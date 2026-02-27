Kocsis Máté: A legnagyobb pofont a valóság április 12-én fogja adni Magyar Péteréknek

Somogy vármegyében Móring József körzetében vagyunk fórumon, rengetegen vannak – hangzott el Kocsis Máté videójában.

Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője elmondta:

Választási fórumot fogok tartani. Elmondjuk, hogy miért a Fidesz a biztos választás, ezzel készültem. Már a hangos Tisza-tábor sem hisz már a kormányváltásban. Hát ez a valóság, már hónapokkal ezelőtt is megmondtuk, hogy a vége felé szembe fog jönni a valóság.

A legnagyobb pofont a valóság pedig április 12-én fogja adni Magyar Péteréknek! Balatonbogláron is a biztos választás a Fidesz és az egyéni jelöltünk, Móring József!

– hangsúlyozta Kocsis Máté.