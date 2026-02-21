Kocsis Máté: Fölényes Fidesz-győzelem – a számok nem hazudnak

Kocsis Máté a közösségi oldalán reagált Magyar Péternek azokra az állításaira az ajánlásgyűjtés kapcsán amelyek mind hamisnak bizonyultak.
Kocsis Máté szerint a kampány első napja világos képet adott a pártok mozgósítási erejéről
A Fidesz frakcióvezetője élesen bírálta a Tisza Párt elnökét, amiért szerinte valótlan adatokat közölt.
Fölényes Fidesz-győzelem! Peti! A számok nem hazudnak, csak te”
- fogalmazott a bejegyzés elején Kocsis Máté, aki emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter korábban azt állította, hogy a Tisza 250 ezer ajánlást gyűjtött össze, miközben a Fidesznek több helyen még az 500 ajánlása sincs meg. A frakcióvezető ezt felháborítónak tartja.
Peti, ígértem, hogy hamarosan jelentkezem a részletekkel, mert megint nem mondtál igazat. Azt írtad ma, hogy a Tisza összesen 250 ezer ajánlást gyűjtött, a Fidesznek pedig sok helyen még az 500 ajánlása sincs meg, van, ahol még egy sincs”
- idézte fel a történteket a fideszes politikus.
Ezután a Nemzeti Választási Iroda hivatalos adataira hivatkozva ismertette a számokat:
A Tisza nem 250 ezer, hanem 110 ezer ajánlást adott ma le, a Fidesz pedig 196 ezret.”
A frakcióvezető a különbséget hangsúlyozva így fogalmazott:
Peti, 196 ezer nekünk, 110 ezer nektek. Ez fölényes Fidesz-győzelem, gondold át.”