Zelenszkij csúnyán megsértette Putyint – amit válaszként kapott, azt nem teszi zsebre

Autóbalesetet szenvedett Tállai András államtitkár

kocsis máté

Kocsis Máté: Szerencsére a Tisza Párt már a választás előtt megtartotta az „őszödi beszédét”

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy zsarolható vezető Magyarországnak nagyon kockázatos ebben az időszakban. Amikor azt mondjuk, hogy a Fidesz a biztos választás, akkor többek között ilyenekről beszélünk – mutat rá Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője a Magyar Péter zűrös ügyeivel kapcsolatos kockázatokra.
Kocsis Máté Orbán Viktor évértékelő beszéde előtt egy villáminterjúban kifejtette gondolatait a Tisza Párttal, és annak vezetőjével kapcsolatban.

Kocsis Máté: Egy zsarolható vezető Magyarországnak nagyon kockázatos ebben az időszakban
Kocsis Máté: Egy zsarolható vezető Magyarországnak nagyon kockázatos ebben az időszakban Fotó: Youtube képernyőkép 

A frakcióvezető szerint a Tisza Párt elnöke „kétarcú és bizonytalan” figura, aki a saját életét sem képes kordában tartani, így rábízni egy ország sorsát súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentene.

Kocsis Máté hangsúlyozta, 

A legnagyobb veszély a zsarolhatóság, hiszen a zavaros éjszakai kalandok és a titokban készített hangfelvételek miatt Magyar Péter könnyen külföldi érdekek — brüsszeli, berlini vagy kijevi körök — engedelmes bábjává válhat.”

Csak reménykedhetünk benne, hogy nem például az ukránok zsarolják a szóban forgó felvételekkel. Ugyanis:

Egy zsarolható vezető Magyarországnak nagyon kockázatos ebben az időszakban”

– jelezte Kocsis Máté.

A magyarázkodást, amit a közösségi oldalán megosztott nem érdemes komolyan venni, hiszen napestig lehet sorolni a hazugságait. Miért pont ebben mondana igazat?

A választóknak annyi szerencséjük van, hogy ellentétben Gyurcsányékkal, Tarr Zoltán már a választások előtt megtartotta az úgynevezett „őszödi beszédét”. Bár elég fura, hogy a saját támogatóikat sem tájékoztatják a terveikről.

Mennyire kell elvakultnak lenni, hogy ezek után megbízzanak bennük?”

– teszi fel a kérdést a frakcióvezető.

