Orbán Viktor: Szintet lépett a kecskeméti Mercedes, duplázunk

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkijnek

Kormányinfó

Gulyás Gergely: Brutális benzinár-drágulást hozhat, ha Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket 

Események

11:33
Az EU nem vonhatja el a tagállamok jogát az energiamix meghatározására
11:28
Nem hiteles az a hír, hogy Brüsszel a Barátság újraindítására kérte Kijevet
11:23
Nincs közvetlen katonai fenyegetés Ukrajna részéről
11:18
Gulyás Gergely Magyar Péterről: Amíg én ismertem, addig drogos bulikba még nem járt
11:16
A kormány nem kíván beavatkozni a bankok számába
11:16
Az olcsó orosz olaj hasznát a rezsicsökkentésre fordítják
11:12
Brüsszelben magyar katonák ukrajnai küldéséről is szó esett
11:07
A gödi gyárról: a hatóságok dolga a vizsgálat
11:01
Az orosz olaj még mindig a legolcsóbb
10:58
Minden értelmes tárgyalásra nyitott Magyarország
10:53
Már több mint 500 ezer fő válaszolt a nemzeti petícióra
10:52
Óvatosan kell kezelni Zelenszkij háborús kijelentéseit
10:49
Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán támogatást
10:46
Magyar Péter fehér poros ügyéről: a választók mondanak ítéletet
10:42
Brüsszel hallgatólagos beleegyezése nélkül Kijev nem lépett volna a Barátság kőolajvezeték ügyében
10:37
Nincs helye politikai erőszaknak a kampányban
10:32
A Medián-felmérésről: a választás napján derül ki, kinek volt igaza
10:29
Drónzárlat és megerősített védelem
10:28
Ukrajna két uniós tagállam energiabiztonságát is veszélyezteti
10:24
150 ezer forintos egyszeri juttatás a tanároknak
10:19
Ukrajna nem engedi be a magyar és szlovák szakértőket
10:15
Ezért rendelte el a kormány az energetikai rendszerek védelmét
10:11
Nincs technikai akadálya a Barátság olajvezeték működésének
09:48
Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek
A Barátság kőolajvezeték újraindításának semmilyen technikai akadálya nincs – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette: az Európai Unió külügyi főképviselője azt mondta, hogy nem szakértőket, hanem katonákat kell küldenie Szlovákiának és Magyarországnak Ukrajnába, ebből is jól látszik, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának semmilyen technikai akadálya nincs, az ukrán vezetés pedig tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot.
A Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter által tartott Kormányinfó legfontosabb témája a kijevi vezetés által politikai okokból elzárt Barátság kőolajvezeték ügye, illetve az arra adott magyar válaszlépések voltak. 

Kormányinfó, Gulyás Gergely, GulyásGergely, Vitályos Eszter, VitályosEszter, Karmelita kolostor, 2026.02.26.
Gulyás Gergely a Kormányinfón az ország energiaellátásával kapcsolatos legfontosabb döntéseket jelentette be (Fotó: Ladóczki Balázs)

Emellett napirendre kerültek a Brüsszelben elfogadott legutóbbi háborúpárti döntések, de a miniszter a Tisza Párt által gerjesztett, egyre inkább elharapódzó politikai erőszakra is reagált. A Kormányinfón tehát egyszerre került terítékre az energiaellátás, az uniós háborús politika és a belpolitikai feszültségek kérdése.

 

11:33
2026. február 26.
Az EU nem vonhatja el a tagállamok jogát az energiamix meghatározására

A kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy az Európai Unió megkérdőjelezze a tagállamok jogát saját energiamixük meghatározására. Magyarország célja továbbra is az olcsó rezsi fenntartása. Gulyás hangsúlyozta: 

Az uniós szerződések egyértelműen rögzítik, hogy a tagállamok maguk dönthetnek energiapolitikájukról. A miniszter szerint az, hogy ma az EU ezt a jogot megkérdőjelezi, ellentétes a korábbi vállalásokkal.

