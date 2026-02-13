Kocsis Máté durván felkérdezte Magyar Pétert

Kocsis Máté közösségi oldalán beszélt arról, hogy tudomására jutott Magyar Péter és Friedrich Merz közelgő találkozójának a híre. A frakcióvezetőben viszont felmerült a kérdés, hogy mégis miről beszélget majd a – nemrég még európai nukleáris elrettentésről Macronnal tárgyaló – német kancellár és a Tisza-vezér.

Kocsis Máté feltette a kérdést: miről beszélget majd a botrányok közt forgó Magyar Péter a német kancellárral? (Fotó: Havran Zoltán)

Kocsis Máté: Peti! Elhallgatsz még valamit, igaz?

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője közölte: a német kancellár védelmi minisztere, Boris Pistorius a minap azt kérte, hogy az országok nézzenek körbe a raktáraikban,

és ha maradt még ott valami, azt adják Ukrajnának. Ha nem maradt, akkor pedig adjanak pénzt.

Mindezek fényében Kocsis Máté feltette a nagy kérdést: