Kocsis Máté: Velünk még azok a fiatalok is jobban járnak, akik most nem ránk szavaznak

A Digitális Polgári Körök (DPK) kampánynyitó rendezvényén készült videós Origo-interjúban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arra a kérdésre, mit üzenne azoknak, akik még bizonytalanok, magabiztos választ.

A hivatalos választási kampány első napján az Origo számára adott rövid videós interjújában a Fidesz frakcióvezetője a bizonytalan fiatalokhoz szólt a kormány eddigi intézkedéseit felsorolva. Kocsis Máté ugyanakkor reagált Magyar Péternek a háborús veszély valódiságát tagadó kijelentéseire is, azt hangsúlyozva, hogy a háború egyáltalán nem „álprobléma”. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Kocsis Máté szerint nem igaz, hogy a fiatalok nem állnak a Fidesz mellett

Az első és legfontosabb, hogy velünk azok a fiatalok is jobban járnak, akik nem ránk szavaznak”

- nyilatkozta Kocsis Máté.

Majd a személyes tapasztalataira hivatkozva azt mondta:

Én voltam fiatal egy baloldali kormány alatt, és egyetlen egy Tisza szimpatizáns fiatalnak sem kívánom, hogy egy baloldali kormány alatt kelljen fiatalként élnie. Minden, ami most őket körülveszi, ami van az adómentességüktől elkezdve az ingyenes jogosítványokon át az otthonteremtési lehetőségekig, az nem gond.”

A frakcióvezető arról is beszélt, hogy a hosszú ideje kormányzó jobboldal kevésbé tűnhet vonzónak a fiatalok számára.

A jobboldali kormány talán azért nem annyira vonzó, mert azt gondolják, hogy ami új, az biztosan jobb lesz”

- mondta, hozzátéve, hogy nincs benne a fejekben az, hogy az lehet rosszabb is.

A fideszes politikus ugyanakkor optimistán nyilatkozott a fiatalok támogatását illetően:

Mindig azt mondják, hogy nincsenek mellettünk, aztán amikor vidéken járok, tele van fiatalokkal a furgon.”

Az interjú második felében a frakcióvezetőt Magyar Péternek a háborús veszély meglétét tagadó kijelentéseiről kérdezték.

Nem olyan régen Kunhalmi Ágnes, a migrációról mondta azt, hogy az álprobléma. Most Magyar Péter a háborúról mondja azt, hogy álprobléma. Megmosolyogtató ez a fajta gátlástalan aljasság, amiről ő ezt tudja mondani, de elszomorító az, hogy mindez fittyet hányva teszi azokra a kárpátaljai honfitársainkra, akik elvesztették a saját gyermekeiket vagy édesapjukat”

- mondta Kocsis Máté.