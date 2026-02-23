Kocsis Máté: Kockázatos döntés lenne áprilisban egy kormányváltás!

Hírlevél
Az ellenzék még a hangját sem emelte fel eddig, arról már nem is beszélve, hogy mit tennének. Kocsis Máté hétfői posztjában elmondja azt is.
ukrajnamagyar érdekfideszellenlépésOrbán ViktorMagyar Péter

Kockázatos döntés lenne áprilisban egy kormányváltás! – írta kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője Facebookvideó-bejegyzéséhez hétfőn. 

KocsisMáté, Kocsis Máté,
Kocsis Máté: Magyar Pétertől hiába várunk kiállást az ukrán zsarolással szemben
Fotó: Facebook/Kocsis Máté 

A politikus elmondta, azért nagyon kockázatos döntés április 12-én a kormányváltás, mert tulajdonképpen

  • egyenértékű lesz a háborúba sodródással,
  • Ukrajna pénzelésével,
  • az ezer forint fölötti benzinárakkal,
  • és a háromszoros rezsiárakkal.

Kocsis Máté: Magyar Pétertől hiába várunk kiállást az ukrán zsarolással szemben

Ha valaki nem hitte volna eddig el, akkor ezentúl a saját bőrén megtapasztalhatja, tette hozzá Kocsis utalva az ukrán-magyar energiaháborúra, azonban felhívta arra a figyelmet, hogy 

a magyar kormány ellenlépéseket fog tenni.

Ezek azok az ellenlépések, amiket

Magyar Péter soha nem tenne meg Ukrajnával szemben.

Szijjártó és Orbán Viktor pedig megteszi.”

 

