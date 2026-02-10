Kocsis Máté: Donald Trump a szuverenitás, a béke és a bevándorlásellenesség ügyei miatt Orbán Viktor mellett áll

Kocsis Máté a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet a magyar kormány szuverenista politikája nemcsak Európában, hanem a globális nemzetközi térben is erős szövetségesekkel bír.

Kocsis Máté szerint Donald Trump nemcsak személyes szimpátiát táplál Orbán Viktor iránt, hanem politikai értelemben is a magyar kormány álláspontját tartja követendőnek. Fotó: HARUN OZALP / ANADOLU

Kocsis Máté szerint a magyar kormány hiteles partner az egész világon

Donald Trump szereti a szuverén és erős vezetőket, és nem szereti a brüsszeli bábokat”

- fogalmazott Kocsis Máté, majd hozzátette, hogy az amerikai elnök különösen elutasító azokkal szemben, akik a brüsszeli migrációs döntéseket megszavazzák.

Végképp nem szereti azokat, akik migrációs döntéseket szavaznak meg, és sajnos a Tisza Párt ilyen”

- jelentette ki a frakcióvezető, aki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kapcsolat nem pusztán baráti viszony kérdése.

Nem csak arról van szó, hogy Donald Trump barátja Orbán Viktornak, hanem arról is, hogy Donald Trump számára Orbán Viktor politikája, a magyar kormány politikája sokkal inkább támogatható”

- mondta. Ennek az oka pedig szerinte egyértelműen az, hogy a magyar kormány bevándorlásellenes és háborúellenes álláspontot képvisel.

Kocsis Máté éles kontrasztot vont a kormánypártok és politikai ellenfeleik között. Mint fogalmazott:

A mi politikai kihívóink, a tiszások háborúpártiak, és minden migrációs döntést megszavaztak”.

Ez a különbség szerinte Washingtonban is világosan látszik.

Donald Trump és a stábja ezt látja, ebből következően nem őket, hanem Orbán Viktort támogatja”

- hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezetője. Álláspontja szerint az amerikai elnök számára a nemzeti szuverenitás védelme, a bevándorlás megállítása és a háborús konfliktusok elutasítása olyan alapelvek, amelyekben Magyarország kormánya következetes és hiteles partner.