Kocsis Máté fontos kérdést tett fel a tiszásoknak

Választás után jönne a részletes program?

Nem ez az első eset, hogy a Tisza soraiból egy politikus kiénekel kórusból: korábban Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke is hasonló értelmű mondattal került a figyelem középpontjába. Tavaly nyáron úgy fogalmazott:

Nem mondhatjuk el a valódi programunkat, mert akkor megbukunk”.

Újra meg újra felvetődik az ezerdolláros kérdés: mégis mi az a program, amit ennyire titkolni kell a választók elől? A tiszásokt úgy tűnik, ez az apróság nem érdekli.