Kocsis Máté üzent Péren: A magyarok biztonságával nem lehet hazardírozni

Kocsis Máté szerint a kampány hajrájában a legfontosabb kérdés az, hogy Magyarország megőrzi-e szuverenitását – számolt be a Magyar Nemzet.
A frakcióvezető úgy fogalmazott Péren, Győr-Moson-Sopron vármegyében, hogy a magyarok biztonságával nem lehet hazardírozni.
Magyar Péter két hete Münchenben elígérkezett a háborúpárti német kancellárnak és Manfred Webernek, így teljesen világos, hogy az ukránok például a kőolajvezetéken be akarnak avatkozni a magyar választásokba.”
Kocsis Máté arról beszélt, hogy szerinte a Tisza Párt vezetése partner Ukrajna uniós csatlakozásában és további finanszírozásában, ami megszorításokat és a korábban elutasított brüsszeli kérések teljesítését hozná magával. Úgy fogalmazott: ha a Tisza Párt győz, akkor Kijev és Berlin győz. A magyaroknak Péren és az egész országban ugyanazt a kérdést teszik fel: ki mellett állnak?
Fekete Dávid: A Fidesz a béke és a biztonság politikai közössége
Kocsis Máté szerint a háborúhoz való viszony ma egész Európa sorsát meghatározza, és a következő évek döntőek lehetnek.
A péri fórumon felszólaló Fekete Dávid országgyűlési képviselőjelölt hangsúlyozta: a Fidesz a béke és a biztonság politikai közössége, amely kívül tartja az országot a háborún, megvédi a 13. és 14. havi nyugdíjat, valamint fenntartja az adócsökkentéseket.
Péren tehát nem csupán kampányrendezvényt tartottak – hanem a választás tétjét rajzolták fel élesen a hallgatóság előtt.