Koncz Zsófia: A választás tétje, hogy fennmaradnak-e a családtámogatások

A választás tétje óriási a családok szempontjából, mert a jelenlegi támogatási rendszer fennmaradása forog kockán – erről beszélt Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár hetfő reggel az M1-en. A családtámogatások és az szja-mentességek csak a mostani irány folytatásával garantálhatók.
családválasztás2026Koncz Zsófia

Koncz Zsófia az M1 hétfő reggeli műsorában elmondta: 2026 különleges év lesz a magyar családok számára, mivel a költségvetésben összesen 4802 milliárd forint jut családtámogatásokra, ami a GDP mintegy 5 százalékát teszi ki. Ez közel ezer milliárd forinttal több, mint az előző évben biztosított összeg. Az államtitkár hangsúlyozta, ilyen volumenű támogatásra korábban nem volt példa.

Budapest, 2025. október 1. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, az Idősek Tanácsa alelnöke az Idősek Tanácsának ülése előtt, az Idősek világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatón a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. október 1-jén. MTI/Soós Lajos
Koncz Zsófia Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Adócsökkentések és szja-mentességek

Az államtitkár felidézte, hogy a kormány tavaly indította el Európa legnagyobb adócsökkentési programját. Ennek részeként szja-mentessé vált a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj, elindult a családi adókedvezmény duplázása, valamint életbe lépett az Otthon Start Program. Októbertől a háromgyermekes édesanyák is teljes személyi jövedelemadó-mentességet kaptak.

Idén a Családi adócsökkentés plusz program újabb elemekkel bővült. Megvalósult a családi adókedvezmény megduplázásának második lépése, szja-mentessé váltak a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák, valamint bővült a 30 év alatti egygyermekes anyák adómentessége. Koncz Zsófia szerint januártól félmillió édesanya lett szja-mentes, ami átlagkereset mellett havonta 109 ezer forintos többletet jelent.

A folytatás ütemezése

Az államtitkár kitért arra is, hogy a kétgyermekes édesanyák szja-mentessége fokozatosan válik teljessé. A kormány tervei szerint 2027-től az 50 év alatti, 2028-tól a 60 év alatti, 2029-től pedig minden kétgyermekes édesanya élethosszig tartó szja-mentességet kap.

Koncz Zsófia szerint ezért kiemelkedően fontos a választás, mert a családtámogatások és adókedvezmények fenntartására a jelenlegi kormány jelent garanciát. Felidézte, hogy a Fidesz-kormányok az elmúlt tizenöt évben a koronavírus-járvány, a háború és az infláció ellenére is kitartottak a családpolitikai vállalások mellett.

„Túl sokat keresnek az emberek” – megszorítások a Tisza környékéről

 

Ezzel szemben az államtitkár úgy fogalmazott, a Tisza Párt politikusai és szakértői nem támogatják az édesanyák szja-mentességét, a családi adókedvezmények szűkítéséről vagy megszüntetéséről beszélnek, valamint progresszív adórendszert vezetnének be. Szerinte mindez a gyedet igénybe vevő százezer család támogatását is veszélybe sodorná.

Brüsszel és a nemzeti petíció

A Kossuth rádióban Koncz Zsófia arról is beszélt, hogy Brüsszel az Ukrajnának szánt forrásokat az európai, köztük a magyar emberektől vonná el. Álláspontja szerint ennek ára akár a családtámogatások csökkentése és a rezsiárak emelkedése is lehetne.

Fontos témákról beszélt Orbán Viktor a Kossuth rádióban – önnek is látnia kell!

 

Az államtitkár szerint a jelenleg zajló nemzeti petíció kitöltése segíthet megakadályozni ezeket a terveket. Úgy fogalmazott, minél többen támogatják a petíciót, annál erősebb felhatalmazást kap a kormány a magyar álláspont képviseletére az Európai Unióban.

