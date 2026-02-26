Hírlevél
Gulyás Gergely fontos bejelentéseket tesz a Kormányinfón – kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkijnek

Kormányinfó

Gulyás Gergely fontos bejelentéseket tesz a Kormányinfón – kövesse nálunk élőben!

Frissült:
1 órája
Olvasási idő: 3 perc

1 perce
Brüsszelben magyar katonák ukrajnai küldéséről is szó esett
6 perce
A gödi gyárról: a hatóságok dolga a vizsgálat
12 perce
Az orosz olaj még mindig a legolcsóbb
15 perce
Minden értelmes tárgyalásra nyitott Magyarország
20 perce
Már több mint 500 ezer fő válaszolt a nemzeti petícióra
21 perce
Óvatosan kell kezelni Zelenszkij háborús kijelentéseit
24 perce
Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán támogatást
28 perce
Magyar Péter fehér poros ügyéről: a választók mondanak ítéletet
31 perce
Brüsszel hallgatólagos beleegyezése nélkül Kijev nem lépett volna a Barátság ügyében
36 perce
Nincs helye erőszaknak a kampányban
41 perce
A Medián-felmérésről: a választás napján derül ki, kinek volt igaza
44 perce
Drónzárlat és megerősített védelem
45 perce
Ukrajna két uniós tagállam energiabiztonságát is veszélyezteti
49 perce
150 ezer forintos egyszeri juttatás a tanároknak
54 perce
Ukrajna nem engedi be a magyar és szlovák szakértőket
58 perce
Ezért rendelte el a kormány az energetikai rendszerek védelmét
10:11
Gulyás: Nincs technikai akadálya a Barátság olajvezeték működésének
09:48
Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek
A szerdai kormányülést követően 10 órától Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, ahol több, az ország jövőjét érintő kérdés is napirendre kerül. A tájékoztatón várhatóan szó esik a hazai energiaellátás biztonságáról, az ukrajnai háborút támogató brüsszeli döntésekről és a választási kampányról is. Cikkünk frissül, kövesse élőben!
KormányinfóVálasztás 2026Vitályos EszterGulyás GergelyháborúUkrajnaenergiabiztonság
A Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter által tartott Kormányinfó legfontosabb témája várhatóan a kijevi vezetés által politikai okokból elzárt Barátság kőolajvezeték ügye, illetve az arra adott magyar válaszlépések lesznek. 

Emellett napirendre kerülnek a Brüsszelben elfogadott legutóbbi háborúpárti döntések, de a miniszter a Tisza Párt által gerjesztett, egyre inkább elharapódzó politikai erőszakra is reagál. A csütörtöki Kormányinfón így egyszerre kerülhet terítékre az energiaellátás, az uniós háborús politika és a belpolitikai feszültségek kérdése – vagyis minden, ami jelenleg foglalkoztatja az országot.

Cikkünk frissül!

11:12
2026. február 26.
Brüsszelben magyar katonák ukrajnai küldéséről is szó esett

A kormány szerint a brüsszeli tárgyalásokon olyan javaslat is elhangzott, amely magyar katonák Ukrajnába küldését vetette fel. A miniszter a választók felelősségére hívta fel a figyelmet.

Gulyás Gergely arról beszélt: ha bárkinek kétségei lennének Brüsszel szándékaival kapcsolatban, a Külügyek Tanácsában a külügyi főképviselő részéről olyan megfogalmazás is elhangzott, hogy magyar katonákat kellene Ukrajnába küldeni. A kormány ezt elfogadhatatlannak tartja.

A miniszter kitért Ruszin-Szendi Romulusz korábbi, bagatellizálónak minősített kijelentéseire is. Hozzátette: hogy ezzel szemben a Tisza Párt mennyire tanúsít ellenállást, azt mindenki maga ítélheti meg, ugyanakkor hhangsúlyozta: ha a választók rosszul döntenek, annak következményeit ők maguk viselik majd. 

