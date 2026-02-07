Hírlevél
Kocsis Máté: Te Peti, ez most melyik program?

Peti! Állítólag ma valami programot mutatsz be – szólította meg Magyar Pétert Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője.
Kocsis Máté a szombathelyi háborúellenes gyűlésen utalt a Tisza Párt megszokott Fidesz után kullogására.

Kocsis Máté: Te Peti, ez most melyik program?
Kocsis Máté: Te Peti, ez most melyik program? Amiről Tarr Zoltán beszélt, vagy valami kamu? Fotó: MTI/Purger Tamás

A párhuzamosan szervezett gyűlések kudarca után, inkább kormányprogramot hirdettek a szombathelyi rendezvénnyel egy időben.

A Tisza Párt kihirdette választási kamuprogramját

A frakcióvezetőben azonban joggal merült fel a kérdés, hogy ez voltaképpen melyik program, hiszen korábban Tarr Zoltán a Tisza alelnöke elmondta, hogy 

az igazi programot nem mondhatják el, mert akkor megbuknak.

 

