezető szerint Magyar Péter politikai mozgástere beszűkült, mert korábbi kijelentései és ügyei miatt „nem tud hova hátrálni”. Kocsis arról is beszélt, hogy a kormánypártok kampányában érzékelhető egyfajta nemzetközi figyelem és támogatás. „Ilyen mértékű külső megerősítést még nem kaptunk országgyűlési választások előtt” – jelentette ki, hiszen saját szövetségesei erősítik meg azt, amit a Fidesz is állít folyamatosan.

Kocsis Máté: gazdasági és politikai üzenete is van az amerikai külügyminiszter látogatásának

Az amerikai külügyminiszter budapesti látogatása nem csupán diplomáciai gesztus, hanem komoly gazdasági jelentőséggel is bír – erről beszélt Kocsis Máté az Igazság órája című műsorban. A Fidesz frakcióvezetője szerint az út egyik célja Donald Trump esetleges magyarországi látogatásának előkészítése.

Kocsis úgy fogalmazott:

„Fajsúlyos üzenet, ha az amerikai elnök Magyarországra látogat”

mondta, mert ez egyszerre jelent politikai elismerést és gazdasági bizalmat. Szerinte egy ilyen vizit komoly befektetői és stratégiai jelzés a nemzetközi szereplők felé.