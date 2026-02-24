Hírlevél
Magyar Péter azt mondta, hogy fideszesek tömegei fognak vele menni. Nincs egyetlenegy olyan régi barátja sem, aki fideszes és vele ment volna – mutatott rá Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője.
Kocsis Máté a több mint húszéves ismeretségükre alapozva érdekes dolgokat árult el Magyar Péterről a DopeRanos című podcastben.

Kocsis Máté: Magyar Péter családja, soha nem volt ellenzékben
Kocsis Máté: Magyar Péter családja soha nem volt ellenzékben (Fotó: Facebook/Magyar Péter)

Az összes haverját ismerem, egy sem ment vele. Nemhogy a tömegek nem mentek vele, még a személyesen vele jó kapcsolatban lévők sem”

– közölte Kocsis Máté.

A frakcióvezető azt is elárulta, hogy Magyar Péterrel kizárólag olyanok tartottak a Tisza Pártba, akik olyanok, mint ő, hogy 

ilyen SZDSZ-közeli világból csapódtak be ebbe a Fidesz-kurzusba.”

Magyar Péternek a teljes családja ilyen. Ők sosem voltak ellenzékben, sem a szocializmusban, sem az Antall-, sem a Horn-, sem a Fidesz-kormányok alatt.

 