A miniszter kiemelte, hogy a kormány az elmúlt években azért költött jelentős forrásokat, hogy Magyarországon alacsonyan maradjanak a rezsiköltségek, és a rezsicsökkentés fenntartható legyen. A Százhalombattai olajfinomító képes bizonyos mértékig nem orosz eredetű kőolaj finomítására is, ugyanakkor a miniszter szerint nem lehet az ország érdeke, hogy két lehetőség közül a drágábbat válassza.

Hozzátette: áprilisig az energiabiztonságra hivatkozva nem tervezik szükségállapot kihirdetését.

 

11:28
2026. február 26.
Nem hiteles az a hír, hogy Brüsszel a Barátság újraindítására kérte Kijevet

Az uniós vezetők kijevi látogatásáról és a Barátság-vezeték újraindításáról szóló értesüléseket a kormány nem tartja megalapozottnak. A miniszter szerint az uniós jog egyértelmű kötelezettségeket rögzít az energiabiztonság terén.

A sajtóhírek szerint Ursula von der Leyen és António Costa Kijevben arról próbálták meggyőzni Volodimir Zelenszkijt, hogy indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket. A Kormányinfón Gulyás Gergely úgy reagált: ennek az információnak nem ad hitelt.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az uniós jog alapján az Európai Unió vállalta: biztosítja a tagállamok energiabeszerzésének feltételeit. Ha ez valóban érvényesülne, a kőolajvezeték néhány órán belül újraindulhatna – tette hozzá.

11:23
2026. február 26.
Nincs közvetlen katonai fenyegetés Ukrajna részéről

Magyarország nem kezdeményezte a NATO 4. cikkelye szerinti tanácskozást, mert nem áll fenn közvetlen katonai fenyegetés. A kormány szerint a helyzet komoly, de nem indokol rendkívüli katonai lépéseket.

Gulyás eloszlatta az ezzel kapcsolatos találgatásokat, és hangsúlyozta: a jelenlegi körülmények nem teszik szükségessé az NATO 4. cikkelye szerinti egyeztetést. A miniszter közölte: 

A terrorfenyegetettségi szintet sem emelte meg a kormány.

Kiemelte továbbá: az energetikai infrastruktúra védelméről nem politikusok döntenek, hanem szakemberek. A biztonsági intézkedéseket a megfelelő hatóságok szakmai alapon hozzák meg. Hozzátette: Magyarországnak megvan a képessége arra, hogy amennyiben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felett azonosítanak egy drónt, azt szükség esetén le is tudják lőni. A kormány álláspontja szerint a védekezési kapacitások rendelkezésre állnak.

11:18
2026. február 26.
Gulyás Gergely Magyar Péterről: Amíg én ismertem, addig drogos bulikba még nem járt

Magyar Péter drogtesztre hívta ki Kocsis Mátét, a miniszter személyes tapasztalatára hivatkozva reagált: amíg kapcsolatban állt Magyar Péterrel, nem járt drogos bulikba.

Amíg én ismertem, addig drogos bulikba még nem járt. Azóta már saját elmondása szerint is jár"

– mondta a miniszter.

 

11:16
2026. február 26.
A kormány nem kíván beavatkozni a bankok számába

Szóba került a bankszektor helyzete is. Nagy Márton korábbi kijelentésére reagálva Gulyás jelezte: a gazdaságfejlesztési miniszter közgazdászként fogalmazta meg azt a véleményét, miszerint öt nagybank elegendő Magyarországon.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kormány ezzel kapcsolatban nem tesz konkrét lépéseket; Nagy Márton szakmai álláspontját fejtette ki, nem pedig kormányzati döntést jelentett be.

