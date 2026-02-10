„A Telex hétfőn megjelent, a gödi Samsung gyár működésével foglalkozó cikke valótlanságokat tartalmaz. A Pest Vármegyei Kormányhivatal – mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként – rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét” – közölte a Pest Vármegyei Kormányhivatal kedden.

Pest Vármegyei Kormányhivatal sajtóközleményben cáfolta a gödi Samsung gyárral kapcsolatos vádakat (Forrás: Facebook/Samsung SDI Hungary)

Hozzátették: a Pest Vármegyei Kormányhivatal mindig eljárt az esetleges szabálytalanságokkal szemben, szakmai alapon, mindenfajta politikai befolyástól mentesen.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal – ahogyan az elmúlt években is folyamatosan – az üzemet kiemelten, rendszeresen ellenőrizi. Amikor a vizsgálatok során a hatóság jogsértést tapasztal, a határérték túllépéseket is beleértve, a jogszabályokban rögzített intézkedéseket teszi meg,

illetve szükség esetén szankcionálja a vállalatot, munkavállaló veszélyeztetése esetén pedig a legszigorúbban jár el. A Samsung gyár működése nem veszélyeztette a környezetet.

A Kúria 2026. február 3-án kelt döntésének értelmében a gyár az egységes környezethasználati engedélyét visszakapja; működését tovább folytathatja

– közölte a kormányhivatal.