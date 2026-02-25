Kocsis Máté: Nincs harmadik politikai oldal, a Fidesz a biztos választás

Kocsis Máté a politikai elit szerkezetéről beszélt, és egyértelmű állítást tett: nincs három politikai osztály Magyarországon. A frakcióvezető szerint a közéletet két blokk határozza meg, baloldali és jobboldali szereplőkkel.

Kocsis Máté Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A politikus úgy fogalmazott, hogy „kettő van, nincs három”. Értelmezése szerint a pártnevek változhatnak, de az oldalak nem. Kocsis Máté példákat is említett. A baloldali oldalhoz sorolta többek között Kéri László, Bod Péter Ákos és Simonovits András nevét. Szerinte „mindegy, hogy éppen hogy hívják a pártot”, az említett szereplők ugyanabba a politikai osztályba gravitálnak.

A másik oldalt jobboldali politikai osztályként írta le, amely megfogalmazása szerint akkor áll össze, „amikor az Orbán Viktor van”. Ebben a körben említette Schmidt Mária nevét is.