11:07
2026. február 26.
A gödi gyárról: a hatóságok dolga a vizsgálat

A sajtóban megjelent hírek szerint a gödi üzemben környezetszennyező anyagokkal és munkavédelmi hiányosságokkal kapcsolatos problémák merültek fel. Gulyás elismerte: voltak szabálytalanságok, amelyek miatt a Samsung gyárának jelentős bírságot kellett fizetnie. A kormány szerint a kivizsgálás a hatóságok feladata, külön bizottság felállítását nem tartják indokoltnak.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarországon szigorú környezetvédelmi és munkavédelmi előírások vannak érvényben, amelyeket be kell tartani. A munkavédelmi szabályok ellenőrzése és az esetleges jogsértések kivizsgálása a munkavédelmi hatóságok feladata. Gulyás szerint a hatósági munkának nincs alternatívája: nem tud jobb szakembereket, mint akik a hatóságoknál dolgoznak, ezért felesleges a kormányhivatalokra kihegyezni a kérdést. Álláspontja szerint a hivatalok szakmai alapon, a politikától függetlenül végzik a munkájukat.

11:01
2026. február 26.
Az orosz olaj még mindig a legolcsóbb

A kormány szerint Magyarország nem kiszolgáltatott a Barátság vezetéken érkező kőolajnak, ugyanakkor gazdasági szempontból továbbra is az orosz forrás a legkedvezőbb. A diverzifikáció lehetőséget ad, de nem írja felül az árrealitásokat.

Gulyás úgy fogalmazott: a diverzifikáció azt jelenti, hogy az ország több földrajzi forrás közül választhat. Ez nem egyenlő azzal, hogy minden alternatíva azonos költségszinten áll rendelkezésre.

A miniszter jelezte, hogy az Adria-vezetéken keresztül is lehetséges a szállítás, ugyanakkor a döntéseknél a világpiaci árakat kell figyelembe venni. 

Álláspontja szerint a diverzifikáció önmagában nem változtat azon a tényen, hogy Magyarország számára jelenleg az orosz kőolaj jelenti a legolcsóbb megoldást, ezért a kormány gazdasági racionalitás alapján hoz döntéseket.

 

10:58
2026. február 26.
Minden értelmes tárgyalásra nyitott Magyarország

A kormány szerint Magyarország továbbra is a békepárti álláspontot képviseli, és minden olyan tárgyalásra nyitott, amelynek valódi értelme van. Az amerikai adminisztrációt már tájékoztatták a kialakult helyzetről.

Gulyás emlékeztetett: Orbán Viktor azon kevés európai vezetők közé tartozott, aki még a háború kitörése előtti hetekben is békemisszióra utazott Moszkvába, hogy tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A miniszter hangsúlyozta: a magyar kormány minden olyan személyes egyeztetésre nyitott Kijevvel, amely előreviszi a rendezést.

A felvetésre, hogy indokolt-e az Egyesült Államok bevonása, Gulyás közölte: az amerikai adminisztrációt tájékoztatták a helyzetről. Hozzátette, kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy Volodimir Zelenszkij mennyiben követi az amerikai elnök békepárti irányvonalát, mivel Kijev inkább Brüsszellel áll szövetségben, amely a kormány értékelése szerint háborúpárti politikát képvisel.

10:53
2026. február 26.
Már több mint 500 ezer fő válaszolt a nemzeti petícióra

Gulyás kitért a nemzeti petíció visszaküldésére is, amely már meghaladta az 500 ezer főt. 

A miniszter szerint ez hatalmas érdeklődést mutat, és egyértelmű politikai üzenetet hordoz.

A kormány álláspontja szerint három nagy „nemet” fogalmaznak meg a válaszadók: N

emet a háború finanszírozására, nemet Ukrajna további pénzügyi támogatására, valamint nemet arra, hogy a háború következményeként rezsiáremelés valósuljon meg Magyarországon.

 

10:52
2026. február 26.
Óvatosan kell kezelni Zelenszkij háborús kijelentéseit

Egy nemrég kiszivárgott interjú szerint Volodimir Zelenszkij további három évig folytatná a háborút. A kormány szerint ugyanakkor minden ilyen kijelentést körültekintéssel kell értékelni: ha valóban elhangzott ilyen nyilatkozat Volodimir Zelenszkij részéről, azt óvatosan kell kezelni, mert a béke Ukrajna alapvető érdeke is. 

A miniszter emlékeztetett arra is, hogy 60–90 napon belül választások esedékesek Ukrajnában, ami szerinte szintén befolyásolhatja a politikai kommunikációt.

 

10:49
2026. február 26.
Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán támogatást

Magyarország nem támogatja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós csomagot mindaddig, amíg Kijev akadályozza az orosz kőolaj Magyarországra irányuló szállítását. A kormány szerint Brüsszel nem a tagállamok érdekeit képviseli.

Gulyás kijelentette: Magyarország blokkolja a támogatást, amíg az orosz kőolaj áramlása nem biztosított. 

Nehéz felháborodás nélkül erről beszélni”

 – fogalmazott, utalva arra, hogy miközben Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonsági problémákkal szembesül, az Európai Unió további forrásokat biztosítana Ukrajnának.

A miniszter szerint a helyzet abszurditását jól mutatja, hogy Brüsszel nem a saját tagállamai – köztük Szlovákia és Magyarország – oldalán áll, hanem olyan döntéseket támogat, amelyek közvetlenül érintik azok energiaellátását. A kormány álláspontja szerint az uniós szolidaritásnak elsődlegesen a tagállamok biztonságát kellene szolgálnia.

10:46
2026. február 26.
Magyar Péter fehér poros ügyéről: a választók mondanak ítéletet

A kormány jobbulást kíván a bántalmazott fideszes aktivistának – közölte Gulyás Gergely, hangsúlyozva: a választás tétje nagy, de ez nem igazolhat semmilyen erőszakot.

A miniszter világossá tette, hogy a kampány természetes velejárója a vita és a politikai nézetkülönbség, azonban fizikai agressziónak nincs helye a demokratikus versenyben. 

Mint fogalmazott, az erőszak elfogadhatatlan, függetlenül attól, hogy kivel szemben és ki követi el.

 

10:42
2026. február 26.
Brüsszel hallgatólagos beleegyezése nélkül Kijev nem lépett volna a Barátság ügyében

10:37
2026. február 26.
Nincs helye erőszaknak a kampányban

10:32
2026. február 26.
A Medián-felmérésről: a választás napján derül ki, kinek volt igaza

A Medián legfrissebb mérése szerint 20 százalékos előnnyel vezet a Tisza Párt. A kormány szerint azonban a választás eredménye lesz az egyetlen hiteles visszajelzés.

A felmérésre reagálva Orbán Viktor úgy fogalmazott: Hann Endre „a legnagyobb humorista”. A miniszterelnök ezzel arra utalt, hogy a kormányoldal nem tartja reálisnak a közölt adatokat.

A miniszter azt mondta: lesz egy választás, amelyen mindenki láthatja majd, melyik mérés tükrözte a valóságot. 

Hozzátette, a kormány továbbra sem hozza nyilvánosságra saját közvélemény-kutatásait, és ezen a gyakorlaton a jövőben sem kíván változtatni.

 

10:29
2026. február 26.
Drónzárlat és megerősített védelem

Az ukrán fél a magyarországi energiainfrastruktúrát veszélyezteti, mesterségesen idézve elő veszélyhelyzetet – jelentette be  Gulyás Gergely. A Védelmi Tanács értékelte a kialakult helyzetet, és azonnali intézkedésekről döntött.

A kormány információi alapján olyan lépések történtek, amelyek a Magyarország területén működő kritikus energiainfrastruktúra biztonságát érintik. A kabinet ezt tudatos nyomásgyakorlásként értékeli, amelynek célja egy mesterségesen előállított válsághelyzet kialakítása.

A Védelmi Tanács rendkívüli ülésen tekintette át a fejleményeket, és döntött a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítéséről. 

A kormány drónzárlatot rendelt el Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye légterében, megelőző jelleggel. Az intézkedés célja, hogy kizárják az esetleges légtérhasználattal összefüggő kockázatokat, és garantálják az energiaellátás biztonságát.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a kialakult helyzet nem veszélyezteti a közelgő választások lebonyolítását. A kormány álláspontja szerint az állami intézményrendszer működése stabil, a szükséges védelmi intézkedések megtörténtek.

 

10:28
2026. február 26.
Ukrajna két uniós tagállam energiabiztonságát is veszélyezteti

A közmédia kérdésére, hogy mikor indulhat újra a kőolaj szállítása a Barátság olajvezetéken, Gulyás Gergely megismételte: magát a vezetéket nem érte rakétatalálat, egy olajtárolót ért találat Kelet-Ukrajnában.

