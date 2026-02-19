Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza képviselői Münchenben jelezték, hogy készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról

Ezt látnia kell!

Zelenszkij Magyarországgal keménykedik – így reagált a világsajtó a magyar döntésre

kormányinfó

Az üzemanyag ellátás biztonságos, a kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet – kormányinfó élőben az Origón

1 órája
Olvasási idő: 14 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányülést követően ismerteti a legfrissebb döntéseket. A hazai és nemzetközi politikai, gazdasági kérdésekre adott határozott válaszokat, meghozott döntéseket ismertető kormányinfót frissülő cikkünkben követheti élőben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kormányinfóorigóbejelentésGulyás Gergelyminiszterelnökség

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be korábban, hogy csütörtökön kormányinfó következik, amelyen A hazai és nemzetközi politikai, gazdasági kérdésekre adott határozott válaszokat, meghozott döntéseket ismertetik Vitályos Eszter kormányszóvivővel közösen, majd újságírói kérdésekre válaszolnak. 

Cikkünk frissül...

Vitályos Eszter kormányszóvivő (b) és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Fotó: Ladóczki Balázs
Vitályos Eszter kormányszóvivő (b) és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón Fotó: Ladóczki Balázs Fotó: Ladóczki Balázs

Kormányinfó: Fontos döntések élőben az Origón

Gulyás Gergely a kormányinfó kezdetén elmondta, hogy a kormányülésen Magyarország energiabiztonságáról tárgyaltak.

Ami ukrán részről történt, az elfogadhatatlan, Ukrajna kárt okoz tudatosan két európai uniós tagállamnak. Az ellátásbiztonság garantált, a stratégiai készletet felszabadították, 3 hónapra elegendő.

500 ezer tonna kőolajat a kormány már megrendelt, ez hamarosan érkezhet. Ukrajna felé történő gázolaj szállítást leállították, vizsgálják az áram és gázszállítás leállításának lehetőségét is, ha az ukrán állam fenntartja az olaj visszatartását

– tette hozzá.

A kormányfő a Béketanács alakuló ülésén vesz részt Washingtonban, a nemzetközi rend újraalakulását éljük meg – mondta el a miniszter.

Minden olyan kezdeményezést, amely az ukrajnai háború lezárását elősegíti, a magyar kormány támogat

– hangsúlyozta.

Vitályos Eszter kormányszóvivő (b) és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Fotó: Ladóczki Balázs

Otthon Start program: Rengeteg fiatal él a lehetőséggel

A miniszter az Otthon Start programról szólva elmondta, minden második hiteligénylés mögött fiatal házasok állnak.

A programban részt vevő hitelfelvevők átlagéletkora 34 év, a program hatással van az ingatlan áremelkedésre is, azok nem nőttek, a növekedés mértéke elmaradt az egy évvel korábbitól, a bérleti díjakra is hatással volt az Otthon Start, azok stagnálnak.

Elnöki szinten született a döntés a Barátság kőolajvezeték leállításáról

Gulyás Gergely a kőolaj-ellátásról kifejtette, amíg a Barátság kőolajvezetéken nem érkezik, addig az Adria vezetéken keresztül biztosítják az ország ellátását. A mentesség alapján nem csak a vezetékes, hanem a hajóval történő szállítás is szankciómentes. Az Adria vezeték kapacitásáról volt egy vita. A Janaf azt állította, hogy Magyarországot és Szlovákiát is el tudná látni ezen, de a Molnak vannak kétségei.

A vezetéket az elmúlt hónapokban semmilyen támadás nem érte. Egy tárolóegységet ért orosz dróntámadás, amit meg kellett javítani. Hogy enélkül is működött volna a vezeték vagy sem, azt lehet vitatni. Az ukránok elmondták, hogy egy-két nap, a Molnak meg is ígérték, majd nyilvánvalóan született egy politikai döntés, aminek elnöki szinten kellett megszületnie

– vélekedett a tárcavezető a Barátság kőolajvezeték leállításáról.

Gulyás Gergely Fotó: Ladóczki Balázs

Magyarországon a kormányt a miniszterelnök alakítja

A Fidesz–KDNP közzétette a 2026. április 12-i országgyűlési választás országos listáját, amelyen Gulyás Gergely a 24. helyen szerepel. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kérdésre válaszolva azt mondta:

a miniszterelnökkel nem beszéltek arról, hogy a választás után is miniszter marad-e.

Hozzátette, Orbán Viktor álláspontja szerint előbb a választóktól kell felhatalmazást kérni és kapni,

a kormányalakítás kérdése csak ezután kerülhet napirendre.

Pintér Sándor esetleges nyugdíjazásáról annyit mondott: Magyarországon a kormányt a miniszterelnök alakítja.

Magyar Péter újabb botrányával kapcsolatban Gulyás Gergely újságírói kérdésre válaszolva kiemelte, eddig két felvételt ismerünk, az egyiken Magyar Péter beismerte, hogy drogos buliba járt, a másik pedig amit Magyar Péter készített a feleségéről. A miniszter szerint a Tisza Párt elnöke utóbbival úgy

rohant feljelentést tenni, mint a náci házmesterek és a kommunista besúgók.

