Kocsis Máté üzent Péren: A magyarok biztonságával nem lehet hazardírozni

Kocsis Máté szerint a kampány hajrájában a legfontosabb kérdés az, hogy Magyarország megőrzi-e szuverenitását – számolt be a Magyar Nemzet.

Kocsis Máté a péri fórumon elmondta: Magyar Péter két hete Münchenben elköteleződött a háborúpárti német politikai irány mellett (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

A frakcióvezető úgy fogalmazott Péren, Győr-Moson-Sopron vármegyében, hogy a magyarok biztonságával nem lehet hazardírozni.

Magyar Péter két hete Münchenben elígérkezett a háborúpárti német kancellárnak és Manfred Webernek, így teljesen világos, hogy az ukránok például a kőolajvezetéken be akarnak avatkozni a magyar választásokba.”

Kocsis Máté arról beszélt, hogy szerinte a Tisza Párt vezetése partner Ukrajna uniós csatlakozásában és további finanszírozásában, ami megszorításokat és a korábban elutasított brüsszeli kérések teljesítését hozná magával. Úgy fogalmazott: ha a Tisza Párt győz, akkor Kijev és Berlin győz. A magyaroknak Péren és az egész országban ugyanazt a kérdést teszik fel: ki mellett állnak?