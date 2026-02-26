Gulyás Gergely: Brutális benzinár-drágulást hozhat, ha Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket 

A Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter által tartott Kormányinfó legfontosabb témája a kijevi vezetés által politikai okokból elzárt Barátság kőolajvezeték ügye, illetve az arra adott magyar válaszlépések voltak.
Emellett napirendre kerültek a Brüsszelben elfogadott legutóbbi háborúpárti döntések, de a miniszter a Tisza Párt által gerjesztett, egyre inkább elharapódzó politikai erőszakra is reagált. A Kormányinfón tehát egyszerre került terítékre az energiaellátás, az uniós háborús politika és a belpolitikai feszültségek kérdése.
Az EU nem vonhatja el a tagállamok jogát az energiamix meghatározására
A kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy az Európai Unió megkérdőjelezze a tagállamok jogát saját energiamixük meghatározására. Magyarország célja továbbra is az olcsó rezsi fenntartása. Gulyás hangsúlyozta:
Az uniós szerződések egyértelműen rögzítik, hogy a tagállamok maguk dönthetnek energiapolitikájukról. A miniszter szerint az, hogy ma az EU ezt a jogot megkérdőjelezi, ellentétes a korábbi vállalásokkal.
A miniszter kiemelte, hogy a kormány az elmúlt években azért költött jelentős forrásokat, hogy Magyarországon alacsonyan maradjanak a rezsiköltségek, és a rezsicsökkentés fenntartható legyen. A Százhalombattai olajfinomító képes bizonyos mértékig nem orosz eredetű kőolaj finomítására is, ugyanakkor a miniszter szerint nem lehet az ország érdeke, hogy két lehetőség közül a drágábbat válassza.
Hozzátette: áprilisig az energiabiztonságra hivatkozva nem tervezik szükségállapot kihirdetését.
Nem hiteles az a hír, hogy Brüsszel a Barátság újraindítására kérte Kijevet
Az uniós vezetők kijevi látogatásáról és a Barátság-vezeték újraindításáról szóló értesüléseket a kormány nem tartja megalapozottnak. A miniszter szerint az uniós jog egyértelmű kötelezettségeket rögzít az energiabiztonság terén.
A sajtóhírek szerint Ursula von der Leyen és António Costa Kijevben arról próbálták meggyőzni Volodimir Zelenszkijt, hogy indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket. A Kormányinfón Gulyás Gergely úgy reagált: ennek az információnak nem ad hitelt.
A miniszter hangsúlyozta, hogy az uniós jog alapján az Európai Unió vállalta: biztosítja a tagállamok energiabeszerzésének feltételeit. Ha ez valóban érvényesülne, a kőolajvezeték néhány órán belül újraindulhatna – tette hozzá.
Gulyás Gergely Magyar Péterről: Amíg én ismertem, addig drogos bulikba még nem járt
Magyar Péter drogtesztre hívta ki Kocsis Mátét, a miniszter személyes tapasztalatára hivatkozva reagált: amíg kapcsolatban állt Magyar Péterrel, nem járt drogos bulikba.
Amíg én ismertem, addig drogos bulikba még nem járt. Azóta már saját elmondása szerint is jár"
– mondta a miniszter.
A kormány nem kíván beavatkozni a bankok számába
Szóba került a bankszektor helyzete is. Nagy Márton korábbi kijelentésére reagálva Gulyás jelezte: a gazdaságfejlesztési miniszter közgazdászként fogalmazta meg azt a véleményét, miszerint öt nagybank elegendő Magyarországon.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kormány ezzel kapcsolatban nem tesz konkrét lépéseket; Nagy Márton szakmai álláspontját fejtette ki, nem pedig kormányzati döntést jelentett be.
Nincs ilyen kormányzati célkitűzés és nem kívánunk a piacba beavatkozni. A kormány nem akarja meghatározni a Magyarországon tevékeny bankok számát"
Az olcsó orosz olaj hasznát a rezsicsökkentésre fordítják
A kormány szerint az orosz kőolaj alacsonyabb ára jelentős nyereséget eredményezett, amelynek döntő részét extraprofitadó formájában vonták el. Az így befolyt összeget a rezsicsökkentési alapba irányítják. Gulyás elmondta:
A kormány az olajkereskedésből származó profit 95 százalékát extraprofit formájában elvonja, és a rezsicsökkentési alapba helyezi, így az szerinte közvetlenül a lakossági energiaárak mérséklését szolgálja.
