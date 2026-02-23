Kocsis Máté: Kockázatos döntés lenne áprilisban egy kormányváltás!

Kockázatos döntés lenne áprilisban egy kormányváltás! – írta kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője Facebookvideó-bejegyzéséhez hétfőn.

Kocsis Máté: Magyar Pétertől hiába várunk kiállást az ukrán zsarolással szemben

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A politikus elmondta, azért nagyon kockázatos döntés április 12-én a kormányváltás, mert tulajdonképpen

egyenértékű lesz a háborúba sodródással,

Ukrajna pénzelésével,

az ezer forint fölötti benzinárakkal,

és a háromszoros rezsiárakkal.

Ha valaki nem hitte volna eddig el, akkor ezentúl a saját bőrén megtapasztalhatja, tette hozzá Kocsis utalva az ukrán-magyar energiaháborúra, azonban felhívta arra a figyelmet, hogy

a magyar kormány ellenlépéseket fog tenni.

Ezek azok az ellenlépések, amiket

Magyar Péter soha nem tenne meg Ukrajnával szemben.

Szijjártó és Orbán Viktor pedig megteszi.”