A miniszter hangsúlyozta, a magyar kormány ebben a helyzetben nem tehet mást, mint hogy válaszintézkedéseket tesz Ukrajnával szemben, és blokkolja azt a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot, amit Brüsszelben Kijevnek szánnak.

Ukrajna megsérti a társulási szerződésben vállalt kötelezettségeit, és két EU-s tagállammal, Magyarország és Szlovákia energiaellátását i veszélyezteti - emlékeztetett.

10:24
2026. február 26.
150 ezer forintos egyszeri juttatás a tanároknak

Gulyás Gergely bejelentette, hogy március 20-ig 150 ezer forintos egyszeri juttatást kapnak a pedagógusok. Az egyhézi fenntartású intézményekben dolgozó pedagógusok április elején kapják meg az összeget, technikai okok miatt. 12 százalékát a béremelés költségeinek Brüsszel vállalta.

A kormány 2031-ig vállalta, hogy a pedagógusok bérét a diplomás átlagbér 80 százalékáig emeli, ebben a ciklusban pedig sikerült a pedagógusok bérét több, mint duplájára emelni, ami körülbelül nettó 900 ezer forintos bért jelent - tájékoztatott a miniszter

10:19
2026. február 26.
Ukrajna nem engedi be a magyar és szlovák szakértőket

Gulyás Gergely emlékeztetett: Magyarország korábban Srasbourgban kiharcolta, hogy amennyiben nem érkezik nyersolaj a Barátság vezetéken, akkor más, tengeri úton tudjon olajat beszerezni, azaz mentességet kapjon a brüsszeli szankciók alól. 

Orbán Viktor miniszterelnök ezért ma reggel nyílt levélben felszólította Volodimir Zelenszkijt, hogy Ukrajna fejezze be a magyar energetikai rendszer veszélyeztetését, 

és azonnal nyissa meg a Baráság kőolajvezetéket, vagyis az utat az orosz olaj érkezése előtt.

Elmondta, hogy a magyar kormány azt is kérte Ukrajnától, hogy tegyék lehetővé, hogy magyar és szlovák szakértők megvizsgálják a Barátság vezetéket, de erre az ukránok nem hajlandók – emlékeztetett.

10:15
2026. február 26.
Ezért rendelte el a kormány az energetikai rendszerek védelmét

A miniszter kifejtette, hogy akik meghozták a Barátság kőolajvezeték blokkolásáról szóló döntést, azok Magyarország energiabiztonságát veszélyeztetik. Ezért a kormány elrendelte a kulcsfontosságú energetikai rendszerek kiemelt védelmét, melyben a Magyar Honvédség is részt vesz. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye teljes területén drónrepülési tilalmat vezettek be. 

Gulyás Gergely elmondta, ha ellehetetlenül a százhalombattai olajfinomító működése (mert nem érkezik orosz nyersolaj), az óriási árfelhajtó nyomást fog létrehozni Közép- és Kelet-Európában, ami 1000 forint fölötti benzinárral fenyeget. Magyarország mindent megtesz azért, hogy ezt a forgatókönyvet elkerüljük - hangsúlyozta.

10:11
2026. február 26.
Gulyás: Nincs technikai akadálya a Barátság olajvezeték működésének

Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormány elsősorban Magyarország energiabiztonságval foglalkozott a szerdai kormányülésen. Egyértelmű adatok vannak arról, hogy a Barátság kőolajvezetében nem keletkezett olyan kár, ami az olajszállítást akadályozná. Ezért megállapítható, hogy Zelenszkij elnök és az ukrán vezetők tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot. A százhalombatai olajfinomító közismerten Ural típusú orosz nyersolaj finomítására képes. Ahhoz, hogy Brent típusú olajat is tudjanak ott finomítani, a magyar kormány már töbször kérte Brüsszel támogatását, de eddig ez nem történt meg. 

09:48
2026. február 26.
Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek

Nyílt levélben fordult Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz a magyar miniszterelnök, miután az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket. Orbán Viktor szerint az intézkedés 

a magyar családok biztonságos energiaellátását veszélyezteti, ezért azonnali változást követel.

Orbán Viktor Zelenszkijnek küldött, teljes nyílt levlét cikkünkben olvashatja.


 


 

