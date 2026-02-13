Az ukrán fenyegetések új szakaszba léptek, a nemzeti petíció egy lehetőség a válaszra

Gulyás Gergely a legutóbbi Kormányinfón arról beszélt, hogy a Magyarországot érő ukrán fenyegetések új szakaszba léptek. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint immár katonai és fegyveres fenyegetések is elhangzanak, miközben a nemzeti petíció válaszlehetőséget jelenthet a helyzetre.
A miniszter közlése szerint egy, Volodimir Zelenszkij által kitüntetett katonai vezető Magyarország katonai lerohanásával fenyegetett. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy ezzel párhuzamosan újabb és újabb tervek kerülnek nyilvánosságra, amelyek szerinte a magyar belpolitikába való beavatkozást valószínűsítik.
Elmondta azt is, hogy a brüsszeli Politico nyilvánosságra hozta Zelenszkij ukrán elnök és az Európai Bizottság közös ötpontos tervét. A miniszter szerint a dokumentum két szempontból is sérti Magyarország érdekeit:
- egyrészt a magyar baloldali ellenzéket, a Tisza Párt hatalomra jutását segítené,
- másrészt megszüntetné az egyhangúság intézményét az uniós döntéshozatalban.
Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a nemzeti petíció válasz a fenyegetésekre és a Brüsszelhez, illetve Zelenszkij elnökhöz kötött tervekre. Kiemelte, hogy a választók is érzékelik a helyzet súlyát, és a visszajelzések száma meghaladja a korábbi nemzeti konzultációk eredményeit. A miniszter szerint az elmúlt évek legsikeresebb Voks 2025 konzultációjánál is többen éltek eddig a petíció beküldésének lehetőségével.