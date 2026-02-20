„Árad a szeretet” – brutális kommenteket mutatott be a miniszter

Navracsics Tibor Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy telefonján rendszeresen olvas olyan kommenteket, amelyek szerinte túlmutatnak a politikai kritikán, és nyílt fenyegetéseket tartalmaznak. A miniszter ironikusan úgy fogalmazott: „Árad a szeretet!”

Navracsics Tibor megmutatott néhányat a tiszások kommentjei közül (Forrás: Facebook/Navracsics Tibor)

Fenyegetések és személyeskedés

A miniszter a bejegyzésében konkrét idézeteket is a tiszások gondolatai közül.