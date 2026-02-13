Az ukrán fenyegetések új szakaszba léptek, a nemzeti petíció egy lehetőség a válaszra

Gulyás Gergely a legutóbbi Kormányinfón arról beszélt, hogy a Magyarországot érő ukrán fenyegetések új szakaszba léptek. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint immár katonai és fegyveres fenyegetések is elhangzanak, miközben a nemzeti petíció válaszlehetőséget jelenthet a helyzetre.

Gulyás Gergely a kormányinfón Fotó: Havran Zoltán

A miniszter közlése szerint egy, Volodimir Zelenszkij által kitüntetett katonai vezető Magyarország katonai lerohanásával fenyegetett. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy ezzel párhuzamosan újabb és újabb tervek kerülnek nyilvánosságra, amelyek szerinte a magyar belpolitikába való beavatkozást valószínűsítik.