Kocsis Máté: Kockázatos döntés lenne áprilisban egy kormányváltás!

Az ellenzék még a hangját sem emelte fel eddig, arról már nem is beszélve, hogy mit tennének. Kocsis Máté hétfői posztjában elmondja azt is.
Kockázatos döntés lenne áprilisban egy kormányváltás! – írta kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője Facebookvideó-bejegyzéséhez hétfőn.
A politikus elmondta, azért nagyon kockázatos döntés április 12-én a kormányváltás, mert tulajdonképpen
- egyenértékű lesz a háborúba sodródással,
- Ukrajna pénzelésével,
- az ezer forint fölötti benzinárakkal,
- és a háromszoros rezsiárakkal.
Kocsis Máté: Magyar Pétertől hiába várunk kiállást az ukrán zsarolással szemben
Ha valaki nem hitte volna eddig el, akkor ezentúl a saját bőrén megtapasztalhatja, tette hozzá Kocsis utalva az ukrán-magyar energiaháborúra, azonban felhívta arra a figyelmet, hogy
a magyar kormány ellenlépéseket fog tenni.
Ezek azok az ellenlépések, amiket
Magyar Péter soha nem tenne meg Ukrajnával szemben.
Szijjártó és Orbán Viktor pedig megteszi.”
