Gulyás Gergely: Brutális benzinár-drágulást hozhat, ha Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket 

A Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter által tartott Kormányinfó legfontosabb témája a kijevi vezetés által politikai okokból elzárt Barátság kőolajvezeték ügye, illetve az arra adott magyar válaszlépések voltak.

Gulyás Gergely a Kormányinfón az ország energiaellátásával kapcsolatos legfontosabb döntéseket jelentette be (Fotó: Ladóczki Balázs)

Emellett napirendre kerültek a Brüsszelben elfogadott legutóbbi háborúpárti döntések, de a miniszter a Tisza Párt által gerjesztett, egyre inkább elharapódzó politikai erőszakra is reagált. A Kormányinfón tehát egyszerre került terítékre az energiaellátás, az uniós háborús politika és a belpolitikai feszültségek kérdése.