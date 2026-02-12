Kocsis Máté: Magyar Péter Brüsszelben nem tud nemet mondani

Hírlevél
Kocsis Máté a Facebookon közzétett videójában a magyar politikai erőviszonyokról beszélt. A Fidesz frakcióvezetője Orbán Viktor és Magyar Péter brüsszeli szerepét hasonlította össze.
Tisza PártKocsis MátéUkrajna

Kocsis Máté egy a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy szerinte egyértelmű különbség látszik a Magyarországon versengő két politikai oldal között. A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott, az egyik oldalt Orbán Viktor vezeti, aki „legendásan szembe megy a brüsszeli szándékokkal”, amikor úgy ítéli meg, hogy az adott döntés nem szolgálja a magyar nemzeti érdeket.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője Fotó: Mirkó István
Kocsis Máté

A másik oldalt Magyar Péter vezeti akiről azt mondta, hogy Brüsszelben „nem tud nemet mondani”. Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy megfogalmazása szerint ezzel nem vádolni akarja az ellenzéki politikust.

Amikor azt mondjuk, hogy Magyar Péter nem tud nemet mondani, akkor nem vádoljuk valamivel, hanem az empirikus megfigyeléseinket rögzítjük

– mondta a videóban.

 

