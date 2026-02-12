Hírlevél
Orbán Viktor ország-világ előtt úgy helyretette Zelenszkijt, hogy azt öröm nézni

Kocsis Máté

Kocsis Máté szerint ez Magyar Péter politikai credója

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza Párt elnöke nem a nemzeti érdekeket tartja szem előtt, hanem saját ambícióit. Kocsis Máté úgy látja: Magyar Péter politikája személyes indíttatásból vezérelt.
Kocsis MátéBrüsszelérdekMagyar Péter

Kocsis Máté a közösségi oldalán élesen bírálta Magyar Pétert, azt állítva, hogy a Tisza Párt vezetőjének politikai gondolkodásában nem a haza, hanem saját érdekei állnak a középpontban. A frakcióvezető szerint „Magyar Péter soha nem az országért aggódik”, hanem „a politikai koordinátarendszerének kellős közepében nem a haza áll, hanem saját maga”.

Kocsis Máté
Kocsis Máté szerint Magyar Péter magasról tesz a magyar emberekre (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Kocsis Máté: Magyar Péter Brüsszelben nem tud nemet mondani

Nem a haza az első

A kormánypárti politikus bejegyzésében úgy fogalmazott: Magyar Péter számára a bosszú, a vagyon és a személyes gyarapodás fontosabb, mint a magyar emberek érdeke. Kocsis szerint ez az oka annak is, hogy a Tisza Párt elnöke nem képviselne önálló, szuverén álláspontot az uniós vitákban.

Ezért sem fog nemet mondani soha a brüsszeli elitnek” 

– írta, hozzátéve: meglátása szerint Magyar Péter politikai credója saját nagyságának építéséről szól, nem pedig a közösség szolgálatáról. Kocsis Máté bejegyzése újabb fejezetét nyitja a kormányoldal és a Tisza Párt közötti éles hangvételű politikai vitának.

 

