Kocsis Máté durván felkérdezte Magyar Pétert

Kemény szavakat intézett a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője Magyar Péterhez. Kocsis Máté a német kancellárral való találkozásával kapcsolatban kérdezte a Tisza-vezért.
Kocsis Máté közösségi oldalán beszélt arról, hogy tudomására jutott Magyar Péter és Friedrich Merz közelgő találkozójának a híre. A frakcióvezetőben viszont felmerült a kérdés, hogy mégis miről beszélget majd a – nemrég még európai nukleáris elrettentésről Macronnal tárgyaló – német kancellár és a Tisza-vezér.
Kocsis Máté: Peti! Elhallgatsz még valamit, igaz?
A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője közölte: a német kancellár védelmi minisztere, Boris Pistorius a minap azt kérte, hogy az országok nézzenek körbe a raktáraikban,
és ha maradt még ott valami, azt adják Ukrajnának. Ha nem maradt, akkor pedig adjanak pénzt.
Mindezek fényében Kocsis Máté feltette a nagy kérdést:
Te amúgy miről fogsz beszélgetni a német kancellárral? Csak kérdezem.”
