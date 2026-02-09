Koncz Zsófia: A választás tétje, hogy fennmaradnak-e a családtámogatások

Koncz Zsófia az M1 hétfő reggeli műsorában elmondta: 2026 különleges év lesz a magyar családok számára, mivel a költségvetésben összesen 4802 milliárd forint jut családtámogatásokra, ami a GDP mintegy 5 százalékát teszi ki. Ez közel ezer milliárd forinttal több, mint az előző évben biztosított összeg. Az államtitkár hangsúlyozta, ilyen volumenű támogatásra korábban nem volt példa.
Adócsökkentések és szja-mentességek
Az államtitkár felidézte, hogy a kormány tavaly indította el Európa legnagyobb adócsökkentési programját. Ennek részeként szja-mentessé vált a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj, elindult a családi adókedvezmény duplázása, valamint életbe lépett az Otthon Start Program. Októbertől a háromgyermekes édesanyák is teljes személyi jövedelemadó-mentességet kaptak.
Idén a Családi adócsökkentés plusz program újabb elemekkel bővült. Megvalósult a családi adókedvezmény megduplázásának második lépése, szja-mentessé váltak a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák, valamint bővült a 30 év alatti egygyermekes anyák adómentessége. Koncz Zsófia szerint januártól félmillió édesanya lett szja-mentes, ami átlagkereset mellett havonta 109 ezer forintos többletet jelent.
A folytatás ütemezése
Az államtitkár kitért arra is, hogy a kétgyermekes édesanyák szja-mentessége fokozatosan válik teljessé. A kormány tervei szerint 2027-től az 50 év alatti, 2028-tól a 60 év alatti, 2029-től pedig minden kétgyermekes édesanya élethosszig tartó szja-mentességet kap.
Koncz Zsófia szerint ezért kiemelkedően fontos a választás, mert a családtámogatások és adókedvezmények fenntartására a jelenlegi kormány jelent garanciát. Felidézte, hogy a Fidesz-kormányok az elmúlt tizenöt évben a koronavírus-járvány, a háború és az infláció ellenére is kitartottak a családpolitikai vállalások mellett.
Ezzel szemben az államtitkár úgy fogalmazott, a Tisza Párt politikusai és szakértői nem támogatják az édesanyák szja-mentességét, a családi adókedvezmények szűkítéséről vagy megszüntetéséről beszélnek, valamint progresszív adórendszert vezetnének be. Szerinte mindez a gyedet igénybe vevő százezer család támogatását is veszélybe sodorná.
Brüsszel és a nemzeti petíció
A Kossuth rádióban Koncz Zsófia arról is beszélt, hogy Brüsszel az Ukrajnának szánt forrásokat az európai, köztük a magyar emberektől vonná el. Álláspontja szerint ennek ára akár a családtámogatások csökkentése és a rezsiárak emelkedése is lehetne.
Az államtitkár szerint a jelenleg zajló nemzeti petíció kitöltése segíthet megakadályozni ezeket a terveket. Úgy fogalmazott, minél többen támogatják a petíciót, annál erősebb felhatalmazást kap a kormány a magyar álláspont képviseletére az Európai Unióban.