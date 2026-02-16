Magyar Péter nemzetbiztonsági kockázatot jelent – Kocsis Máté az Igazság órájában

Kocsis Máté volt az Igazság órája című műsor vendége, ahol részletesen beszélt az merikai külügyminiszter budapesti látogatásáról, a Magyar Péter körüli botrányokról és annak nemzetbiztonsági vetületeiről. A Fidesz frakcióvezetője szerint a következő voksolás nem egyszerű pártverseny lesz, hanem szuverenitási kérdés.
Kocsis Máté: a baloldali intézetek számai sem cáfolják az egyéni fideszes fölényt
A Fidesz frakcióvezetője szerint a baloldali közvélemény-kutató intézetek mérései sem vitatják, hogy az egyéni körzetek többségében a kormánypárt vezet. Kocsis Máté az Igazság órája című műsorban arról beszélt: ebből következik, hogy nem véletlenül beszél Orbán Viktor győztes csapatról.
A politikus úgy fogalmazott, a kampányidőszak elején különösen fontos látni, hogy az egyéni választókerületekben mutatkozó előny döntő tényező lehet a végeredmény szempontjából.
„Magyar Péter nem tud hova hátrálni”
Kocsis Máté a műsorban kitért Magyar Péter szerepére is. Állítása szerint a hétvégén nem hangzott el semmi új az ellenzéki politikustól.
„Magyar Péter mindent megtesz, hogy elfedje a valódi arcát. Hisztizik, nyavalyog, és ugyanazt mondja, mint mi”
– fogalmazott. A frakcióvezető szerint Magyar Péter politikai mozgástere beszűkült, mert korábbi kijelentései és ügyei miatt „nem tud hova hátrálni”. Kocsis arról is beszélt, hogy a kormánypártok kampányában érzékelhető egyfajta nemzetközi figyelem és támogatás.
Ilyen mértékű külső megerősítést még nem kaptunk országgyűlési választások előtt”
– jelentette ki, hiszen saját szövetségesei erősítik meg azt, amit a Fidesz is állít folyamatosan.
Kocsis Máté: gazdasági és politikai üzenete is van az amerikai külügyminiszter látogatásának
Az amerikai külügyminiszter budapesti látogatása nem csupán diplomáciai gesztus, hanem komoly gazdasági jelentőséggel is bír – erről beszélt Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint az út egyik célja Donald Trump esetleges magyarországi látogatásának előkészítése. Kocsis úgy fogalmazott:
„Fajsúlyos üzenet, ha az amerikai elnök Magyarországra látogat”
mondta, mert ez egyszerre jelent politikai elismerést és gazdasági bizalmat. Szerinte egy ilyen vizit komoly befektetői és stratégiai jelzés a nemzetközi szereplők felé. A frakcióvezető arra is kitért, hogy Magyarország „történelmi lapra került” azzal, hogy két nagyhatalom akár Budapesten is megállapodhat egymással. Álláspontja szerint ez azt mutatja, hogy az ország súlya a nemzetközi térben megnőtt, és a magyar diplomácia mozgástere szélesebb, mint korábban.
Kocsis: Ukrajna kockázatos játszmát folytat az energiaügyben
Robert Fico megerősítette, hogy az ukrán fél akadályozza a Barátság vezetéken érkező kőolajszállításokat Magyarország felé – erről is beszélt Kocsis Máté az Igazság órája című műsorban. A Fidesz frakcióvezetője szerint mindez politikai nyomásgyakorlásként értelmezhető a magyar kormánnyal szemben. Kocsis úgy fogalmazott: ha az ukrán vezetés valóban korlátozza az energiaszállításokat, azzal „kockázatos játékot” játszik. Szerinte a lépés nemcsak Magyarországot érinti, hanem Ukrajna számára is következményekkel járhat.
„Ukrajna minden eszközt be fog vetni”
A frakcióvezető emlékeztetett arra, hogy Ukrajna áramellátásának mintegy 40 százaléka Magyarországról érkezik. Ennek fényében különösen érzékeny kérdés az energetikai együttműködés. Kocsis leszögezte: nem támogatja az áramellátás befagyasztását, ugyanakkor szerinte jól látható, hogy az ukrán politikai vezetők nyomást próbálnak gyakorolni. Álláspontja szerint az energetikai kérdések összefonódnak az uniós csatlakozás ügyével és a magyar belpolitikával is.
„Ukrajna minden eszközt be fog vetni, hogy tagja lehessen az EU-nak”
– mondta, hozzátéve: a zsarolásként értelmezhető lépések végső soron az ukrán fél számára is károsak lehetnek.
Ha a Tisza nyer, akkor Ukrajna győzött, ha a Fidesz nyer, akkor Magyarország győzött"
- summázta a frakcióvezető.
„Csicskapóz” – Kocsis Máté szerint Magyar Péternek nincs döntési mozgástere
Magyar Péter a hétvégén találkozott a német kancellárral, a találkozóról fénykép is készült.
Kocsis Máté úgy értékelte: már a testbeszédből is az látszik, hogy az ellenzéki politikusnak nincs valódi döntési joga.
A Fidesz frakcióvezetője szerint a találkozó inkább politikai üzenet volt, mintsem két egyenrangú fél egyeztetése. Úgy fogalmazott, Magyar Péter „nem tud mást mondani, mint amit neki mondanak”, és ebből fakad az a kétarcúság, amelyet szerinte a hazai közéletben is tapasztalni lehet.
