Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szemtanú is megerősítette: kábítószer lehetett Magyar Péterék hírhedté vált drogos buliján

Ezt tudnia kell!

Figyelem: rövidesen használhatatlanná válik 1,3 millió mobiltelefon Magyarországon

weber

Kocsis Máté szerint nem érdemes elájulni a mai kamubeszédtől

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza terve a brüsszeli behódolás, a háború támogatójává tennék az országot – ismételte meg a Fidesz frakcióvezetője. Az apropó Magyar Péter évértékelője, de érdemes felidézni Manfred Weber szavait is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
webertiszamagyar pétermanfred weberkocsis máté

Bár tudom, hogy a tiszás rajongók irtóznak a valóságtól, de mielőtt megint elájulnának Magyar Péter mai kamubeszédétől, megismétlem: a Tisza terve a brüsszeli behódolás, a háború támogatójává tennék az országot, és Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak adnák a magyarok pénzét – írta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Miskolc, 2026. január 17.Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én.MTI/Koszticsák Szilárd
Kocsis Máté találóan fogalmazott
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

De rossz hír nekik: nem fogjuk hagyni! – teszi hozzá.

56 nap! 

Ám, hogy miért mondja mindezt, világos. Az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián a populizmusról beszélve egyértelműen bírálta Orbán Viktor politikáját, kiemelve, hogy a radikális jobboldallal és a populistákkal szemben nem enged a politikai tűzfalból. Weber szerint nem működnek együtt olyan pártokkal, akik nem Európa-, Ukrajna-, és nem jogállamiságpártiak. A Tisza pedig a velük együttműködő pártcsalád tagja, míg a Fidesz a patrióta irányvonalat képviseli és a hazai érdekeket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!