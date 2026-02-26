Kocsis Máté nyílt kihívást intézett Magyar Péterhez

Hírlevél
Kocsis Máté közös drogtesztre hívta az ellenzéki politikust, miután Magyar Péter megvádolta őt kábítószerfogyasztással.
Kocsis Máté Facebook-bejegyzésében kemény hangvételben reagált az őt ért felvetésekre, és egyértelművé tette: nem kíván a levegőben hagyni semmilyen vádat. A kormánypárti politikus közölte, hogy kész azonnal drogtesztre menni, és erre Magyar Pétert is felszólította.

Kocsis Máté
Kocsis Máté drogtesztre hívta ki Magyar Pétert (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

„Legyél tökös, és mondj egy időpontot!”

A frakcióvezető úgy fogalmazott: 

Várom az időpontjavaslatot arra, hogy együtt eltipegjünk egy drogtesztre, de te nem válaszolsz.” 

Hozzátette, hogy gyűlöli a drogot, nem él vele, és mindenkit lebeszélne róla. 

Nem nekem van drogos buliból beismerő vallomásom, hanem neki.” 

Kocsis Máté: Mire vársz, Peti?

– mondta, hozzátéve: alkalmazkodik az időponthoz, amelyet Magyar Péter jelöl meg, de arra kérte, ne „sunnyogjon”, és ha már megfogalmazott egy vádat, álljon bele. A politikus végül ismételten hangsúlyozta: várja az időpontot a közös drogtesztre, és szerinte a tisztázás legegyszerűbb módja az lenne, ha mindketten vállalnák a vizsgálatot.

 

