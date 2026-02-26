Kocsis Máté: Peti, tudsz netán valamit az ukrán barátaidtól, hogy készülnek valamire Orbán Viktor ellen?

–Peti! Elvittem a gyerekeket iskolába és közben azt hallom, hogy már megint jössz ezzel a hülyeséggel, hogy Orbán Viktor önmerényletre készül – kezdte legújabb videóját Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté Fotó: Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

–Pedig a miniszterelnök sosem csinált ilyet és még a vád is nevetséges, ellenben annyit ismételgeted, hogy kezdesz gyanús lenni – folytatta majd hozzá tette:

Tudsz netán valamit az ukrán barátaidtól, hogy készülnek valamire Orbán Viktor ellen, amit aztán rá akartok majd kenni és önmerényletnek akartok beállítani? Peti, ne akarjál minden eszközzel nyerni, jó?

– zárta gondolatait a frakcióvezető.

Mint ismert, a Barátság vezetéken január 27-e óta nem érkezik kőolaj Magyarországra. A magyar kormány ugyanakkor világossá tette: amíg nem indul újra az olajszállítás, nem támogat Ukrajnának kedvező uniós döntéseket.