Nincs ilyen kormányzati célkitűzés és nem kívánunk a piacba beavatkozni. A kormány nem akarja meghatározni a Magyarországon tevékeny bankok számát"

 

11:16
2026. február 26.
Az olcsó orosz olaj hasznát a rezsicsökkentésre fordítják

A kormány szerint az orosz kőolaj alacsonyabb ára jelentős nyereséget eredményezett, amelynek döntő részét extraprofitadó formájában vonták el. Az így befolyt összeget a rezsicsökkentési alapba irányítják. Gulyás elmondta: 

A kormány az olajkereskedésből származó profit 95 százalékát extraprofit formájában elvonja, és a rezsicsökkentési alapba helyezi, így az szerinte közvetlenül a lakossági energiaárak mérséklését szolgálja.

 

11:12
2026. február 26.
Brüsszelben magyar katonák ukrajnai küldéséről is szó esett

A kormány szerint a brüsszeli tárgyalásokon olyan javaslat is elhangzott, amely magyar katonák Ukrajnába küldését vetette fel. A miniszter a választók felelősségére hívta fel a figyelmet. Gulyás Gergely arról beszélt: 

Ha bárkinek kétségei lennének Brüsszel szándékaival kapcsolatban, a Külügyek Tanácsában a külügyi főképviselő részéről olyan megfogalmazás is elhangzott, hogy magyar katonákat kellene Ukrajnába küldeni. A kormány ezt elfogadhatatlannak tartja.

A miniszter kitért Ruszin-Szendi Romulusz korábbi, bagatellizálónak minősített kijelentéseire is. Hozzátette: hogy ezzel szemben a Tisza Párt mennyire tanúsít ellenállást, azt mindenki maga ítélheti meg, ugyanakkor hhangsúlyozta: ha a választók rosszul döntenek, annak következményeit ők maguk viselik majd. 

11:07
2026. február 26.
A gödi gyárról: a hatóságok dolga a vizsgálat

A sajtóban megjelent hírek szerint a gödi üzemben környezetszennyező anyagokkal és munkavédelmi hiányosságokkal kapcsolatos problémák merültek fel. Gulyás elismerte: 

Voltak szabálytalanságok, amelyek miatt a Samsung gyárának jelentős bírságot kellett fizetnie. A kormány szerint a kivizsgálás a hatóságok feladata, külön bizottság felállítását nem tartják indokoltnak.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarországon szigorú környezetvédelmi és munkavédelmi előírások vannak érvényben, amelyeket be kell tartani. A munkavédelmi szabályok ellenőrzése és az esetleges jogsértések kivizsgálása a munkavédelmi hatóságok feladata. Gulyás szerint a hatósági munkának nincs alternatívája: 

Nem tud jobb szakembereket, mint akik a hatóságoknál dolgoznak, ezért felesleges a kormányhivatalokra kihegyezni a kérdést. Álláspontja szerint a hivatalok szakmai alapon, a politikától függetlenül végzik a munkájukat.

 

11:01
2026. február 26.
Az orosz olaj még mindig a legolcsóbb

A kormány szerint Magyarország nem kiszolgáltatott a Barátság vezetéken érkező kőolajnak, ugyanakkor gazdasági szempontból továbbra is az orosz forrás a legkedvezőbb. A diverzifikáció lehetőséget ad, de nem írja felül az árrealitásokat.

Gulyás úgy fogalmazott: a diverzifikáció azt jelenti, hogy az ország több földrajzi forrás közül választhat. Ez nem egyenlő azzal, hogy minden alternatíva azonos költségszinten áll rendelkezésre.

A miniszter jelezte, hogy az Adria-vezetéken keresztül is lehetséges a szállítás, ugyanakkor a döntéseknél a világpiaci árakat kell figyelembe venni. 

Álláspontja szerint a diverzifikáció önmagában nem változtat azon a tényen, hogy Magyarország számára jelenleg az orosz kőolaj jelenti a legolcsóbb megoldást, ezért a kormány gazdasági racionalitás alapján hoz döntéseket.

 

10:58
2026. február 26.
Minden értelmes tárgyalásra nyitott Magyarország

A kormány szerint Magyarország továbbra is a békepárti álláspontot képviseli, és minden olyan tárgyalásra nyitott, amelynek valódi értelme van. Az amerikai adminisztrációt már tájékoztatták a kialakult helyzetről.

Gulyás emlékeztetett: Orbán Viktor azon kevés európai vezetők közé tartozott, aki még a háború kitörése előtti hetekben is békemisszióra utazott Moszkvába, hogy tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. 

A miniszter hangsúlyozta: a magyar kormány minden olyan személyes egyeztetésre nyitott Kijevvel, amely előreviszi a rendezést.

A felvetésre, hogy indokolt-e az Egyesült Államok bevonása, Gulyás közölte: az amerikai adminisztrációt tájékoztatták a helyzetről. 

Hozzátette, kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy Volodimir Zelenszkij mennyiben követi az amerikai elnök békepárti irányvonalát, mivel Kijev inkább Brüsszellel áll szövetségben, amely a kormány értékelése szerint háborúpárti politikát képvisel.

 

10:53
2026. február 26.
Már több mint 500 ezer fő válaszolt a nemzeti petícióra

Gulyás kitért a nemzeti petíció visszaküldésére is, amely már meghaladta az 500 ezer főt. 

A miniszter szerint ez hatalmas érdeklődést mutat, és egyértelmű politikai üzenetet hordoz. A kormány álláspontja szerint három nagy „nemet” fogalmaznak meg a válaszadók: 

Nemet a háború finanszírozására, nemet Ukrajna további pénzügyi támogatására, valamint nemet arra, hogy a háború következményeként rezsiáremelés valósuljon meg Magyarországon.

 

10:52
2026. február 26.
Óvatosan kell kezelni Zelenszkij háborús kijelentéseit

Magyarország nem kezdeményezte a NATO 4. cikkelye szerinti tanácskozást, mert nem áll fenn közvetlen katonai fenyegetés. A kormány szerint a helyzet komoly, de nem indokol rendkívüli katonai lépéseket.

Gulyás eloszlatta az ezzel kapcsolatos találgatásokat, és hangsúlyozta: a jelenlegi körülmények nem teszik szükségessé az NATO 4. cikkelye szerinti egyeztetést. A miniszter közölte: 

A terrorfenyegetettségi szintet sem emelte meg a kormány.

Kiemelte továbbá: az energetikai infrastruktúra védelméről nem politikusok döntenek, hanem szakemberek. A biztonsági intézkedéseket a megfelelő hatóságok szakmai alapon hozzák meg. Hozzátette: Magyarországnak megvan a képessége arra, hogy amennyiben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felett azonosítanak egy drónt, azt szükség esetén le is tudják lőni. A kormány álláspontja szerint a védekezési kapacitások rendelkezésre állnak.

10:49
2026. február 26.
Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán támogatást

Magyarország nem támogatja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós csomagot mindaddig, amíg Kijev akadályozza az orosz kőolaj Magyarországra irányuló szállítását. A kormány szerint Brüsszel nem a tagállamok érdekeit képviseli. Gulyás kijelentette: Magyarország blokkolja a támogatást, amíg az orosz kőolaj áramlása nem biztosított. 

Nehéz felháborodás nélkül erről beszélni”

 – fogalmazott, utalva arra, hogy miközben Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonsági problémákkal szembesül, az Európai Unió további forrásokat biztosítana Ukrajnának.

A miniszter szerint a helyzet abszurditását jól mutatja, hogy Brüsszel nem a saját tagállamai – köztük Szlovákia és Magyarország – oldalán áll, hanem olyan döntéseket támogat, amelyek közvetlenül érintik azok energiaellátását.

 A kormány álláspontja szerint az uniós szolidaritásnak elsődlegesen a tagállamok biztonságát kellene szolgálnia.

10:46
2026. február 26.
Magyar Péter fehér poros ügyéről: a választók mondanak ítéletet

A kormány szerint Magyar Péter botrányának megítélése a választópolgárok feladata. A miniszter a korábbi vállalások és a jelenlegi helyzet közötti ellentmondásra hívta fel a figyelmet. Gulyás úgy fogalmazott: 

Két egyértelmű ígéret hangzott el Magyar Péter részéről. Egyrészt azt mondta, hogy a mentelmi jogot el kell törölni, másrészt azt is, hogy nem fog élni vele, mert nem lesz európai parlamenti képviselő.

 A miniszter szerint a fejlemények ismertek, a következtetéseket pedig a választók vonják le.

10:42
2026. február 26.
Brüsszel hallgatólagos beleegyezése nélkül Kijev nem lépett volna a Barátság kőolajvezeték ügyében

A kormány szerint Brüsszel és Kijev összejátszik a Barátság kőolajvezeték ügyében. A kabinet úgy látja: az orosz kőolajról való leválás erőltetése brutális áremelkedést hozna a magyar családoknak.

Gulyás arról beszélt, hogy Kijev nem zárta volna el a Barátság vezetéket, ha Brüsszel legalább hallgatólagosan nem egyezik bele.

 A miniszter szerint a lépés túlmutat egy kétoldalú vitán, és uniós politikai szándék állhat mögötte.

10:37
2026. február 26.
Nincs helye politikai erőszaknak a kampányban

A kormány jobbulást kíván a bántalmazott fideszes aktivistának – közölte Gulyás Gergely, hangsúlyozva: a választás tétje nagy, de ez nem igazolhat semmilyen erőszakot.

A miniszter világossá tette, hogy a kampány természetes velejárója a vita és a politikai nézetkülönbség, azonban fizikai agressziónak nincs helye a demokratikus versenyben. 

Mint fogalmazott, az erőszak elfogadhatatlan, függetlenül attól, hogy ki követi el és kivel szemben.

 

10:32
2026. február 26.
A Medián-felmérésről: a választás napján derül ki, kinek volt igaza

A Medián legfrissebb mérése szerint 20 százalékos előnnyel vezet a Tisza Párt. 

A felmérésre reagálva Orbán Viktor úgy fogalmazott: Hann Endre „a legnagyobb humorista”. A miniszterelnök ezzel arra utalt, hogy a kormányoldal nem tartja reálisnak a közölt adatokat.

A miniszter így reagált: lesz egy választás, amelyen mindenki láthatja majd, melyik mérés tükrözte a valóságot. A kormány szerint azonban a választás eredménye lesz az egyetlen hiteles visszajelzés. 

Hozzátette, a kormány továbbra sem hozza nyilvánosságra saját közvélemény-kutatásait, és ezen a gyakorlaton a jövőben sem kíván változtatni.

 

10:29
2026. február 26.
Drónzárlat és megerősített védelem

Az ukrán fél a magyarországi energiainfrastruktúrát veszélyezteti, mesterségesen idézve elő veszélyhelyzetet – jelentette be  Gulyás Gergely. A Védelmi Tanács értékelte a kialakult helyzetet, és azonnali intézkedésekről döntött. 

Ez nem más, mint tudatos nyomásgyakorlás, amelynek célja egy mesterségesen előállított válsághelyzet kialakítása.

 A Védelmi Tanács emiatt rendkívüli ülésen tekintette át a fejleményeket, és döntött a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítéséről. 

A kormány drónzárlatot rendelt el Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye légterében, megelőző jelleggel. Az intézkedés célja, hogy kizárják az esetleges légtérhasználattal összefüggő kockázatokat, és garantálják az energiaellátás biztonságát.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a kialakult helyzet nem veszélyezteti a közelgő választások lebonyolítását. A kormány álláspontja szerint az állami intézményrendszer működése stabil, a szükséges védelmi intézkedések megtörténtek.

 

10:28
2026. február 26.
Ukrajna két uniós tagállam energiabiztonságát is veszélyezteti

A közmédia kérdésére, hogy mikor indulhat újra a kőolaj szállítása a Barátság olajvezetéken, Gulyás Gergely megismételte: magát a vezetéket nem érte rakétatalálat, egy olajtárolót ért találat Kelet-Ukrajnában.

