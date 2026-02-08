Ha ennyire akarják, dobják össze! – javaslat a tiszásoknak

A Magyar Nemzet arról számol be, hogy Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán egy a hagyományos politikai kereteken túllépő javaslatot fogalmazott meg Ukrajnának a Brüsszel és a Tisza Párt által egyaránt nagyon szorgalmazott kiegészítő anyagi támogatására.

Kocsis Máté szerint elfogadhatatlan nyomásgyakorlás zajlik Magyarországgal szemben, miközben a magyar kormány következetesen kitart amellett, hogy nem engedi elvenni a magyarok pénzét és nem számolja fel a rezsicsökkentést (fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Kocsis Máté szerint Magyarország nemet mond a brüsszeli és kijevi elvárásokra

Az ukrán médiában már Orbán Viktor megöléséről diskurálnak, pusztán azért, mert a miniszterelnök nem akar fizetni nekik a magyarok pénzéből, és nem akarja felszámolni az olcsó orosz gázon alapuló magyar rezsicsökkentést”

– írta bejegyzésében Kocsis Máté. A frakcióvezető szerint ez a hangnem is jól mutatja, milyen irányba tart a vita, amikor Magyarország nemet mond a brüsszeli és kijevi elvárásokra.

A fideszes politikus ezért egy olyan ironikus „megoldási javaslattal” állt elő, amely szerinte egyszerre szolgálná az ukrán érdekeket és a Tisza Párt szimpatizánsainak politikai elképzeléseit.

A kiváló, mindig mindenhez jobban értő tiszás honfitársaink – főként azok, akik benne vannak az Ukrajnában kezelt, majd kiszivárgott 200 ezres Tisza Világ-adatbázisban – befizetnék egy alapba fejenként azt az 1,3 millió forintot, amit kérnek az ukránok. Win-win, mindenki boldog. Az ukránok kapnak pénzt, a tiszások kormányváltás nélkül is teljesíthetik a kijevi-brüsszeli kéréseket, és nekünk meg nem kell ezzel többet foglalkoznunk”

– fogalmazott Kocsis Máté, majd egy költői kérdéssel fordult Magyar Péterhez: