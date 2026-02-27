Kocsis Máté szerint Magyar Pétert a saját szövetségesei buktatják le

Kocsis Máté az Igazság órájában arról beszélt, hogy amikor ők bírálják Magyar Pétert, azt a Tisza Párt vezetője „hisztérikusan tagadja”, ám nem sokkal később ugyanazok az állítások külföldről hangzanak el. Mint fogalmazott:

Kocsis Máté szerint Magyar Pétert a saját szövetségesei buktatják el (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

Nem mi mondtuk, hanem Zelenszkij mondta, az ukrán katonai vezető mondta, hogy az ő érdekük az, hogy a Tisza nyerjen.”

Külső megerősítés a kampány hajrájában

Kocsis Máté szerint különösen figyelemre méltó, hogy ilyen erőteljes külső visszaigazolás országgyűlési választások előtt eddig nem volt tapasztalható. Állítása szerint nem a kormánypártok „találják ki” a vádakat, hanem azok a nemzetközi szereplők erősítik meg, akik érdekeltek az ukrajnai folyamatok alakulásában.