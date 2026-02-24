Kocsis Máté üzent Péren: A magyarok biztonságával nem lehet hazardírozni

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A kormánypártok országjárásának péri fórumán éles szavakkal bírálta a Tisza Pártot a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté elmondta, hogy a választás tétje egyszerű: magyar érdek vagy ukrán rulett – írta meg a Magyar Nemzet.
Kocsis MátéTisza PártVálasztás 2026UkrajnaMagyar Péter

Kocsis Máté szerint a kampány hajrájában a legfontosabb kérdés az, hogy Magyarország megőrzi-e szuverenitását – számolt be a Magyar Nemzet

Kocsis Máté
Kocsis Máté a péri fórumon elmondta: Magyar Péter két hete Münchenben elköteleződött a háborúpárti német politikai irány mellett (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

A frakcióvezető úgy fogalmazott Péren, Győr-Moson-Sopron vármegyében, hogy a magyarok biztonságával nem lehet hazardírozni.

Magyar Péter két hete Münchenben elígérkezett a háborúpárti német kancellárnak és Manfred Webernek, így teljesen világos, hogy az ukránok például a kőolajvezetéken be akarnak avatkozni a magyar választásokba.

Kocsis Máté arról beszélt, hogy szerinte a Tisza Párt vezetése partner Ukrajna uniós csatlakozásában és további finanszírozásában, ami megszorításokat és a korábban elutasított brüsszeli kérések teljesítését hozná magával. Úgy fogalmazott: ha a Tisza Párt győz, akkor Kijev és Berlin győz. A magyaroknak Péren és az egész országban ugyanazt a kérdést teszik fel: ki mellett állnak?

Kocsis Máté: A Tisza Párt ukrán rulettet játszik

Fekete Dávid: A Fidesz a béke és a biztonság politikai közössége

Kocsis Máté szerint a háborúhoz való viszony ma egész Európa sorsát meghatározza, és a következő évek döntőek lehetnek. 

A péri fórumon felszólaló Fekete Dávid országgyűlési képviselőjelölt hangsúlyozta: a Fidesz a béke és a biztonság politikai közössége, amely kívül tartja az országot a háborún, megvédi a 13. és 14. havi nyugdíjat, valamint fenntartja az adócsökkentéseket.

 Péren tehát nem csupán kampányrendezvényt tartottak – hanem a választás tétjét rajzolták fel élesen a hallgatóság előtt.

 

