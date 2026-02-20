„Árad a szeretet” – brutális kommenteket mutatott be a miniszter

Navracsics Tibor Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy telefonján rendszeresen olvas olyan kommenteket, amelyek szerinte túlmutatnak a politikai kritikán, és nyílt fenyegetéseket tartalmaznak. A miniszter ironikusan úgy fogalmazott: „Árad a szeretet!”
Fenyegetések és személyeskedés
A miniszter a bejegyzésében konkrét idézeteket is a tiszások gondolatai közül.
A legszebb az akasztásotok lesz.” „Jó lenne eltemetni magukat erre a területre.” „A rendszer egyik kitalálója, működtetője és haszonélvezője, szóval egy patkány.” „Te egy rafinált mocsok patkány vagy.”
– idézte a kommenteket. Navracsics Tibor szerint ezek a mondatok jól mutatják, milyen irányba tolódott el a közéleti vita 2026-ra. A miniszter nem nevezett meg konkrét felhasználókat, de utalása szerint a hozzászólások a Tisza Párt támogatóitól érkeztek. A bejegyzést így zárta:
Hát így néz ki a szeretetország most 2026-ban.”