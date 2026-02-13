Német logika: dobjunk össze egy halom pénzt Ukrajnára, amit majd nálunk költenek el

Vajon miért görgeti maga előtt a háborús „galacsint” Európa, azon belül is leginkább Németország? Röviden: mert hatalmasat kaszálhatnak az Ukrajnának nyújtott uniós hitelből. Kocsis Máté összekötötte a szálakat.

Kocsis Máté elárulta, kinek a malmára hajtja a vizet valójában az uniós hitel (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Kocsis Máté: Német cégek számláján köthet ki az 1500 milliárd dolláros hitel

A Fidesz frakcióvezetője a Zebra Digitális Polgári Kör országjárásán kifejtette, pontosan milyen utat járna be ez az összeg, és hogyan jutna Kijeven keresztül egészen a német vállalatok zsebéig – számolt be a Hír TV.

Mit jelent az, hogy odaküldjük Ukrajnába? Azt jelenti, hogy Ukrajnában német cégek fogják vinni az állam működéséhez szükséges informatikai szolgáltatásokat, német cégek fogják vinni újjáépítéshez szükséges építő ipari cégeket, német cégek fogják vinni a kórházak fejlesztésére szolgáló elektronikai, vagy orvostechnikai eszközöket, és hosszan sorolhatnám”

– fejtette ki Kocsis Máté.

Megjegyezte: a németek nem hülyék.

Ők arra gondoltak: dobjunk össze egy halom pénzt Ukrajnára hivatkozva, amit majd ott elköltenek az ukránok: náluk”

– tette hozzá.