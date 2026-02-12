Újabb kárpátaljai magyar halt meg az ukrajnai háborúban. Erre, valamint Brüsszel és Volodimir Zelenszkij elnök ötpontos csatlakozási tervére és az Európai Parlament által megszavazott 90 milliárd eurós ukrajnai segélycsomagjára is reagál Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón. Kövesse az eseményt 10 órától élő közvetítésünkben!

Brüsszel és Kijev megbuktatná a magyar kormányt A Politico című brüsszeli hírportálon közzétett Zelenszkij-terv egy ötpontos terv, amely tönkretenné Európát. A harmadik pont arról szól, hogy megbuktatják a nemzeti kormányt Magyarországon – hívták fel a figyelmet Magyarország Kormányának hivatalos Facebook-oldalán.

