„Ez aztán k***a jó hír a világnak” – Kocsis Máté nem finomkodott

„Nekik jó hír, nekünk veszély”

A Fidesz frakcióvezetője idézte Mark Rutte NATO-főtitkár beszédét, aki a szövetség elkötelezettségéről beszélt Ukrajna további támogatása mellett.

Csapatok a szárazföldön, repülőgépek a levegőben, hajók a Fekete-tengeren. Folytatni fogjuk a nyomást Oroszországra, és folytatni fogjuk Ukrajna támogatását”

– fogalmazott a főtitkár. Kocsis Máté szerint az ilyen kijelentések világosan mutatják, hogy a NATO vezetése hosszú távra tervez a konfliktussal, miközben egy atomhatalom folyamatos nyomás alatt tartása beláthatatlan következményekkel járhat. Úgy látja: ami Brüsszelben stratégiai sikernek tűnik, az Magyarország és a régió számára közvetlen veszélyforrás.