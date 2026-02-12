Kocsis Máté szerint ez Magyar Péter politikai credója

Nem a haza az első

A kormánypárti politikus bejegyzésében úgy fogalmazott: Magyar Péter számára a bosszú, a vagyon és a személyes gyarapodás fontosabb, mint a magyar emberek érdeke. Kocsis szerint ez az oka annak is, hogy a Tisza Párt elnöke nem képviselne önálló, szuverén álláspontot az uniós vitákban.

Ezért sem fog nemet mondani soha a brüsszeli elitnek”

– írta, hozzátéve: meglátása szerint Magyar Péter politikai credója saját nagyságának építéséről szól, nem pedig a közösség szolgálatáról. Kocsis Máté bejegyzése újabb fejezetét nyitja a kormányoldal és a Tisza Párt közötti éles hangvételű politikai vitának.