„Ez aztán k***a jó hír a világnak” – Kocsis Máté nem finomkodott

Éles hangvételű bejegyzésben reagált a NATO főtitkárának kijelentéseire a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté szerint ami a szövetség részéről „jó hírként” jelenik meg, az Magyarország számára komoly biztonsági kockázatot jelent.
Kocsis MátéeszkalációveszélyNATOUkrajnaMark Rutte

Kocsis Máté közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a NATO vezetése nyíltan a nyomás fokozásáról beszél Oroszországgal szemben, miközben a konfliktus eszkalációjának veszélye egyre nagyobb. A bejegyzés apropóját a frissen kinevezett főtitkár nyilatkozata adta.

Kocsis Máté
Kocsis Máté élesen reagált Mark Rutte megnyilvánulására (Forrás: AFP)
„Nekik jó hír, nekünk veszély”

A Fidesz frakcióvezetője idézte Mark Rutte NATO-főtitkár beszédét, aki a szövetség elkötelezettségéről beszélt Ukrajna további támogatása mellett. 

Csapatok a szárazföldön, repülőgépek a levegőben, hajók a Fekete-tengeren. Folytatni fogjuk a nyomást Oroszországra, és folytatni fogjuk Ukrajna támogatását”

 – fogalmazott a főtitkár. Kocsis Máté szerint az ilyen kijelentések világosan mutatják, hogy a NATO vezetése hosszú távra tervez a konfliktussal, miközben egy atomhatalom folyamatos nyomás alatt tartása beláthatatlan következményekkel járhat. Úgy látja: ami Brüsszelben stratégiai sikernek tűnik, az Magyarország és a régió számára közvetlen veszélyforrás.

