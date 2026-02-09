Von der Leyen kimondta: addig nem ad pénzt Magyarországnak, amíg nem teljesülnek az elvárásaik

Kocsis Máté szerint Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökeként világosan megfogalmazta, hogy Magyarország addig nem juthat hozzá a visszatartott uniós forrásokhoz, amíg nem teljesíti az Európai Unió által elvárt politikai feltételeket. A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott, hogy ezek az elvárások nem gazdasági vagy jogállamisági kérdésekhez kötődnek, hanem kifejezetten politikai természetűek.

Kocsis Máté

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Kocsis Máté szerint von der Leyen saját szavaival mondta el, hogy a pénzek kifizetésének feltétele a migrációs paktumból eredő kötelezettségek teljesítése, valamint az LMBTQ-emberekkel kapcsolatos jogszabálycsomag és a gyermekvédelmi törvény hatályon kívül helyezése.