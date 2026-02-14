Kocsis Máté: Szerencsére a Tisza Párt már a választás előtt megtartotta az „őszödi beszédét”

Kocsis Máté Orbán Viktor évértékelő beszéde előtt egy villáminterjúban kifejtette gondolatait a Tisza Párttal, és annak vezetőjével kapcsolatban.
A frakcióvezető szerint a Tisza Párt elnöke „kétarcú és bizonytalan” figura, aki a saját életét sem képes kordában tartani, így rábízni egy ország sorsát súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentene.
Kocsis Máté hangsúlyozta,
A legnagyobb veszély a zsarolhatóság, hiszen a zavaros éjszakai kalandok és a titokban készített hangfelvételek miatt Magyar Péter könnyen külföldi érdekek — brüsszeli, berlini vagy kijevi körök — engedelmes bábjává válhat.”
Csak reménykedhetünk benne, hogy nem például az ukránok zsarolják a szóban forgó felvételekkel. Ugyanis:
Egy zsarolható vezető Magyarországnak nagyon kockázatos ebben az időszakban”
– jelezte Kocsis Máté.
A magyarázkodást, amit a közösségi oldalán megosztott nem érdemes komolyan venni, hiszen napestig lehet sorolni a hazugságait. Miért pont ebben mondana igazat?
A választóknak annyi szerencséjük van, hogy ellentétben Gyurcsányékkal, Tarr Zoltán már a választások előtt megtartotta az úgynevezett „őszödi beszédét”. Bár elég fura, hogy a saját támogatóikat sem tájékoztatják a terveikről.
Mennyire kell elvakultnak lenni, hogy ezek után megbízzanak bennük?”
– teszi fel a kérdést a frakcióvezető.
Orbán Viktor évértékelője: