Kocsis Máté: Magyar Péter családja, soha nem volt ellenzékben

Magyar Péter azt mondta, hogy fideszesek tömegei fognak vele menni. Nincs egyetlenegy olyan régi barátja sem, aki fideszes és vele ment volna – mutatott rá Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője.
Kocsis Máté a több mint húszéves ismeretségükre alapozva érdekes dolgokat árult el Magyar Péterről a DopeRanos című podcastben.
Az összes haverját ismerem, egy sem ment vele. Nemhogy a tömegek nem mentek vele, még a személyesen vele jó kapcsolatban lévők sem”
– közölte Kocsis Máté.
A frakcióvezető azt is elárulta, hogy Magyar Péterrel kizárólag olyanok tartottak a Tisza Pártba, akik olyanok, mint ő, hogy
ilyen SZDSZ-közeli világból csapódtak be ebbe a Fidesz-kurzusba.”
Magyar Péternek a teljes családja ilyen. Ők sosem voltak ellenzékben, sem a szocializmusban, sem az Antall-, sem a Horn-, sem a Fidesz-kormányok alatt.
