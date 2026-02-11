Kocsis Máté: A Tisza Párt azt vállalta Manfred Webernek, hogy Ukrajnát támogatják

Könnyen szorult helyzetben találhatják magukat a magyarok, ha rosszul döntenek – hívta fel a figyelmet a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté jelezte, a Tisza Párt azt vállalta az Európai Néppárthoz való csatlakozásával, hogy a magyarok helyett az ukránok érdekeit képviselik.
Manfred Weber azt mondta, az európai néppárt tagságnak felvétele, hogy Ukrajna támogatója legyen, és a Tisza oda lépett be – mutatott rá Kocsis Máté, aki hozzátette, mindegy gondol erről dologról, hiszen ez már egy eldöntött kérdés.
Azzal, hogy a Tisza Párt belépett az EPP-be, azt is vállalta, hogy minden Ukrajna számára fontos döntést támogatni fognak: tagfelvételi eljárásban, finanszírozásban
– sorolta a Fidesz frakcióvezetője.
Megjegyezte, ebből adódóan a magyarok, ha úgy adódna, hogy Tisza-kormány alakul, könnyen abban a helyzetben találhatják magukat, hogy a pénzük Ukrajnába kerül.
