Gulyás Gergely fontos bejelentéseket tesz a Kormányinfón – kövesse nálunk élőben!

A Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter által tartott Kormányinfó legfontosabb témája várhatóan a kijevi vezetés által politikai okokból elzárt Barátság kőolajvezeték ügye, illetve az arra adott magyar válaszlépések lesznek.

Emellett napirendre kerülnek a Brüsszelben elfogadott legutóbbi háborúpárti döntések, de a miniszter a Tisza Párt által gerjesztett, egyre inkább elharapódzó politikai erőszakra is reagál. A csütörtöki Kormányinfón így egyszerre kerülhet terítékre az energiaellátás, az uniós háborús politika és a belpolitikai feszültségek kérdése – vagyis minden, ami jelenleg foglalkoztatja az országot.

Cikkünk frissül!