Brüsszelben magyar katonák ukrajnai küldéséről is szó esett
A kormány szerint a brüsszeli tárgyalásokon olyan javaslat is elhangzott, amely magyar katonák Ukrajnába küldését vetette fel. A miniszter a választók felelősségére hívta fel a figyelmet. Gulyás Gergely arról beszélt:
Ha bárkinek kétségei lennének Brüsszel szándékaival kapcsolatban, a Külügyek Tanácsában a külügyi főképviselő részéről olyan megfogalmazás is elhangzott, hogy magyar katonákat kellene Ukrajnába küldeni. A kormány ezt elfogadhatatlannak tartja.
A miniszter kitért Ruszin-Szendi Romulusz korábbi, bagatellizálónak minősített kijelentéseire is. Hozzátette: hogy ezzel szemben a Tisza Párt mennyire tanúsít ellenállást, azt mindenki maga ítélheti meg, ugyanakkor hhangsúlyozta: ha a választók rosszul döntenek, annak következményeit ők maguk viselik majd.
A gödi gyárról: a hatóságok dolga a vizsgálat
A sajtóban megjelent hírek szerint a gödi üzemben környezetszennyező anyagokkal és munkavédelmi hiányosságokkal kapcsolatos problémák merültek fel. Gulyás elismerte:
Voltak szabálytalanságok, amelyek miatt a Samsung gyárának jelentős bírságot kellett fizetnie. A kormány szerint a kivizsgálás a hatóságok feladata, külön bizottság felállítását nem tartják indokoltnak.
A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarországon szigorú környezetvédelmi és munkavédelmi előírások vannak érvényben, amelyeket be kell tartani. A munkavédelmi szabályok ellenőrzése és az esetleges jogsértések kivizsgálása a munkavédelmi hatóságok feladata. Gulyás szerint a hatósági munkának nincs alternatívája:
Nem tud jobb szakembereket, mint akik a hatóságoknál dolgoznak, ezért felesleges a kormányhivatalokra kihegyezni a kérdést. Álláspontja szerint a hivatalok szakmai alapon, a politikától függetlenül végzik a munkájukat.
Az orosz olaj még mindig a legolcsóbb
A kormány szerint Magyarország nem kiszolgáltatott a Barátság vezetéken érkező kőolajnak, ugyanakkor gazdasági szempontból továbbra is az orosz forrás a legkedvezőbb. A diverzifikáció lehetőséget ad, de nem írja felül az árrealitásokat.
Gulyás úgy fogalmazott: a diverzifikáció azt jelenti, hogy az ország több földrajzi forrás közül választhat. Ez nem egyenlő azzal, hogy minden alternatíva azonos költségszinten áll rendelkezésre.
A miniszter jelezte, hogy az Adria-vezetéken keresztül is lehetséges a szállítás, ugyanakkor a döntéseknél a világpiaci árakat kell figyelembe venni.
Álláspontja szerint a diverzifikáció önmagában nem változtat azon a tényen, hogy Magyarország számára jelenleg az orosz kőolaj jelenti a legolcsóbb megoldást, ezért a kormány gazdasági racionalitás alapján hoz döntéseket.
Minden értelmes tárgyalásra nyitott Magyarország
A kormány szerint Magyarország továbbra is a békepárti álláspontot képviseli, és minden olyan tárgyalásra nyitott, amelynek valódi értelme van. Az amerikai adminisztrációt már tájékoztatták a kialakult helyzetről.
Gulyás emlékeztetett: Orbán Viktor azon kevés európai vezetők közé tartozott, aki még a háború kitörése előtti hetekben is békemisszióra utazott Moszkvába, hogy tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
A miniszter hangsúlyozta: a magyar kormány minden olyan személyes egyeztetésre nyitott Kijevvel, amely előreviszi a rendezést.
A felvetésre, hogy indokolt-e az Egyesült Államok bevonása, Gulyás közölte: az amerikai adminisztrációt tájékoztatták a helyzetről.
Hozzátette, kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy Volodimir Zelenszkij mennyiben követi az amerikai elnök békepárti irányvonalát, mivel Kijev inkább Brüsszellel áll szövetségben, amely a kormány értékelése szerint háborúpárti politikát képvisel.
Már több mint 500 ezer fő válaszolt a nemzeti petícióra
Gulyás kitért a nemzeti petíció visszaküldésére is, amely már meghaladta az 500 ezer főt.
