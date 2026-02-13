Kocsis Máté: válasz a liberális propagandasajtó hisztérikus kérdésére

„Magyar Péter zűrös ügyei - válasz a liberális propagandasajtó hisztérikus kérdésére Nos. Magasról tojok Magyar Péter magánéletére. Nem érdekel, és látni sem akarom. A közélete érdekel. Az a kérdés érdekel, hogy egy kétarcú és zűrös alak, aki nem ura önmagának, aki magára sem tud vigyázni, vajon miért akar egy országra? Miért akarja, hogy rábízzanak egy egész nemzetet?" – írta közösségi oldalán Kocsis Máté.
A frakcióvezető kiemelte,
érdekel, hogy ha a pesti belvárosban ez történik vele, akkor vajon mi történik Berlinben, Strasbourgban vagy Kijevben? Ha abban sem tudott józan döntést hozni, hogy kimaradjon egy összekokainozott buliból, vajon hogyan hozhatna józan döntést a háborúból való kimaradásról? Lát egy drogbulit, ahol állítólag nem ismer senkit, és ott alszik?