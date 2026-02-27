Kocsis Máté a közösségi oldalán közzétett videójában élesen fogalmazott az ukrán beavatkozási kísérletekkel kapcsolatban.

Ukrajna beavatkozási kísérleteire és fokozódó titkosszolgálati aktivitásra figyelmeztetett a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté szerint a következő hetekben minden eddiginél erőteljesebb nyomásgyakorlásra kell számítani. Fotó: Michael Probst / MTI/AP

Kocsis Máté szerint most van igazán szükség arra, hogy a magyarok összefogva védjék meg a szuverenitásukat

Már hónapok óta Ukrajna folyamatosan megpróbál beavatkozni a magyar belpolitikába, jelen esetben a magyar országgyűlésbe. Ez már csak durvább lesz. Ez már csak durvább lesz. Tehát a hátralevő két hónapban kösse fel mindenki a gatyáját. Itt olyan ukrán titkosszolgálati aktivitás van, amire még nem volt példa szerintem az önálló Ukrajna megalakulása óta”

- fogalmazott a politikus.

A frakcióvezető arra a kérdésre, hogy mire lehet még számítani, így válaszolt:

A beavatkozási módszerek összes eszköztárára. Egy ukrán sztárvlogger is már elismerte, hogy Brüsszelből kapott Zelenszkij engedélyt arra, hogy Ukrajna beavatkozhasson a magyar választásokba.”

Kocsis Máté szerint ennek az aktivitásnak kulcsszereplői is vannak:

Természetesen ki az egyik kulcsfigurája ennek? Az a Czeber Roland, akit Magyar Péter a barátjának nevez. Erre kell készülni, durva lesz.”

A politikus zárásként hangsúlyozta: