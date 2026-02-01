Hírlevél
Kollár Kinga

Nem fog hinni a szemének! Ekkora vagyona van a magyarok kárán örömködő Kollár Kingának

Nyilvánosságra került Kollár Kinga legfrissebb vagyonnyilatkozata. A Magyar Nemzet összefoglalója szerint a tiszás politikusnak nem lehet oka panaszra: több magyarországi és egy külföldi ingatlannal, részvényekkel, állampapírokkal, valamint több bevételi forrással rendelkezik.
Kollár KingaTisza Pártvagyonnyilakozat

Jelentős ingatlan- és befektetési portfólió rajzolódik ki Kollár Kinga idei vagyonbevallásából – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A hírportál emlékeztetett, Kollár Kinga nem fogadta meg a tavaly év elején a Telex által közzétett felhívást, amelyben egy szociológus, Kapitány Balázs  gyakorlatilag arra hívott fel, az ellenzékiek ne pénzeljék megtakarításaikkal a magyar államot. 

Kollár Kinga vagyonnyilatkozata szerint számos részvény tulajdonosa, hat cége is van, ráadásul több helyről kap fizetést is (Forrás: Facebook)
Kollár Kinga vagyonnyilatkozata szerint számos részvény tulajdonosa, hat cége is van, ráadásul több helyről kap fizetést is (Forrás: Facebook)

A tiszás politikus tízmillió forintot meghaladó összegben tulajdonol állampapírokat, méghozzá euróalapúakat. Magyar Péter politikusa mindemellett részvényekkel is rendelkezik, 50 százalékos tulajdoni arányban. A teljes részvényvagyon egyik része több mint tízmillió forint, illetve további több mint 80 ezer dollár értékű, ami 30 millió forintot jóval meghaladó dolláralapú megtakarítást jelent. Ezen összegek fele Kolláré Kingáé, a fele-fele tulajdonlás miatt. Ha mindez nem lenne elég, összesen hat ingatlan szerepel a nyilatkozatban:

  • Gödöllőn egy 1004 négyzetméteres telken fekvő 155 négyzetméteres családi ház tulajdonos felerészben.
  • Esztergomban egy 897 négyzetméteres telken elhelyezkedő, 100 négyzetméteres ház kizárólagos tulajdonosa.
  • Budapest I. kerületében birtokol egy 30 négyzetméteres lakást, egyedüli tulajdonosként.
  • Erzsébetvárosban egy 53 négyzetméteres és egy 114 négyzetméteres lakásban is 50 százalékos tulajdoni hányaddal bír.
  • A portugáliai Madeirán (Funchal) Kollár egy 153 négyzetméteren fekvő 104 négyzetméteres nyaraló tulajdonosa felerészben. Az ingatlant 2022-ben vásárolta.

 

Kollár Kinga csak Brüsszelben több mint 3 millió forintot keres havonta

Készpénzről a képviselőnő nem számolt be, pénzintézeti számlakövetelése önállóan közel 15 millió forint, közös tulajdonban, 50 százalékos részarányban több mint 22 millió forint. Tartozása 8,6 millió forint, adóstársként.

Kollár a fővárosi képviselői fizetésén kívül megkapja az uniós pénzeket is, 8517 eurót (plusz költségtérítést) keres havonta, ami több mint 3,2 millió forintnak felel meg.

Nagy bevételi forrása még szálláshely-szolgáltatásból is származik, hiszen bruttó 5,3 millió forint is ütheti a markát havonta. Továbbra is beltagja, 50 százalékos tulajdonosa a YOLO Services Bt.-nek. A Magyar Nemzet felidézte azt is, Kollár Kinga ingatlanvagyonát korábban a Mandiner 700 millió forintos nagyságrendűre becsülte, amelyet komoly részvényvagyon is kiegészít a folyamatosan érkező, brüsszeli és szálláshely-szolgáltatásból származó pénzek mellett.

 

 

