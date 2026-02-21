Hírlevél
Rendkívüli

Árad a kamu: fele annyi ajánlása sincs a Tiszának, mint amennyit Magyar Péter mondott

Fontos

Orbán Viktor: Ők nagyokat mondanak, mi meg a végén nagyot nyerünk

Kocsis Máté

Kocsis Máté: Fölényes Fidesz-győzelem – a számok nem hazudnak

A Fidesz frakcióvezetője videós Facebook-bejegyzésben reagált a Tisza Párt által közölt ajánlásszámokra, és a Nemzeti Választási Iroda adataira hivatkozva cáfolta Magyar Péter állításait. Kocsis Máté szerint a hivatalos számok egyértelműen a Fidesz fölényét mutatják a kampány első napján.
Kocsis MátéhazugságMagyar Péter

Kocsis Máté a közösségi oldalán reagált Magyar Péternek azokra az állításaira az ajánlásgyűjtés kapcsán amelyek mind hamisnak bizonyultak.

Kocsis Máté szerint a kampány első napja világos képet adott a pártok mozgósítási erejéről
A Fidesz frakcióvezetője videós Facebook-bejegyzésben reagált a Tisza Párt által közölt ajánlásszámokra, és a Nemzeti Választási Iroda adataira hivatkozva cáfolta Magyar Péter állításait. Kocsis Máté szerint a hivatalos számok egyértelműen a Fidesz fölényét mutatják a kampány első napján. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI 

Kocsis Máté szerint a kampány első napja világos képet adott a pártok mozgósítási erejéről

A Fidesz frakcióvezetője élesen bírálta a Tisza Párt elnökét, amiért szerinte valótlan adatokat közölt.

Fölényes Fidesz-győzelem! Peti! A számok nem hazudnak, csak te”

- fogalmazott a bejegyzés elején Kocsis Máté, aki emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter korábban azt állította, hogy a Tisza 250 ezer ajánlást gyűjtött össze, miközben a Fidesznek több helyen még az 500 ajánlása sincs meg. A frakcióvezető ezt felháborítónak tartja.

Peti, ígértem, hogy hamarosan jelentkezem a részletekkel, mert megint nem mondtál igazat. Azt írtad ma, hogy a Tisza összesen 250 ezer ajánlást gyűjtött, a Fidesznek pedig sok helyen még az 500 ajánlása sincs meg, van, ahol még egy sincs”

- idézte fel a történteket a fideszes politikus.

Ezután a Nemzeti Választási Iroda hivatalos adataira hivatkozva ismertette a számokat:

A Tisza nem 250 ezer, hanem 110 ezer ajánlást adott ma le, a Fidesz pedig 196 ezret.”

 A frakcióvezető a különbséget hangsúlyozva így fogalmazott:

Peti, 196 ezer nekünk, 110 ezer nektek. Ez fölényes Fidesz-győzelem, gondold át.”

 

