Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – kiugrott tiszás buktatta le Magyar Péterék választási tervét

Ezt látnia kell!

Szívszorító: megtörten nyilatkozott a kényszersorozás magyar áldozatának édesanyja

kocsis máté

Kocsis Máté: Ukrajna csatlakozása brüsszeli hatalmi mentőöv lehet

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajna uniós csatlakozása nemcsak geopolitikai kérdés, hanem komoly brüsszeli hatalmi számítás is – erről beszélt közösségi oldalán a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté szerint az ukrán tagság új politikai stabilitást adhatna Ursula von der Leyennek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kocsis mátéukrajnaursula von der leyenbővítéserőviszony

Kocsis Máté közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna csatlakozása 70-80 európai parlamenti képviselőt jelentene, ami érdemben befolyásolná az erőviszonyokat. Szerinte ez a lépés nem független a brüsszeli politikai érdekektől, különösen egy olyan időszakban, amikor a bizottsági elnök pozíciója meginogni látszik.

Kocsis Máté
Kocsis Máté szerint a brüsszeli logika mögött hatalmi érdekek is meghúzódnak (Fotó:  MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)

„Nem pusztán a háborús pszichózis van mögötte”

A frakcióvezető úgy fogalmazott:

Ha bekerül 80 ukrán, függetlenül attól, hogy melyik ukrán pártból jönnek, mind a brüsszeli elitnek lesznek hálásak, hogy ott lehetnek. (…) Amikor azt látjuk, hogy a brüsszeli elit meg a német projekt erőlteti az ukrán csatlakozást, akkor abban nem pusztán a háborús pszichózis van, hanem a brüsszeli hatalmi játékok is.”

Így trükközik Von der Leyen – a XXI. Század Intézet elemzése

Kocsis szerint az ukrán csatlakozás olyan politikai stabilitást adhatna a jelenlegi bizottsági vezetésnek, amely ellensúlyozhatná a patrióta erők erősödését az Európai Parlamentben. Tehát a háttérben nemcsak külpolitikai, hanem belső hatalmi érdekek is meghúzódnak. A vita így túlmutat a bővítés kérdésén, és az uniós intézményrendszer jövőjéről, valamint a brüsszeli erőviszonyok átrendeződéséről is szól.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!