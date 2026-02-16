Kocsis Máté az Igazság órájában – Orbán Viktor évértékelőjéről, Magyar Péter botrányairól és a választás tétjéről

Kocsis Máté volt az Igazság órája című műsor vendége, ahol részletesen beszélt Orbán Viktor évértékelő beszédéről, Magyar Péter körüli botrányokról és a közelgő választás jelentőségéről. A Fidesz frakcióvezetője szerint a következő voksolás nem egyszerű pártverseny lesz, hanem szuverenitási kérdés.
Kocsis Máté: a baloldali intézetek számai sem cáfolják az egyéni fideszes fölényt
A Fidesz frakcióvezetője szerint a baloldali közvélemény-kutató intézetek mérései sem vitatják, hogy az egyéni körzetek többségében a kormánypárt vezet. Kocsis Máté az Igazság órája című műsorban arról beszélt: ebből következik, hogy nem véletlenül beszél Orbán Viktor győztes csapatról.
A politikus úgy fogalmazott, a kampányidőszak elején különösen fontos látni, hogy az egyéni választókerületekben mutatkozó előny döntő tényező lehet a végeredmény szempontjából.
„Magyar Péter nem tud hova hátrálni”
Kocsis Máté a műsorban kitért Magyar Péter szerepére is. Állítása szerint a hétvégén nem hangzott el semmi új az ellenzéki politikustól.
„Magyar Péter mindent megtesz, hogy elfedje a valódi arcát. Hisztizik, nyavalyog, és ugyanazt mondja, mint mi”
– fogalmazott.
A frakcióvezető szerint Magyar Péter politikai mozgástere beszűkült, mert korábbi kijelentései és ügyei miatt „nem tud hova hátrálni”. Kocsis arról is beszélt, hogy a kormánypártok kampányában érzékelhető egyfajta nemzetközi figyelem és támogatás. „Ilyen mértékű külső megerősítést még nem kaptunk országgyűlési választások előtt” – jelentette ki, hiszen saját szövetségesei erősítik meg azt, amit a Fidesz is állít folyamatosan.
Kocsis Máté: gazdasági és politikai üzenete is van az amerikai külügyminiszter látogatásának
Az amerikai külügyminiszter budapesti látogatása nem csupán diplomáciai gesztus, hanem komoly gazdasági jelentőséggel is bír – erről beszélt Kocsis Máté az Igazság órája című műsorban. A Fidesz frakcióvezetője szerint az út egyik célja Donald Trump esetleges magyarországi látogatásának előkészítése.
Kocsis úgy fogalmazott:
„Fajsúlyos üzenet, ha az amerikai elnök Magyarországra látogat”
mondta, mert ez egyszerre jelent politikai elismerést és gazdasági bizalmat. Szerinte egy ilyen vizit komoly befektetői és stratégiai jelzés a nemzetközi szereplők felé.
A frakcióvezető arra is kitért, hogy Magyarország „történelmi lapra került” azzal, hogy két nagyhatalom akár Budapesten is megállapodhat egymással. Álláspontja szerint ez azt mutatja, hogy az ország súlya a nemzetközi térben megnőtt, és a magyar diplomácia mozgástere szélesebb, mint korábban.
Kocsis: Ukrajna kockázatos játszmát folytat az energiaügyben
Robert Fico megerősítette, hogy az ukrán fél akadályozza a Barátság vezetéken érkező kőolajszállításokat Magyarország felé – erről is beszélt Kocsis Máté az Igazság órája című műsorban. A Fidesz frakcióvezetője szerint mindez politikai nyomásgyakorlásként értelmezhető a magyar kormánnyal szemben. Kocsis úgy fogalmazott: ha az ukrán vezetés valóban korlátozza az energiaszállításokat, azzal „kockázatos játékot” játszik. Szerinte a lépés nemcsak Magyarországot érinti, hanem Ukrajna számára is következményekkel járhat.
„Ukrajna minden eszközt be fog vetni”
A frakcióvezető emlékeztetett arra, hogy Ukrajna áramellátásának mintegy 40 százaléka Magyarországról érkezik. Ennek fényében különösen érzékeny kérdés az energetikai együttműködés. Kocsis leszögezte: nem támogatja az áramellátás befagyasztását, ugyanakkor szerinte jól látható, hogy az ukrán politikai vezetők nyomást próbálnak gyakorolni.
Álláspontja szerint az energetikai kérdések összefonódnak az uniós csatlakozás ügyével és a magyar belpolitikával is.
„Ukrajna minden eszközt be fog vetni, hogy tagja lehessen az EU-nak”
– mondta, hozzátéve: a zsarolásként értelmezhető lépések végső soron az ukrán fél számára is károsak lehetnek.
Ha a Tisza nyer, akkor Ukrajna győzött, ha a Fidesz nyer, akkor Magyarország győzött"
- summázta a frakcióvezető.