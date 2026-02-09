Koncz Zsófia: A választás tétje, hogy fennmaradnak-e a családtámogatások

Koncz Zsófia az M1 hétfő reggeli műsorában elmondta: 2026 különleges év lesz a magyar családok számára, mivel a költségvetésben összesen 4802 milliárd forint jut családtámogatásokra, ami a GDP mintegy 5 százalékát teszi ki. Ez közel ezer milliárd forinttal több, mint az előző évben biztosított összeg. Az államtitkár hangsúlyozta, ilyen volumenű támogatásra korábban nem volt példa.

Koncz Zsófia Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Adócsökkentések és szja-mentességek

Az államtitkár felidézte, hogy a kormány tavaly indította el Európa legnagyobb adócsökkentési programját. Ennek részeként szja-mentessé vált a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj, elindult a családi adókedvezmény duplázása, valamint életbe lépett az Otthon Start Program. Októbertől a háromgyermekes édesanyák is teljes személyi jövedelemadó-mentességet kaptak.

Idén a Családi adócsökkentés plusz program újabb elemekkel bővült. Megvalósult a családi adókedvezmény megduplázásának második lépése, szja-mentessé váltak a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák, valamint bővült a 30 év alatti egygyermekes anyák adómentessége. Koncz Zsófia szerint januártól félmillió édesanya lett szja-mentes, ami átlagkereset mellett havonta 109 ezer forintos többletet jelent.

A folytatás ütemezése

Az államtitkár kitért arra is, hogy a kétgyermekes édesanyák szja-mentessége fokozatosan válik teljessé. A kormány tervei szerint 2027-től az 50 év alatti, 2028-tól a 60 év alatti, 2029-től pedig minden kétgyermekes édesanya élethosszig tartó szja-mentességet kap.

Koncz Zsófia szerint ezért kiemelkedően fontos a választás, mert a családtámogatások és adókedvezmények fenntartására a jelenlegi kormány jelent garanciát. Felidézte, hogy a Fidesz-kormányok az elmúlt tizenöt évben a koronavírus-járvány, a háború és az infláció ellenére is kitartottak a családpolitikai vállalások mellett.