Kocsis Máté szerint Magyar Pétert a saját szövetségesei buktatják le

Kocsis Máté az Igazság órájában arról beszélt, hogy amikor ők bírálják Magyar Pétert, azt a Tisza Párt vezetője „hisztérikusan tagadja”, ám nem sokkal később ugyanazok az állítások külföldről hangzanak el. Mint fogalmazott:
Nem mi mondtuk, hanem Zelenszkij mondta, az ukrán katonai vezető mondta, hogy az ő érdekük az, hogy a Tisza nyerjen.”
Külső megerősítés a kampány hajrájában
Kocsis Máté szerint különösen figyelemre méltó, hogy ilyen erőteljes külső visszaigazolás országgyűlési választások előtt eddig nem volt tapasztalható. Állítása szerint nem a kormánypártok „találják ki” a vádakat, hanem azok a nemzetközi szereplők erősítik meg, akik érdekeltek az ukrajnai folyamatok alakulásában.
A frakcióvezető érvelése szerint az ukrán vezetés nyíltan kimondta: számukra az lenne kedvező, ha a Tisza Párt kerülne kormányra, mert akkor a döntések Ukrajna érdekei szerint alakulnának. Kocsis ezt úgy értelmezte, hogy mindaz, amit a Fidesz eddig állított a külső befolyásról, most „külső forrásból” nyer igazolást. A politikus végkövetkeztetése egyértelmű:
Magyar Péter állításait nem a kormánypártok cáfolják meg, hanem saját nemzetközi partnerei, akik – akaratlanul vagy tudatosan – kimondják azt, amit itthon hevesen tagadnak.