A miniszter szerint ez hatalmas érdeklődést mutat, és egyértelmű politikai üzenetet hordoz. A kormány álláspontja szerint három nagy „nemet” fogalmaznak meg a válaszadók:
Nemet a háború finanszírozására, nemet Ukrajna további pénzügyi támogatására, valamint nemet arra, hogy a háború következményeként rezsiáremelés valósuljon meg Magyarországon.
Óvatosan kell kezelni Zelenszkij háborús kijelentéseit
Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán támogatást
Magyarország nem támogatja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós csomagot mindaddig, amíg Kijev akadályozza az orosz kőolaj Magyarországra irányuló szállítását. A kormány szerint Brüsszel nem a tagállamok érdekeit képviseli. Gulyás kijelentette: Magyarország blokkolja a támogatást, amíg az orosz kőolaj áramlása nem biztosított.
Nehéz felháborodás nélkül erről beszélni”
– fogalmazott, utalva arra, hogy miközben Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonsági problémákkal szembesül, az Európai Unió további forrásokat biztosítana Ukrajnának.
A miniszter szerint a helyzet abszurditását jól mutatja, hogy Brüsszel nem a saját tagállamai – köztük Szlovákia és Magyarország – oldalán áll, hanem olyan döntéseket támogat, amelyek közvetlenül érintik azok energiaellátását.
A kormány álláspontja szerint az uniós szolidaritásnak elsődlegesen a tagállamok biztonságát kellene szolgálnia.
Magyar Péter fehér poros ügyéről: a választók mondanak ítéletet
A kormány szerint Magyar Péter botrányának megítélése a választópolgárok feladata. A miniszter a korábbi vállalások és a jelenlegi helyzet közötti ellentmondásra hívta fel a figyelmet. Gulyás úgy fogalmazott:
Két egyértelmű ígéret hangzott el Magyar Péter részéről. Egyrészt azt mondta, hogy a mentelmi jogot el kell törölni, másrészt azt is, hogy nem fog élni vele, mert nem lesz európai parlamenti képviselő.
A miniszter szerint a fejlemények ismertek, a következtetéseket pedig a választók vonják le.
Brüsszel hallgatólagos beleegyezése nélkül Kijev nem lépett volna a Barátság kőolajvezeték ügyében
A kormány szerint Brüsszel és Kijev összejátszik a Barátság kőolajvezeték ügyében. A kabinet úgy látja: az orosz kőolajról való leválás erőltetése brutális áremelkedést hozna a magyar családoknak.
Gulyás arról beszélt, hogy Kijev nem zárta volna el a Barátság vezetéket, ha Brüsszel legalább hallgatólagosan nem egyezik bele.
A miniszter szerint a lépés túlmutat egy kétoldalú vitán, és uniós politikai szándék állhat mögötte.
Nincs helye politikai erőszaknak a kampányban
A kormány jobbulást kíván a bántalmazott fideszes aktivistának – közölte Gulyás Gergely, hangsúlyozva: a választás tétje nagy, de ez nem igazolhat semmilyen erőszakot.
A miniszter világossá tette, hogy a kampány természetes velejárója a vita és a politikai nézetkülönbség, azonban fizikai agressziónak nincs helye a demokratikus versenyben.
Mint fogalmazott, az erőszak elfogadhatatlan, függetlenül attól, hogy ki követi el és kivel szemben.
A Medián-felmérésről: a választás napján derül ki, kinek volt igaza
A Medián legfrissebb mérése szerint 20 százalékos előnnyel vezet a Tisza Párt.
A felmérésre reagálva Orbán Viktor úgy fogalmazott: Hann Endre „a legnagyobb humorista”. A miniszterelnök ezzel arra utalt, hogy a kormányoldal nem tartja reálisnak a közölt adatokat.
A miniszter így reagált: lesz egy választás, amelyen mindenki láthatja majd, melyik mérés tükrözte a valóságot. A kormány szerint azonban a választás eredménye lesz az egyetlen hiteles visszajelzés.
Hozzátette, a kormány továbbra sem hozza nyilvánosságra saját közvélemény-kutatásait, és ezen a gyakorlaton a jövőben sem kíván változtatni.
Drónzárlat és megerősített védelem
Az ukrán fél a magyarországi energiainfrastruktúrát veszélyezteti, mesterségesen idézve elő veszélyhelyzetet – jelentette be Gulyás Gergely. A Védelmi Tanács értékelte a kialakult helyzetet, és azonnali intézkedésekről döntött.