A miniszter hangsúlyozta, a magyar kormány ebben a helyzetben nem tehet mást, mint hogy válaszintézkedéseket tesz Ukrajnával szemben, és blokkolja azt a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot, amit Brüsszelben Kijevnek szánnak.

Ukrajna megsérti a társulási szerződésben vállalt kötelezettségeit, és két EU-s tagállammal, Magyarország és Szlovákia energiaellátását i veszélyezteti - emlékeztetett.

10:24
2026. február 26.
150 ezer forintos egyszeri juttatás a tanároknak

 

Március 20-ig 150 ezer forintos egyszeri juttatást kapnak a pedagógusok.

 Az egyházi fenntartású intézményekben dolgozó pedagógusok április elején kapják meg az összeget, technikai okok miatt. Brüsszel vállalta a béremelés költségeinek 12 százalékát.

A kormány 2031-ig vállalta, hogy a pedagógusok bérét a diplomás átlagbér 80 százalékáig emeli, ebben a ciklusban pedig sikerült a pedagógusok bérét több, mint duplájára emelni, ami körülbelül nettó 900 ezer forintos bért jelent 

- tájékoztatott a miniszter

10:19
2026. február 26.
Ukrajna nem engedi be a magyar és szlovák szakértőket

Gulyás Gergely emlékeztetett: Magyarország korábban Srasbourgban kiharcolta, hogy amennyiben nem érkezik nyersolaj a Barátság vezetéken, akkor más, tengeri úton tudjon olajat beszerezni, azaz mentességet kapjon a brüsszeli szankciók alól. 

Orbán Viktor miniszterelnök ezért ma reggel nyílt levélben felszólította Volodimir Zelenszkijt, hogy Ukrajna fejezze be a magyar energetikai rendszer veszélyeztetését, 

és azonnal nyissa meg a Baráság kőolajvezetéket, vagyis az utat az orosz olaj érkezése előtt.

Elmondta, hogy a magyar kormány azt is kérte Ukrajnától, hogy tegyék lehetővé, hogy magyar és szlovák szakértők megvizsgálják a Barátság vezetéket, de erre az ukránok nem hajlandók – emlékeztetett.

10:15
2026. február 26.
Ezért rendelte el a kormány az energetikai rendszerek védelmét

Gulyás elmondta, hogy a kormány elsősorban Magyarország energiabiztonságval foglalkozott a szerdai kormányülésen. 

Egyértelmű adatok vannak arról, hogy a Barátság kőolajvezetében nem keletkezett olyan kár, ami az olajszállítást akadályozná.

 Ezért megállapítható, hogy Zelenszkij elnök és az ukrán vezetők tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot. A százhalombatai olajfinomító közismerten Ural típusú orosz nyersolaj finomítására képes. Ahhoz, hogy Brent típusú olajat is tudjanak ott finomítani, a magyar kormány már töbször kérte Brüsszel támogatását, de eddig ez nem történt meg. 

10:11
2026. február 26.
Nincs technikai akadálya a Barátság olajvezeték működésének

Gulyás elmondta, hogy a kormány elsősorban Magyarország energiabiztonságval foglalkozott a szerdai kormányülésen. 

Egyértelmű adatok vannak arról, hogy a Barátság kőolajvezetében nem keletkezett olyan kár, ami az olajszállítást akadályozná.

 Ezért megállapítható, hogy Zelenszkij elnök és az ukrán vezetők tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot. A százhalombatai olajfinomító közismerten Ural típusú orosz nyersolaj finomítására képes. Ahhoz, hogy Brent típusú olajat is tudjanak ott finomítani, a magyar kormány már töbször kérte Brüsszel támogatását, de eddig ez nem történt meg. 

09:48
2026. február 26.
Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek

Nyílt levélben fordult Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz a magyar miniszterelnök, miután az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket. Orbán Viktor szerint az intézkedés 

a magyar családok biztonságos energiaellátását veszélyezteti, ezért azonnali változást követel.

Orbán Viktor Zelenszkijnek küldött, teljes nyílt levlét cikkünkben olvashatja.


 


 

