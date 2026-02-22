Kocsis Máté: Erre már nincsenek szavak

Kocsis Máté a kampány beindulása utáni első tapasztalatairól számolt be közösségi oldalán. Szánalmas és lehangoló nevezte azt az erőlködést, ahogy a „liberális propagandagépezet meggörbíti a valóság terét Magyar Péter záróizmainak karbantartásáért.”
Amikor az olvasó megtévesztése fontosabbá válik a „szent” cél érdekében, mint a maradék hitelesség(?) megőrzése”
– mutatja be a frakcióvezető a Telex oldalán megjelent cikket az előző napról.
Mint ismert a két párt vad számháborúba kezdett az ajánlószelvények kapcsán.
Kocsis Máté két írást is közölt, melyben látható, hogy Magyar Péter semmivel alá nem támasztott feltételezéseit tényként közlik, míg a Fidesz által használt, a Nemzeti Választási Iroda kikérhető, bármely jogi fórumon megvédhető adatait meghazudtolják.
Kocsis Máté azonban jelzi, hogy ma már a 24.hu ettől is tovább ment, kijelentve,
nem tudni, hogy a Fidesz aláírásgyűjtő ívein mennyi aláírás volt, sőt azokat üresen is le lehet adni!”
A frakcióvezető szerint, amikor Magyar Péternél olyan állítások kerülnek elő, amelyek tisztázásra szorulnának, egyik „propagandista” sem tesz fel kényes kérdéseket.
Már csak az a kérdés maradt, hogy a Tisza által várhatóan elvesztett áprilisi választások után, vajon ki vállal majd felelősséget az olvasóik megtévesztéséért?”
– érdeklődik Kocsis Máté, majd hozzáteszi,
Ócska propaganda, igényes ember nem olvassa a liberális propagandasajtót.”