Ez nem más, mint tudatos nyomásgyakorlás, amelynek célja egy mesterségesen előállított válsághelyzet kialakítása.
A Védelmi Tanács emiatt rendkívüli ülésen tekintette át a fejleményeket, és döntött a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítéséről.
A kormány drónzárlatot rendelt el Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye légterében, megelőző jelleggel. Az intézkedés célja, hogy kizárják az esetleges légtérhasználattal összefüggő kockázatokat, és garantálják az energiaellátás biztonságát.
Gulyás Gergely hangsúlyozta: a kialakult helyzet nem veszélyezteti a közelgő választások lebonyolítását. A kormány álláspontja szerint az állami intézményrendszer működése stabil, a szükséges védelmi intézkedések megtörténtek.
Ukrajna két uniós tagállam energiabiztonságát is veszélyezteti
A közmédia kérdésére, hogy mikor indulhat újra a kőolaj szállítása a Barátság olajvezetéken, Gulyás Gergely megismételte: magát a vezetéket nem érte rakétatalálat, egy olajtárolót ért találat Kelet-Ukrajnában.
A miniszter hangsúlyozta, a magyar kormány ebben a helyzetben nem tehet mást, mint hogy válaszintézkedéseket tesz Ukrajnával szemben, és blokkolja azt a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot, amit Brüsszelben Kijevnek szánnak.
Ukrajna megsérti a társulási szerződésben vállalt kötelezettségeit, és két EU-s tagállammal, Magyarország és Szlovákia energiaellátását i veszélyezteti - emlékeztetett.
150 ezer forintos egyszeri juttatás a tanároknak
Március 20-ig 150 ezer forintos egyszeri juttatást kapnak a pedagógusok.
Az egyházi fenntartású intézményekben dolgozó pedagógusok április elején kapják meg az összeget, technikai okok miatt. Brüsszel vállalta a béremelés költségeinek 12 százalékát.
A kormány 2031-ig vállalta, hogy a pedagógusok bérét a diplomás átlagbér 80 százalékáig emeli, ebben a ciklusban pedig sikerült a pedagógusok bérét több, mint duplájára emelni, ami körülbelül nettó 900 ezer forintos bért jelent
- tájékoztatott a miniszter
Ukrajna nem engedi be a magyar és szlovák szakértőket
Gulyás Gergely emlékeztetett: Magyarország korábban Srasbourgban kiharcolta, hogy amennyiben nem érkezik nyersolaj a Barátság vezetéken, akkor más, tengeri úton tudjon olajat beszerezni, azaz mentességet kapjon a brüsszeli szankciók alól.
Orbán Viktor miniszterelnök ezért ma reggel nyílt levélben felszólította Volodimir Zelenszkijt, hogy Ukrajna fejezze be a magyar energetikai rendszer veszélyeztetését,
és azonnal nyissa meg a Baráság kőolajvezetéket, vagyis az utat az orosz olaj érkezése előtt.
Elmondta, hogy a magyar kormány azt is kérte Ukrajnától, hogy tegyék lehetővé, hogy magyar és szlovák szakértők megvizsgálják a Barátság vezetéket, de erre az ukránok nem hajlandók – emlékeztetett.
Ezért rendelte el a kormány az energetikai rendszerek védelmét
Gulyás elmondta, hogy a kormány elsősorban Magyarország energiabiztonságval foglalkozott a szerdai kormányülésen.
Egyértelmű adatok vannak arról, hogy a Barátság kőolajvezetében nem keletkezett olyan kár, ami az olajszállítást akadályozná.
Ezért megállapítható, hogy Zelenszkij elnök és az ukrán vezetők tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot. A százhalombatai olajfinomító közismerten Ural típusú orosz nyersolaj finomítására képes. Ahhoz, hogy Brent típusú olajat is tudjanak ott finomítani, a magyar kormány már töbször kérte Brüsszel támogatását, de eddig ez nem történt meg.
Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek
Nyílt levélben fordult Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz a magyar miniszterelnök, miután az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket. Orbán Viktor szerint az intézkedés
a magyar családok biztonságos energiaellátását veszélyezteti, ezért azonnali változást követel.
Orbán Viktor Zelenszkijnek küldött, teljes nyílt levlét cikkünkben olvashatja.