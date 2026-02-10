Kocsis Máté: Donald Trump a szuverenitás, a béke és a bevándorlásellenesség ügyei miatt Orbán Viktor mellett áll

Kocsis Máté a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet a magyar kormány szuverenista politikája nemcsak Európában, hanem a globális nemzetközi térben is erős szövetségesekkel bír.
Kocsis Máté szerint a magyar kormány hiteles partner az egész világon
Donald Trump szereti a szuverén és erős vezetőket, és nem szereti a brüsszeli bábokat”
- fogalmazott Kocsis Máté, majd hozzátette, hogy az amerikai elnök különösen elutasító azokkal szemben, akik a brüsszeli migrációs döntéseket megszavazzák.
Végképp nem szereti azokat, akik migrációs döntéseket szavaznak meg, és sajnos a Tisza Párt ilyen”
- jelentette ki a frakcióvezető, aki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kapcsolat nem pusztán baráti viszony kérdése.
Nem csak arról van szó, hogy Donald Trump barátja Orbán Viktornak, hanem arról is, hogy Donald Trump számára Orbán Viktor politikája, a magyar kormány politikája sokkal inkább támogatható”
- mondta. Ennek az oka pedig szerinte egyértelműen az, hogy a magyar kormány bevándorlásellenes és háborúellenes álláspontot képvisel.
Kocsis Máté éles kontrasztot vont a kormánypártok és politikai ellenfeleik között. Mint fogalmazott:
A mi politikai kihívóink, a tiszások háborúpártiak, és minden migrációs döntést megszavaztak”.
Ez a különbség szerinte Washingtonban is világosan látszik.
Donald Trump és a stábja ezt látja, ebből következően nem őket, hanem Orbán Viktort támogatja”
- hangsúlyozta a Fidesz frakcióvezetője. Álláspontja szerint az amerikai elnök számára a nemzeti szuverenitás védelme, a bevándorlás megállítása és a háborús konfliktusok elutasítása olyan alapelvek, amelyekben Magyarország kormánya következetes és hiteles partner.