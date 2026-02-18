Kocsis Máté: Nem szabad a zsarolható Magyar Pétert felelős pozícióba engedni

Kocsis Máté a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter a támadható személyes múltja és magatartása miatt nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.
Kocsis Máté szerint Magyar Péterre nem csupán politikai szövetségesként tekintenek külföldön, hanem úgy is, mint „fogható” emberre
Kocsis Máté a videós bejegyzésében úgy fogalmazott:
Ez az igazi probléma Magyar Péterrel. Beteges, hazudozó, kétszínű, kétarcú ember. Ilyen alakot, ilyen kétarcú embert nem nehéz megfogni.”
A frakcióvezető szerint az ilyen személyiségek könnyen zsarolhatóvá válhatnak, és a külföldi titkosszolgálatok ezt kihasználhatják.
A külföldi titkosszolgálatokat nem szabad alábecsülni. Nem hülyék ők”
- jelentette ki a fideszes politikus, hozzátéve, hogy szerinte Magyar Péterre nem csupán politikai szövetségesként tekintenek külföldön, hanem úgy is, mint „fogható” emberre. Kocsis Máté szerint hogyha a tiszás politikus nem a „Berlin, Kijev vagy Brüsszel” által elvárt döntéseket hozná, akkor bármikor előkerülhetnének kompromittáló információk.
A Fidesz frakcióvezetője konkrétan így fogalmazott:
Elé tudnak tenni egy papírt, hogy, kisfiam: nem csak az a drogbuli volt, amiről a Blikkben olvashattatok, van itt más is. És abban a pillanatban ő mindent meg fog csinálni.”
Kocsis Máté végkövetkeztetése szerint éppen ezért:
Az ilyen zűrös embereket ezért nem szabad bizonyos pozíció fölé engedni, mert ez lesz a vége”.