Brüsszel szerint nem szakértőket, hanem magyar katonákat kell Ukrajnába küldeni

Gulyás Gergely közölte: az ukrán vezetés tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot, miközben egyértelmű és világos adatok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a Barátság kőolajvezetékben semmilyen, a vezeték elzárását indokló kár nem keletkezett, sőt, pillanatnyilag a vezeték kiindulópontját Tatárföldön éppen az ukránok támadják.

Gulyás Gergely a Kormányinfón

(Fotó: Ladóczki Balázs)

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy

a vezeték elzárása a magyar energiabiztonságot súlyosan fenyegető lépés azért is, mert a százhalombattai finomító orosz vagy többségében orosz, uráli olajat tud finomítani, tehát Magyarország máshonnan nem tud nyersolajat vásárolni, illetve, ha vásárol, akkor annak finomítására kizárólagosan nem képes.

A szlovák kijevi nagykövet és Magyarország is többször kérte, hogy a szlovák és magyar szakértőknek engedjék megnézni a kőolajvezetéket, de erre az ukránok nem hajlandók. Kiemelte azt is: a kormány elrendelte a magyar energetikai infrastruktúra legfontosabb elemeinek megerősített védelmét, amiben a rendőrség és a katonaság is részt vesz, és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területe felett drónrepülési tilalom van.

Brutális benzinár-drágulást hoz, ha Ukrajna zárva tartja a Barátság kőolajvezetéket

Ha Ukrajna tartósan zárva tartja a Barátság kőolajvezetéket, az brutális benzinár-drágulást hoz – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely szerint ennek egyik oka, hogy az Ural és a Brent típusú olaj közötti árkülönbség legalább 13 dollár, a piaci árat nézve, a Brent szállítási költségével is számolva pedig az árkülönbség 20 dollár fölött van. Továbbá, ha ellehetetlenül a százhalombattai, többségében uráli nyersolajat finomítani képes olajfinomító működése, akkor Magyarországnak finomított olajat kell vásárolni, így az árkülönbség még nagyobb lesz. Ráadásul az uráli olaj hiánya, miután azt nem csupán Magyarország használta, hanem Közép-Európában még mások, elsősorban a szlovákok is, a közép-európai piacon olyan keresleti nyomást hoz létre, ami fel fogja hajtani az árakat – tette hozzá Gulyás Gergely.