Kocsis Máté fontos kérdést tett fel a tiszásoknak

Kocsis Máté reagált a Kapitány István telexes interjújára, melyben az üzletember arról beszélt: a választási győzelem után mondják majd el világosan, mik a céljaik, és azokat végre is hajtják. A frakcióvezető a közösségi oldalán egy rövid, de egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a Tisza Párt támogatóinak.
Kapitány István egy interjúban azt mondta, hogy miután megnyertétek a választást, szeretné, ha elmondanák, mik a gazdasági vezetésben a céljaik és a terveik. Nem lehetne előtte?”
Választás után jönne a részletes program?
Nem ez az első eset, hogy a Tisza soraiból egy politikus kiénekel kórusból: korábban Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke is hasonló értelmű mondattal került a figyelem középpontjába. Tavaly nyáron úgy fogalmazott:
Nem mondhatjuk el a valódi programunkat, mert akkor megbukunk”.
Újra meg újra felvetődik az ezerdolláros kérdés: mégis mi az a program, amit ennyire titkolni kell a választók elől? A tiszásokt úgy tűnik, ez az apróság nem érdekli.