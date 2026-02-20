Hírlevél
Orbán Viktor elmondta, miért fog az egész világ Magyarországra irigykedni

fenyegetés

„Árad a szeretet” – brutális kommenteket mutatott be a miniszter

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter közösségi oldalán osztott meg válogatást a neki címzett kommentekből. Navracsics Tibor szerint a tiszások gyűlöletének szintje aggasztó, és sokat elmond a közbeszéd állapotáról.
Navracsics Tibor Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy telefonján rendszeresen olvas olyan kommenteket, amelyek szerinte túlmutatnak a politikai kritikán, és nyílt fenyegetéseket tartalmaznak. A miniszter ironikusan úgy fogalmazott: „Árad a szeretet!”

komment
Navracsics Tibor megmutatott néhányat a tiszások kommentjei közül (Forrás: Facebook/Navracsics Tibor)

Fenyegetések és személyeskedés

A miniszter a bejegyzésében konkrét idézeteket is a tiszások gondolatai közül.

A legszebb az akasztásotok lesz.” „Jó lenne eltemetni magukat erre a területre.” „A rendszer egyik kitalálója, működtetője és haszonélvezője, szóval egy patkány.” „Te egy rafinált mocsok patkány vagy.” 

 

– idézte a kommenteket. Navracsics Tibor szerint ezek a mondatok jól mutatják, milyen irányba tolódott el a közéleti vita 2026-ra. A miniszter nem nevezett meg konkrét felhasználókat, de utalása szerint a hozzászólások a Tisza Párt támogatóitól érkeztek. A bejegyzést így zárta: 

Hát így néz ki a szeretetország most 2026-ban.”

