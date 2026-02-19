A Tisza zöld utat adna az ukrán terveknek

Az ukránok nyíltan vallják, köztük az ukrán titkosszolgálati katonai vezetők és politikai elemzők, sőt nacionalista politikusok is, hogy Magyar Pétert akarják Magyarországon kormányra juttatni – mondta el Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook videó-bejegyzésében csütörtökön.

Kocsis Máté: Az ukrán csatlakozás negatív hatásai ráborulnának az országra

A Fidesz frakcióvezetője ezt annak kapcsán mondta, hogy ez nem egy nyílt állásfoglalás, hanem

egy szomszédos háborúban álló ország titkosszolgálati vezetése mesterkedik ezen, azt komolyabban kell venni,

mint az Amerikai Egyesült Államok elnökének egy baráti gesztusból elhangzott politikai mondatát, hogy Orbán Viktor kiváló ember, nagyszerű vezető stb.

Arról nem is beszélve, tette hozzá Kocsis, hogy van az ukrán elnöknek van egy öt pontból álló terve, ami arról szól, hogyan vigye be országát mielőbb az Unióba, 2027-es dátumot említve,