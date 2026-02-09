Von der Leyen kimondta: addig nem ad pénzt Magyarországnak, amíg nem teljesülnek az elvárásaik

Hírlevél
1 órája
Kocsis Máté szerint Ursula von der Leyen világossá tette, hogy Magyarország addig nem juthat hozzá az uniós forrásokhoz, amíg nem teljesíti a migrációs paktumból fakadó kötelezettségeket, valamint nem helyezi hatályon kívül a gyermekvédelmi törvényt és az LMBTQ-szabályozást.
Kocsis Máté szerint Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökeként világosan megfogalmazta, hogy Magyarország addig nem juthat hozzá a visszatartott uniós forrásokhoz, amíg nem teljesíti az Európai Unió által elvárt politikai feltételeket. A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott, hogy ezek az elvárások nem gazdasági vagy jogállamisági kérdésekhez kötődnek, hanem kifejezetten politikai természetűek.

Kocsis Máté szerint von der Leyen saját szavaival mondta el, hogy a pénzek kifizetésének feltétele a migrációs paktumból eredő kötelezettségek teljesítése, valamint az LMBTQ-emberekkel kapcsolatos jogszabálycsomag és a gyermekvédelmi törvény hatályon kívül helyezése. 

A frakcióvezető úgy fogalmazott, hogy amennyiben a Tisza Párt ígérete szerint „hazahozná” az uniós forrásokat, azt csak úgy tehetné meg, ha engedne ezeknek a politikai feltételeknek. Kocsis Máté szerint ez azonban súlyos következményekkel járna Magyarország számára.

