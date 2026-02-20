Kocsis Máté: Ukrajna csatlakozása brüsszeli hatalmi mentőöv lehet

Kocsis szerint az ukrán csatlakozás olyan politikai stabilitást adhatna a jelenlegi bizottsági vezetésnek, amely ellensúlyozhatná a patrióta erők erősödését az Európai Parlamentben. Tehát a háttérben nemcsak külpolitikai, hanem belső hatalmi érdekek is meghúzódnak. A vita így túlmutat a bővítés kérdésén, és az uniós intézményrendszer jövőjéről, valamint a brüsszeli erőviszonyok átrendeződéséről is szól.