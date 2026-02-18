Kocsis Máté: Nem szabad a zsarolható Magyar Pétert felelős pozícióba engedni

Kocsis Máté a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter a támadható személyes múltja és magatartása miatt nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.

A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péternek a személyes múltja és a viselkedése komoly nemzetbiztonsági kockázatot hordozhat. Kocsis Máté úgy véli, hogy zsarolhatóság gyanúja esetén senkit sem szabad felelős állami pozícióba engedni. Fotó: ROMAIN COSTASECA / Hans Lucas

Kocsis Máté szerint Magyar Péterre nem csupán politikai szövetségesként tekintenek külföldön, hanem úgy is, mint „fogható” emberre

Kocsis Máté a videós bejegyzésében úgy fogalmazott:

Ez az igazi probléma Magyar Péterrel. Beteges, hazudozó, kétszínű, kétarcú ember. Ilyen alakot, ilyen kétarcú embert nem nehéz megfogni.”

A frakcióvezető szerint az ilyen személyiségek könnyen zsarolhatóvá válhatnak, és a külföldi titkosszolgálatok ezt kihasználhatják.

A külföldi titkosszolgálatokat nem szabad alábecsülni. Nem hülyék ők”

- jelentette ki a fideszes politikus, hozzátéve, hogy szerinte Magyar Péterre nem csupán politikai szövetségesként tekintenek külföldön, hanem úgy is, mint „fogható” emberre. Kocsis Máté szerint hogyha a tiszás politikus nem a „Berlin, Kijev vagy Brüsszel” által elvárt döntéseket hozná, akkor bármikor előkerülhetnének kompromittáló információk.

A Fidesz frakcióvezetője konkrétan így fogalmazott:

Elé tudnak tenni egy papírt, hogy, kisfiam: nem csak az a drogbuli volt, amiről a Blikkben olvashattatok, van itt más is. És abban a pillanatban ő mindent meg fog csinálni.”

Kocsis Máté végkövetkeztetése szerint éppen ezért: