Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Az atomhatalom bejelentette: nyílt háborút indítanak, most nagy a baj

Fontos

Tüzet nyitottak a svédek az oroszokra, kitört a pánik

kocsis máté

Kocsis Máté: Magyar Péter az ukránokkal taktikázik, pedig a drogtesztjére várunk

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Durvaságoktól, fenyegetőzéstől mentes, ugyanakkor erős üzenetet fogalmazott meg a Fidesz parlamenti frakcióvezetője Magyar Péternek. Kocsis Máté elmondta, a miniszterelnök a Tisza elnöke érdekében is tárgyal, és fordítva ül a lovon, ha azt hiszi, vele kell egyeztetnie Orbán Viktornak. Drogtesztre viszont elmehetne.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kocsis mátéorbán viktorMagyar Péter

A te kétszínűséged egészen elképesztő és határtalan – üzente Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője Magyar Péternek.

Kocsis Máté
Kocsis Máté kétszínűnek nevezte Magyar Pétert és várja, hogy elmenjen drogtesztre
Fotó: Facebook/Kocsis Máté 

„Először lepaktálsz az ukránokkal kormánybuktató céllal, azok elzárják a kőolajvezetéket, hogy gondot okozzanak az országnak, veszélybe sodorják a magyar ipar, vállalkozások és a gazdaság működését, az emberek energiabiztonságát, eközben a miniszterelnök minden politikai és diplomáciai eszközzel küzd azért, hogy helyreálljon a kőolajszállítás, te pedig megüzened neki, hogy veled kell erről tárgyalni."

Kocsis Máté megüzente Magyar Péternek, senkit ne nézzen hülyének ebben az országban, az erőfeszítések az ő érdekében is történnek.

„Az ukránok ukránbarát kormányt szeretnének, aminek te lennél a vezetője az ő tervük szerint" – fűzte hozzá. Egyébként pedig ne üzengessél a miniszterelnöknek, egyelőre ott tartunk, hogy várjuk az az időpontot, amikor elmész drogtesztre, amit megígértél, de valamiért nem mered megtenni.

„Elképesztő kétszínű ember vagy" – zárul az üzenet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!