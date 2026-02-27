Kocsis Máté: Magyar Péter az ukránokkal taktikázik, pedig a drogtesztjére várunk

A te kétszínűséged egészen elképesztő és határtalan – üzente Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője Magyar Péternek.

Kocsis Máté kétszínűnek nevezte Magyar Pétert és várja, hogy elmenjen drogtesztre

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

„Először lepaktálsz az ukránokkal kormánybuktató céllal, azok elzárják a kőolajvezetéket, hogy gondot okozzanak az országnak, veszélybe sodorják a magyar ipar, vállalkozások és a gazdaság működését, az emberek energiabiztonságát, eközben a miniszterelnök minden politikai és diplomáciai eszközzel küzd azért, hogy helyreálljon a kőolajszállítás, te pedig megüzened neki, hogy veled kell erről tárgyalni."

Kocsis Máté megüzente Magyar Péternek, senkit ne nézzen hülyének ebben az országban, az erőfeszítések az ő érdekében is történnek.

„Az ukránok ukránbarát kormányt szeretnének, aminek te lennél a vezetője az ő tervük szerint" – fűzte hozzá. Egyébként pedig ne üzengessél a miniszterelnöknek, egyelőre ott tartunk, hogy várjuk az az időpontot, amikor elmész drogtesztre, amit megígértél, de valamiért nem mered megtenni.

„Elképesztő kétszínű ember vagy" – zárul az üzenet.