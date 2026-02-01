Nem fog hinni a szemének! Ekkora vagyona van a magyarok kárán örömködő Kollár Kingának

Jelentős ingatlan- és befektetési portfólió rajzolódik ki Kollár Kinga idei vagyonbevallásából – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A hírportál emlékeztetett, Kollár Kinga nem fogadta meg a tavaly év elején a Telex által közzétett felhívást, amelyben egy szociológus, Kapitány Balázs gyakorlatilag arra hívott fel, az ellenzékiek ne pénzeljék megtakarításaikkal a magyar államot.

Kollár Kinga vagyonnyilatkozata szerint számos részvény tulajdonosa, hat cége is van, ráadásul több helyről kap fizetést is (Forrás: Facebook)

A tiszás politikus tízmillió forintot meghaladó összegben tulajdonol állampapírokat, méghozzá euróalapúakat. Magyar Péter politikusa mindemellett részvényekkel is rendelkezik, 50 százalékos tulajdoni arányban. A teljes részvényvagyon egyik része több mint tízmillió forint, illetve további több mint 80 ezer dollár értékű, ami 30 millió forintot jóval meghaladó dolláralapú megtakarítást jelent. Ezen összegek fele Kolláré Kingáé, a fele-fele tulajdonlás miatt. Ha mindez nem lenne elég, összesen hat ingatlan szerepel a nyilatkozatban:

Gödöllőn egy 1004 négyzetméteres telken fekvő 155 négyzetméteres családi ház tulajdonos felerészben.

Esztergomban egy 897 négyzetméteres telken elhelyezkedő, 100 négyzetméteres ház kizárólagos tulajdonosa.

Budapest I. kerületében birtokol egy 30 négyzetméteres lakást, egyedüli tulajdonosként.

Erzsébetvárosban egy 53 négyzetméteres és egy 114 négyzetméteres lakásban is 50 százalékos tulajdoni hányaddal bír.

A portugáliai Madeirán (Funchal) Kollár egy 153 négyzetméteren fekvő 104 négyzetméteres nyaraló tulajdonosa felerészben. Az ingatlant 2022-ben vásárolta.

Kollár Kinga csak Brüsszelben több mint 3 millió forintot keres havonta

Készpénzről a képviselőnő nem számolt be, pénzintézeti számlakövetelése önállóan közel 15 millió forint, közös tulajdonban, 50 százalékos részarányban több mint 22 millió forint. Tartozása 8,6 millió forint, adóstársként.

Kollár a fővárosi képviselői fizetésén kívül megkapja az uniós pénzeket is, 8517 eurót (plusz költségtérítést) keres havonta, ami több mint 3,2 millió forintnak felel meg.

Nagy bevételi forrása még szálláshely-szolgáltatásból is származik, hiszen bruttó 5,3 millió forint is ütheti a markát havonta. Továbbra is beltagja, 50 százalékos tulajdonosa a YOLO Services Bt.-nek. A Magyar Nemzet felidézte azt is, Kollár Kinga ingatlanvagyonát korábban a Mandiner 700 millió forintos nagyságrendűre becsülte, amelyet komoly részvényvagyon is kiegészít a folyamatosan érkező, brüsszeli és szálláshely-szolgáltatásból származó pénzek mellett.