„Őt Németországból fizetik”
Kocsis Máté a műsorban éles kritikát fogalmazott meg az ellenzéki politikussal szemben.
„Őt Németországból fizetik”
– mondta, hozzátéve: ez szerinte magyarázatot ad arra, miért igazodik rendszeresen külföldi álláspontokhoz. A frakcióvezető úgy látja, a liberális politikai körökben olyan mértékű tagadás tapasztalható, amely szerinte már a nyilvánvaló ellentmondásokat is figyelmen kívül hagyja.
Kocsis: ha ez „álprobléma”, miért tartják vissza a pénzeket?
Magyar Péter a brüsszeli fenyegetést és a háborút is „álproblémának” nevezte.
Kocsis Máté szerint azonban a valóság mást mutat: ha ezek nem létező ügyek lennének, akkor az Európai Bizottság sem tartaná vissza Magyarországtól az uniós forrásokat.
A Fidesz frakcióvezetője szerint az úgynevezett „álproblémák” nagyon is kézzelfogható következményekkel járnak. Ugyanis az uniós pénzek visszatartása politikai nyomásgyakorlás, amely egyértelműen bizonyítja, hogy Brüsszel és a magyar kormány között valós konfliktus húzódik.
Tusk és a „brüsszeli mainstream”
Kocsis Máté kitért arra is, hogy Magyar Péter találkozott Donald Tuskkal. A frakcióvezető szerint Donald Tusk mindig is a brüsszeli liberális mainstream kulcsfigurája volt, és ma is az.
A nemzetbiztonsági kockázat a valódi kérdés
Magyar Péter egyik, sajtóban is megjelent bulijáról kérdezve Kocsis Máté nem a magánéleti részleteket tartotta lényegesnek, hanem a lehetséges következményeket. A Fidesz frakcióvezetője szerint nem az számít, ki hova megy szórakozni, hanem az, hogy egy miniszterelnöki ambíciókkal rendelkező politikus mennyire válhat kiszolgáltatottá.
Kocsis úgy fogalmazott: az igazán fontos kérdés az, nem áll-e fenn zsarolási potenciál.
Szerinte egy olyan politikus, aki rendszeresen konfliktusos, „balhés” helyzetekbe kerül, és egy kényes szituációban nem azonnal távozik, hanem ott marad, könnyen támadási felületet adhat.
Felvetette: „vagy az nem igaz, hogy nem ismert ott senkit, vagy az, hogy ott aludt” – utalva az ügyben megjelent ellentmondásokra.
„A külföldi titkosszolgálatokat nem szabad alábecsülni”
A frakcióvezető szerint a kérdés túlmutat egy bulin. Úgy látja, egy „kétarcú, folyamatosan magyarázkodó” politikus könnyen válhat külső érdekek célpontjává.
A külföldi titkosszolgálatokat nem szabad alábecsülni”
– mondta, hozzátéve: ha valaki fogható, azzal szemben előbb-utóbb nyomásgyakorlás is megjelenhet. Kocsis szerint „zűrös embereket nem szabad bizonyos pozíció fölé emelni”, mert egy ország vezetése nem bír el állandó magyarázkodást és bizonytalanságot. Hozzátette: utólag bármit lehet kommunikálni, de a nemzetbiztonsági kockázat attól még fennáll. Az ügy kapcsán szóba került az a szemtanú is, aki a Blikknek nyilatkozott.
Kocsis úgy véli, Magyar Péter „előreszaladt” a történetben. Szerinte miközben még nem került nyilvánosságra semmilyen felvétel, az ellenzéki politikus máris reagált egy internetes oldal megjelenésére, és „áldozati pózba vágta magát”.
A frakcióvezető szerint az, hogy valaki egy „üres szoba miatt” feljelentést tesz, miközben érdemi bizonyíték még nem került elő, inkább újabb kérdéseket vet fel. Úgy látja, az ügynek még lehet folytatása. Kocsis Máté szerint figyelemre méltó, hogy miközben semmilyen felvétel vagy konkrét bizonyíték nem került nyilvánosságra, Magyar Péter máris védekező, sőt sértetti szerepben lépett fel.
Úgy látja, ez arra utal, hogy az ügynek lehetnek még fejleményei.
Azt is kifogásolta, hogy az ellenzéki politikus feljelentést tett egy olyan helyszín kapcsán, amelyről egyelőre annyi derült ki, hogy egy üres szobáról van szó.
A Tisza fizeti a Mediánt, a DK-t pedig alulmérik
A Demokratikus Koalíció és Jakab Péter indulásáról szólva Kocsis ironikusan jegyezte meg: annyi esélyük van bejutni a parlamentbe, „amennyi nincs”. Ugyanakkor felidézte, hogy korábban Molnár Csaba arról beszélt:
A Medián pénzért kedvezőbb felmérést ajánlott a DK-nak. A frakcióvezető szerint most a Tisza párt él hasonló eszközökkel.
Ennek ellenére Kocsis nem zárta ki, hogy a DK végül mégis átlépi a parlamenti küszöböt a frakcióvezető számít erre. Úgy fogalmazott: baloldali pártról van szó, amelyet ugyan megtépázott a „tiszás hullám”, de lehetnek olyan választók, akik számára Magyar Péter már túl sok. A kérdés szerinte az, ez mekkora arányt jelent majd a szavazatokban.