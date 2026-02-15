Kocsis Máté szerint nem érdemes elájulni a mai kamubeszédtől

Bár tudom, hogy a tiszás rajongók irtóznak a valóságtól, de mielőtt megint elájulnának Magyar Péter mai kamubeszédétől, megismétlem: a Tisza terve a brüsszeli behódolás, a háború támogatójává tennék az országot, és Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak adnák a magyarok pénzét – írta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté találóan fogalmazott

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

De rossz hír nekik: nem fogjuk hagyni! – teszi hozzá.

56 nap!

Ám, hogy miért mondja mindezt, világos. Az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián a populizmusról beszélve egyértelműen bírálta Orbán Viktor politikáját, kiemelve, hogy a radikális jobboldallal és a populistákkal szemben nem enged a politikai tűzfalból. Weber szerint nem működnek együtt olyan pártokkal, akik nem Európa-, Ukrajna-, és nem jogállamiságpártiak. A Tisza pedig a velük együttműködő pártcsalád tagja, míg a Fidesz a patrióta irányvonalat képviseli és a hazai érdekeket.