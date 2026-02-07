A Tisza Párt kihirdette választási kamuprogramját

Kocsis Máté a közösségi oldalán mutatta be Magyar Péter pártjának igazi programját, miután a Tisza Párt egy Facebook élőben bemutatta azt a kamuprogramot, ami hemzseg a lózungoktól, és semmiben sem egyezik meg a párt vezető személyeinek eddigi nyilatkozataival.
A valódi programjukat Brüsszelből kapják, abban a háború támogatása, Ukrajna finanszírozása, adóemelések, az orosz energia kivezetése és a rezsicsökkentés eltörlése szerepel”
– emlékeztetett a frakcióvezető.
Csercsa Balázs a párt időközben kiugrott szakpolitikusa híressé vált interjújában bevallotta, hogy azért cserébe, ami támogatást adott az Európai Néppárt a Tiszának, végre kell hajtani a Néppárt irányvonalához tartozó programelemeket.
Brüsszel világossá is tette az elvárásait. A tiszások pedig ukrán zászlós pólóban tapsikolnak, és végrehajtják az utasításokat.