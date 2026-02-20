Kocsis Máté: Ukrajna csatlakozása brüsszeli hatalmi mentőöv lehet

Kocsis Máté közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna csatlakozása 70-80 európai parlamenti képviselőt jelentene, ami érdemben befolyásolná az erőviszonyokat. Szerinte ez a lépés nem független a brüsszeli politikai érdekektől, különösen egy olyan időszakban, amikor a bizottsági elnök pozíciója meginogni látszik.
„Nem pusztán a háborús pszichózis van mögötte”
A frakcióvezető úgy fogalmazott:
Ha bekerül 80 ukrán, függetlenül attól, hogy melyik ukrán pártból jönnek, mind a brüsszeli elitnek lesznek hálásak, hogy ott lehetnek. (…) Amikor azt látjuk, hogy a brüsszeli elit meg a német projekt erőlteti az ukrán csatlakozást, akkor abban nem pusztán a háborús pszichózis van, hanem a brüsszeli hatalmi játékok is.”
Kocsis szerint az ukrán csatlakozás olyan politikai stabilitást adhatna a jelenlegi bizottsági vezetésnek, amely ellensúlyozhatná a patrióta erők erősödését az Európai Parlamentben. Tehát a háttérben nemcsak külpolitikai, hanem belső hatalmi érdekek is meghúzódnak. A vita így túlmutat a bővítés kérdésén, és az uniós intézményrendszer jövőjéről, valamint a brüsszeli erőviszonyok átrendeződéséről is szól.