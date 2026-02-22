Kocsis Máté a kampány beindulása utáni első tapasztalatairól számolt be közösségi oldalán. Szánalmas és lehangoló nevezte azt az erőlködést, ahogy a „liberális propagandagépezet meggörbíti a valóság terét Magyar Péter záróizmainak karbantartásáért.”

Kocsis Máté: Erre már nincsenek szavak Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Amikor az olvasó megtévesztése fontosabbá válik a „szent” cél érdekében, mint a maradék hitelesség(?) megőrzése”

– mutatja be a frakcióvezető a Telex oldalán megjelent cikket az előző napról.

Mint ismert a két párt vad számháborúba kezdett az ajánlószelvények kapcsán.

Kocsis Máté két írást is közölt, melyben látható, hogy Magyar Péter semmivel alá nem támasztott feltételezéseit tényként közlik, míg a Fidesz által használt, a Nemzeti Választási Iroda kikérhető, bármely jogi fórumon megvédhető adatait meghazudtolják.

Kocsis Máté azonban jelzi, hogy ma már a 24.hu ettől is tovább ment, kijelentve,

nem tudni, hogy a Fidesz aláírásgyűjtő ívein mennyi aláírás volt, sőt azokat üresen is le lehet adni!”

A frakcióvezető szerint, amikor Magyar Péternél olyan állítások kerülnek elő, amelyek tisztázásra szorulnának, egyik „propagandista” sem tesz fel kényes kérdéseket.

Már csak az a kérdés maradt, hogy a Tisza által várhatóan elvesztett áprilisi választások után, vajon ki vállal majd felelősséget az olvasóik megtévesztéséért?”

– érdeklődik Kocsis Máté, majd hozzáteszi,