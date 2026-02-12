Hírlevél
Újabb kárpátaljai magyar halt meg az ukrajnai háborúban. Erre, valamint Brüsszel és Volodimir Zelenszkij elnök ötpontos csatlakozási tervére és az Európai Parlament által megszavazott 90 milliárd eurós ukrajnai segélycsomagjára is reagál Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón. Kövesse az eseményt 10 órától élő közvetítésünkben!
KormányinfóBrüsszelháborúpártiakmagyarország kormányaGulyás GergelyUkrajnaVolodimir Zelenszkij
Cikkünk folyamatosan frissül1 bejegyzés

Újabb kárpátaljai magyar, egy 45 éves férfi halt meg az ukrajnai háborúban. Erre, valamint Brüsszel és Volodimir Zelenszkij elnök ötpontos gyorsított csatlakozási tervére és az Európai Parlament által megszavazott, 90 milliárd eurós ukrajnai segélycsomagjára is reagál Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón. 

Cikkünk frissül, kövesse élőben!

 

09:50
2026. február 12.
Brüsszel és Kijev megbuktatná a magyar kormányt

A Politico című brüsszeli hírportálon közzétett Zelenszkij-terv egy ötpontos terv, amely tönkretenné Európát. 

A harmadik pont arról szól, hogy megbuktatják a nemzeti kormányt Magyarországon 

– hívták fel a figyelmet Magyarország Kormányának hivatalos Facebook-oldalán.

