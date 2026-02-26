Kocsis Máté nyílt kihívást intézett Magyar Péterhez

Kocsis Máté Facebook-bejegyzésében kemény hangvételben reagált az őt ért felvetésekre, és egyértelművé tette: nem kíván a levegőben hagyni semmilyen vádat. A kormánypárti politikus közölte, hogy kész azonnal drogtesztre menni, és erre Magyar Pétert is felszólította.

Kocsis Máté drogtesztre hívta ki Magyar Pétert (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

„Legyél tökös, és mondj egy időpontot!”

A frakcióvezető úgy fogalmazott:

Várom az időpontjavaslatot arra, hogy együtt eltipegjünk egy drogtesztre, de te nem válaszolsz.”

Hozzátette, hogy gyűlöli a drogot, nem él vele, és mindenkit lebeszélne róla.