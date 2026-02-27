Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vég Zelenszkij számára – ebből már tényleg nincs kiút

Fontos

Kitört a véres háború, az atomhatalom pusztító csapásra készül – mi jön most?

Kocsis Máté

Kocsis Máté: A legnagyobb pofont a valóság április 12-én fogja adni Magyar Péteréknek

18 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Balatonbogláron tartott választási fórumot a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője. Mutatjuk Kocsis Máté videóját!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátéFideszországgyűlési választás 2026Magyar Péter hazugságaiVálasztás 2026SomogyBalatonboglárSomogy vármegyeBalatonMagyar Péter

Somogy vármegyében Móring József körzetében vagyunk fórumon, rengetegen vannak – hangzott el Kocsis Máté videójában.

Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője elmondta:

Választási fórumot fogok tartani. Elmondjuk, hogy miért a Fidesz a biztos választás, ezzel készültem. Már a hangos Tisza-tábor sem hisz már a kormányváltásban. Hát ez a valóság, már hónapokkal ezelőtt is megmondtuk, hogy a vége felé szembe fog jönni a valóság.

A legnagyobb pofont a valóság pedig április 12-én fogja adni Magyar Péteréknek! Balatonbogláron is a biztos választás a Fidesz és az egyéni jelöltünk, Móring József!

– hangsúlyozta Kocsis Máté.

A Facebook is beszállt a választási kampányba, sorra kapcsolja le a jobboldali megyei lapok oldalait

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!