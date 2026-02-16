Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Ez egy ostoba csavargó” – durván nekimentek Zelenszkijnek, ezt most sem teszi zsebre

Sport

Kikerült a Liverpool fizetési listája, őrjöngenek a szurkolók Szoboszlai bére miatt

orbán viktor

Kocsis Máté az Igazság órájában – Orbán Viktor évértékelőjéről, Magyar Péter botrányairól és a választás tétjéről

17 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Németh Balázs vendége ezútta a Fidesz frakcióvezetője lesz. Kocsis Máté az Igazság órájában a tőle megszokott humorral és éleslátással elemzi Magyar Péter viselkedését, és szó esik majd Orbán Viktor évértékelőjéről is
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktorigazság órájakocsis mátéévértékelő

Kocsis Máté volt az Igazság órája című műsor vendége, ahol részletesen beszélt Orbán Viktor évértékelő beszédéről, Magyar Péter körüli botrányokról és a közelgő választás jelentőségéről. A Fidesz frakcióvezetője szerint a következő voksolás nem egyszerű pártverseny lesz, hanem szuverenitási kérdés.

Kocsis Máté a választás tétjéről, Magyar Péter botrányáról és Orbán Viktor évértékelőjéről fog beszélni
Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Kövesse nálunk élőben!

Kocsis Máté: a baloldali intézetek számai sem cáfolják az egyéni fideszes fölényt

A Fidesz frakcióvezetője szerint a baloldali közvélemény-kutató intézetek mérései sem vitatják, hogy az egyéni körzetek többségében a kormánypárt vezet. Kocsis Máté az Igazság órája című műsorban arról beszélt: ebből következik, hogy nem véletlenül beszél Orbán Viktor győztes csapatról.

A politikus úgy fogalmazott, a kampányidőszak elején különösen fontos látni, hogy az egyéni választókerületekben mutatkozó előny döntő tényező lehet a végeredmény szempontjából. 

„Magyar Péter nem tud hova hátrálni”

Kocsis Máté a műsorban kitért Magyar Péter szerepére is. Állítása szerint a hétvégén nem hangzott el semmi új az ellenzéki politikustól. 

„Magyar Péter mindent megtesz, hogy elfedje a valódi arcát. Hisztizik, nyavalyog, és ugyanazt mondja, mint mi”

 – fogalmazott.

A frakcióvezető szerint Magyar Péter politikai mozgástere beszűkült, mert korábbi kijelentései és ügyei miatt „nem tud hova hátrálni”. Kocsis arról is beszélt, hogy a kormánypártok kampányában érzékelhető egyfajta nemzetközi figyelem és támogatás. „Ilyen mértékű külső megerősítést még nem kaptunk országgyűlési választások előtt” – jelentette ki, hiszen saját szövetségesei erősítik meg azt, amit a Fidesz is állít folyamatosan.

Kocsis Máté: gazdasági és politikai üzenete is van az amerikai külügyminiszter látogatásának

Az amerikai külügyminiszter budapesti látogatása nem csupán diplomáciai gesztus, hanem komoly gazdasági jelentőséggel is bír – erről beszélt Kocsis Máté az Igazság órája című műsorban. A Fidesz frakcióvezetője szerint az út egyik célja Donald Trump esetleges magyarországi látogatásának előkészítése.

Kocsis úgy fogalmazott:

 „Fajsúlyos üzenet, ha az amerikai elnök Magyarországra látogat”

mondta, mert ez egyszerre jelent politikai elismerést és gazdasági bizalmat. Szerinte egy ilyen vizit komoly befektetői és stratégiai jelzés a nemzetközi szereplők felé.

A frakcióvezető arra is kitért, hogy Magyarország „történelmi lapra került” azzal, hogy két nagyhatalom akár Budapesten is megállapodhat egymással. Álláspontja szerint ez azt mutatja, hogy az ország súlya a nemzetközi térben megnőtt, és a magyar diplomácia mozgástere szélesebb, mint korábban.

Kocsis: Ukrajna kockázatos játszmát folytat az energiaügyben

Robert Fico megerősítette, hogy az ukrán fél akadályozza a Barátság vezetéken érkező kőolajszállításokat Magyarország felé – erről is beszélt Kocsis Máté az Igazság órája című műsorban. A Fidesz frakcióvezetője szerint mindez politikai nyomásgyakorlásként értelmezhető a magyar kormánnyal szemben. Kocsis úgy fogalmazott: ha az ukrán vezetés valóban korlátozza az energiaszállításokat, azzal „kockázatos játékot” játszik. Szerinte a lépés nemcsak Magyarországot érinti, hanem Ukrajna számára is következményekkel járhat.

„Ukrajna minden eszközt be fog vetni”

A frakcióvezető emlékeztetett arra, hogy Ukrajna áramellátásának mintegy 40 százaléka Magyarországról érkezik. Ennek fényében különösen érzékeny kérdés az energetikai együttműködés. Kocsis leszögezte: nem támogatja az áramellátás befagyasztását, ugyanakkor szerinte jól látható, hogy az ukrán politikai vezetők nyomást próbálnak gyakorolni.

Álláspontja szerint az energetikai kérdések összefonódnak az uniós csatlakozás ügyével és a magyar belpolitikával is. 

„Ukrajna minden eszközt be fog vetni, hogy tagja lehessen az EU-nak”

 – mondta, hozzátéve: a zsarolásként értelmezhető lépések végső soron az ukrán fél számára is károsak lehetnek.

Ha a Tisza nyer, akkor Ukrajna győzött, ha a Fidesz nyer, akkor Magyarország győzött"

- summázta a frakcióvezető.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!