„Nem is merem elmondani, milyen szándékaink és terveink vannak” – Tarr Zoltán újabb megdöbbentő kijelentése

Kocsis Máté

Kocsis Máté fontos kérdést tett fel a tiszásoknak

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán fordult a Tisza Párt szavazóihoz. Kocsis Máté szerint nehezen érthető, miért csak a választási győzelem után ismertetnék gazdasági céljaikat.
Kocsis Máté reagált a Kapitány István telexes interjújára, melyben az üzletember arról beszélt: a választási győzelem után mondják majd el világosan, mik a céljaik, és azokat végre is hajtják. A frakcióvezető a közösségi oldalán egy rövid, de egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a Tisza Párt támogatóinak. 

Kocsis Máté
Kocsis Máté megkérdezte a tiszásokat, nem akarják -e tudni, milyen programról beszélt Kapitány István (Forrás: Magyar Nemzet)

Kapitány István egy interjúban azt mondta, hogy miután megnyertétek a választást, szeretné, ha elmondanák, mik a gazdasági vezetésben a céljaik és a terveik. Nem lehetne előtte?”

Választás után jönne a részletes program?

Nem ez az első eset, hogy a Tisza soraiból egy politikus kiénekel  kórusból: korábban Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke is hasonló értelmű mondattal került a figyelem középpontjába. Tavaly nyáron úgy fogalmazott: 

Nem mondhatjuk el a valódi programunkat, mert akkor megbukunk”.

Újra meg újra felvetődik az ezerdolláros kérdés: mégis mi az a program, amit ennyire titkolni kell a választók elől? A tiszásokt úgy tűnik, ez az apróság nem érdekli.

