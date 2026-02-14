Kocsis Máté: Szerencsére a Tisza Párt már a választás előtt megtartotta az „őszödi beszédét”

Csak reménykedhetünk benne, hogy nem például az ukránok zsarolják a szóban forgó felvételekkel. Ugyanis:

Egy zsarolható vezető Magyarországnak nagyon kockázatos ebben az időszakban”

– jelezte Kocsis Máté.

A magyarázkodást, amit a közösségi oldalán megosztott nem érdemes komolyan venni, hiszen napestig lehet sorolni a hazugságait. Miért pont ebben mondana igazat?

A választóknak annyi szerencséjük van, hogy ellentétben Gyurcsányékkal, Tarr Zoltán már a választások előtt megtartotta az úgynevezett „őszödi beszédét”. Bár elég fura, hogy a saját támogatóikat sem tájékoztatják a terveikről.

Mennyire kell elvakultnak lenni, hogy ezek után megbízzanak bennük?”

– teszi fel a kérdést a frakcióvezető.