A Tiszának ugyanaz a célja mint az ukránoknak  

A miniszter jelezte, érzékelhető, hogy a Tisza összejátszik Ukrajnával, és

az orosz kőolajról való levállás is ennek a része.

Az üzemanyagárak terén elmondta, az orosz energiáról való leállás jelentős drágulással járna, ez látható más európai országokban.

Beszélt arról is, hogy a kormány célja a jó szomszédi viszony mindenkivel, ami Ukrajnával most lehetetlen, mert szerintünk nem lehetnek tagjai az uniónak, amihez objektív feltételeket kell teljesíteni, amire Ukrajna nem képes. Ehhez jön a magyar kisebbséget érő jogsérelem, és a magyar ellenzék nyílt támogatása a választáson, valamint a Barátság vezeték leállítása önkéntes politikai döntés alapján.
A drogos buli kapcsán azt mondta, egy olyan embernek, aki egy ország vezetésére pályázik, nem előnyös drogos partikra járnia. Hogy leváltják-e a Tisza elnökét, Gulyás azt mondta, vannak ilyen nyilatkozatok a baloldalról is, de a kormánynak nincs és nem is lehet erről álláspontja.

A Béketanácsról elmondta, az új amerikai adminisztráció a béke ügyét képviseli, amiben eddig mi egyedül voltunk. Az unió a háború hosszabbítását támogatja, de egyre több világhatalom áll ki a béke mellett. Jelezte, az ENSZ hibáiról sokat lehet beszélni, de majdnem minden ország képviseli magát, a Béketanács még nincs ebben a helyzetben. – Döntést azonban nem tud hozni az ENSZ, mert a tagok nehezen értenek egyet. Ezért lehet, hogy a Béketanács tagjai kevesebben lesznek, de hatékonyabban lehet a döntéseket illetően – mondta.

Fotó: Ladóczki Balázs

Gulyás Gergely: Lehetne együttműködni is, de a főváros keresi a vitákat a kormánnyal

Gulyás Gergely Budapest anyagi helyzetéről kifejtette: „A főváros évek óta fenyeget csőddel, aztán sosem megy csődbe, ami nem csoda, hiszen az ország leggazdagabb önkormányzatáról beszélünk. Mi törvényi garanciát adtunk, ha a főváros nem tudná kifizetni a munkavállalóit, akkor a magyar kormány garantálja: mindenki megkapja a fizetését”.

Jó lenne, ha a főváros oldaláról jövőképet látnánk, elképzeléseket, terveket, és programokat, de azt látjuk, hogy állandó szándék van a kormánnyal való konfrontációra. Attól, hogy más politikai oldalon vagyunk, lehetne együttműködni is, de a főváros keresi a vitákat a kormánnyal

– vélekedett a miniszter.

Nemzeti petíció: nagy az érdeklődés, már most sokan visszaküldték az ívet

Vitályos Eszter közölte, már 270 ezernél is többen küldték már vissza a nemzeti petíciót. A kormányszóvivő szerint nagy az érdeklődés a nemzeti petíció iránt. A Békemenet részleteiről annyit árultak el, hogy az állami megemlékezéssel összhangban szervezi a CÖF a március 15-i Békemenetet, de a kormánytól független szervezés.

A szándékos ukrán károkozásról és a Tiszával való összejátszás kapcsán elmondta, az ukrán rész nehezen vitatható, de hogy Oroszországból szerezzünk be kőolajat, az politikai kérdés, nem büntetőjogi kategória. A rossz politikai döntés is lehet legitim, akkor is meg lehet hozni ilyen döntést, ha ez kárt okoz az országnak.

A DK határon túli magyarok elleni plakátjairól azt mondta, 

a DK hű a saját hagyományaihoz, a magyargyűlöletről és a magyarság megosztásáról szólt korábban is a gyurcsányi politika.

A budapesti csődhelyzetről azt mondta, a főváros évek óta fenyeget csőddel. – Mi törvényi garanciát adtunk a fővárosnak a bérek kifizetésére. Így nem tud csődbe menni, de jó lenne, ha a jövőképet látnánk a főváros oldaláról az állandó konfrontációs szándék helyett – fogalmazott. 

Tényszerű tudásunk van arról, hogy holnap újra lehet indítani a Barátság kőolajvezetéket

– jelentette ki Gulyás Gergely miniszter. Elmondta, egy elnöki döntésre volt szükség ahhoz, hogy a Barátság kőolajvezeték ne induljon újra. 

„Nevetséges” – Gulyás Gergely így szólt vissza Magyar Péternek

Gulyás Gergely nevetségesnek nevezte, hogy Magyar Péter a titkosszolgálatokra mutogat a radnaimark.hu ügyében. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy a Tisza Párt „genezise” szerinte az volt, hogy a pártelnök a saját feleségével folytatott beszélgetést rögzítette, majd azt később nyilvánosságra hozta.

Cikkünk frissül…

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!