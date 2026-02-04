„Ez aztán k***a jó hír a világnak” – Kocsis Máté nem finomkodott

Kocsis Máté közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a NATO vezetése nyíltan a nyomás fokozásáról beszél Oroszországgal szemben, miközben a konfliktus eszkalációjának veszélye egyre nagyobb. A bejegyzés apropóját a frissen kinevezett főtitkár nyilatkozata adta.
„Nekik jó hír, nekünk veszély”
A Fidesz frakcióvezetője idézte Mark Rutte NATO-főtitkár beszédét, aki a szövetség elkötelezettségéről beszélt Ukrajna további támogatása mellett.
Csapatok a szárazföldön, repülőgépek a levegőben, hajók a Fekete-tengeren. Folytatni fogjuk a nyomást Oroszországra, és folytatni fogjuk Ukrajna támogatását”
– fogalmazott a főtitkár. Kocsis Máté szerint az ilyen kijelentések világosan mutatják, hogy a NATO vezetése hosszú távra tervez a konfliktussal, miközben egy atomhatalom folyamatos nyomás alatt tartása beláthatatlan következményekkel járhat. Úgy látja: ami Brüsszelben stratégiai sikernek tűnik, az Magyarország és a régió számára közvetlen veszélyforrás.