Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jelentős előnnyel vezet a Fidesz, nem csoda, hogy Magyar Péter pánikol

Kettős arca van

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

kancellár

Kocsis Máté durván felkérdezte Magyar Pétert

50 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kemény szavakat intézett a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője Magyar Péterhez. Kocsis Máté a német kancellárral való találkozásával kapcsolatban kérdezte a Tisza-vezért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kancellárKocsis MátéFriedrich MerzMagyar PéterBoris Pistorius

Kocsis Máté közösségi oldalán beszélt arról, hogy tudomására jutott Magyar Péter és Friedrich Merz közelgő találkozójának a híre. A frakcióvezetőben viszont felmerült a kérdés, hogy mégis miről beszélget majd a – nemrég még európai nukleáris elrettentésről Macronnal tárgyaló – német kancellár és a Tisza-vezér.

Kocsis Máté feltette a kérdést: miről beszélget majd a botrányok közt forgó Magyar Péter a német kancellárral? (Fotó: Havran Zoltán)
Kocsis Máté feltette a kérdést: miről beszélget majd a botrányok közt forgó Magyar Péter a német kancellárral? (Fotó: Havran Zoltán)

Kocsis Máté: Peti! Elhallgatsz még valamit, igaz?

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője közölte: a német kancellár védelmi minisztere, Boris Pistorius a minap azt kérte, hogy az országok nézzenek körbe a raktáraikban, 

és ha maradt még ott valami, azt adják Ukrajnának. Ha nem maradt, akkor pedig adjanak pénzt.

Mindezek fényében Kocsis Máté feltette a nagy kérdést:

Te amúgy miről fogsz beszélgetni a német kancellárral? Csak kérdezem.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!