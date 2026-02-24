A Zebra DPK kazincbarcikai gyűlésén Kocsis Máté mond beszédet - videó

„Jakab Péter és Gyurcsányék már akkor alkudoztak, amikor ezt elmondtuk a nyilvánosság előtt, persze kézzel-lábbal tagadták, hogy hülyék vagyunk, hazudunk, sose volt ilyen” – fogalmazott Kocsis Máté a Zebra digitális polgári kör kazincbarcikai állomásán, aki szerint az idő a Fidesz állításait igazolta.

Fotó: Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A frakcióvezető úgy látja: amit korábban „vádaskodásnak” nevezett a baloldal, az mára politikai realitássá vált, Jakab Péter ugyanis azóta csatlakozott a DK-hoz. Szerinte a baloldalon folyamatos az átrendeződés, miközben a korábbi szereplők rendre háttérbe szorulnak.

Most éppen Magyar Péter az aktuális baloldali szereplő

Példaként említette, hogy volt időszak, amikor

Jakab Péter számított meghatározó figurának, majd Karácsony Gergely, később Márki-Zay Péter került előtérbe, korábban pedig Mesterházy Attila és Botka László voltak a baloldal vezető arcai.

A frakcióvezető szerint most éppen Magyar Péter az aktuális „új szereplő”, akibe – megfogalmazása szerint – a baloldali tábor „beleszeret”. Úgy véli, a korábbi politikusokat a baloldali média partvonalra tette, miközben új neveket kell megtanulniuk a szavazóknak.

A tiszások már a vereséget magyarázzák

Kocsis Máté felvetette: vajon őszinte politika-e az, amikor valaki a Jobbik elnöki székéből a Demokratikus Koalícióhoz kerül, vagy amikor a szélsőjobboldalról a szélsőbaloldalra vált. Állítása szerint amikor a Fidesz a hitelesség hiányát említi ellenfeleivel kapcsolatban, azt sokan politikai támadásnak tekintik, ugyanakkor szerinte „itt az élő példa”.

Úgy látja, Magyar Péter esetében sem lesz ez másként.

Kocsis Máté Noár felvetésére, miszerint a kormánypártok 1500-szor módosították a választási törvényt, azt mondta: hatalmas hazugság. Mindez szerinte arról szól, hogy a tiszások előre megkezdik elmagyarázni a vereséget. Hozzátette: a választások előtt nem szabad elbizakodni, de vannak a politikának törvényszerűségei. Úgy véli, aki a saját hazája ellen politizál, az elveszíti a választást. Az ukránok jelenleg zsarolnak bennünket, a Tisza Párt vezetői pedig melléjük álltak.

Felidézte: Magyar Péter a horvátokkal és a németekkel is egyeztetett minderről.

