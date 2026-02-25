Hírlevél
Tisztelettel adózok azok bátorsága előtt, akik a legnehezebb időkben is hűek maradtak hitükhöz, hazájukhoz és lelkiismeretükhöz – írta a közösségi oldalán Hankó Balázs. A miniszter a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából úgy fogalmazott: az áldozatok emléke kötelez bennünket: „közös felelősségünk, hogy a jövőt az igazság, az együttérzés és a szabadság szellemében formáljuk”.
„A kommunizmus áldozatainak emléknapján fejet hajtok mindazok előtt, akik egy embertelen rendszer kegyetlenségei miatt szenvedtek, üldöztetést, megaláztatást, börtönt vagy halált viseltek el” – írta közösségi oldalán Hankó Balázs. A kultúráért és innovációért felelős miniszter úgy fogalmazott: „e napon nem csupán emlékezünk, hanem számot vetünk történelmünk legsötétebb fejezeteivel is.”

Hankó Balázs is megemlékezett a kommunizmus áldozataira (Fotó: Illyés Tibor / MTI)
Hankó Balázs is megemlékezett a kommunizmus áldozataira (Fotó: Illyés Tibor / MTI)

Szavai szerint tisztelettel adózik azok bátorsága előtt, akik a legnehezebb időkben is hűek maradtak hitükhöz, hazájukhoz és lelkiismeretükhöz. „Emlékük kötelez bennünket: a múlt sebeit nem feledhetjük, de közös felelősségünk, hogy a jövőt az igazság, az együttérzés és a szabadság szellemében formáljuk” – zárta bejegyzését a tárcavezető.

Február 25-én a kommunizmus áldozataira emlékezünk

Mint ismeretes, az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata minden év február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánította. Közép- és Kelet-Európában elsőként Magyarország döntött úgy, hogy legyen emléknapjuk a kommunizmus áldozatainak, akikről először 2001. február 25-én emlékeztek meg az Országgyűlésben és az ország középiskoláiban.

Az emléknap időpontja arra emlékeztet, hogy a szovjet megszálló hatóságok 1947. február 25-én tartóztatták le Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárát, akit országgyűlési képviselőként mentelmi jog védett. 

Ez volt az első lépés Magyarországon a totális egypárti diktatúra kiépítése felé, amely a kommunistáktól még távolságot tartó erők megfélemlítésével, az FKGP feldarabolásával járt, és megnyitotta az utat Nagy Ferenc miniszterelnök májusi eltávolítása előtt.

 

