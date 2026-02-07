A Tisza Párt kihirdette választási kamuprogramját

Hírlevél
40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Saját maguk vallották be, hogy a választások előtt megpróbálják eltitkolni a valódi programjukat, mert ha kiderülne, megbuknának – mutatott rá Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője.
Kocsis Máté a közösségi oldalán mutatta be Magyar Péter pártjának igazi programját, miután a Tisza Párt egy Facebook élőben bemutatta azt a kamuprogramot, ami hemzseg a lózungoktól, és semmiben sem egyezik meg a párt vezető személyeinek eddigi nyilatkozataival.

Kocsis Máté: A Tisza Párt valódi programját Brüsszelben rakták össze
Fotó: A kép illusztráció / Facebook/feol.hu

A valódi programjukat Brüsszelből kapják, abban a háború támogatása, Ukrajna finanszírozása, adóemelések, az orosz energia kivezetése és a rezsicsökkentés eltörlése szerepel”

 – emlékeztetett a frakcióvezető.

Csercsa Balázs a párt időközben kiugrott szakpolitikusa híressé vált interjújában bevallotta, hogy azért cserébe, ami támogatást adott az Európai Néppárt a Tiszának, végre kell hajtani a Néppárt irányvonalához tartozó programelemeket.

Brüsszel világossá is tette az elvárásait. A tiszások pedig ukrán zászlós pólóban tapsikolnak, és végrehajtják az utasításokat.

 

