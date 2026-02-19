A Tisza zöld utat adna az ukrán terveknek

Hírlevél
26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az ukránok Magyar Pétert akarják Magyarországon kormányra juttatni. Egy szomszédos háborúban álló ország titkosszolgálati vezetése mesterkedik ezen. komolyan kell venni – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.
Az ukránok nyíltan vallják, köztük az ukrán titkosszolgálati katonai vezetők és politikai elemzők, sőt nacionalista politikusok is, hogy Magyar Pétert akarják Magyarországon kormányra juttatni – mondta el Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook videó-bejegyzésében csütörtökön.

A Fidesz frakcióvezetője ezt annak kapcsán mondta, hogy ez nem egy nyílt állásfoglalás, hanem

egy szomszédos háborúban álló ország titkosszolgálati vezetése mesterkedik ezen, azt komolyabban kell venni,

mint az Amerikai Egyesült Államok elnökének egy baráti gesztusból elhangzott politikai mondatát, hogy Orbán Viktor kiváló ember, nagyszerű vezető stb.

Arról nem is beszélve, tette hozzá Kocsis, hogy van az ukrán elnöknek van egy öt pontból álló terve, ami arról szól, hogyan vigye be országát mielőbb az Unióba, 2027-es dátumot említve,

ha itt kormányváltás van, akkor ez meg is fog történni és mindaz, ami Ukrajna csatlakozásának negatív hatása, az rá fog borulni az országra.

 

