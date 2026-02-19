Az üzemanyag ellátás biztonságos, a kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet – kormányinfó élőben az Origón

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be korábban, hogy csütörtökön kormányinfó következik, amelyen A hazai és nemzetközi politikai, gazdasági kérdésekre adott határozott válaszokat, meghozott döntéseket ismertetik Vitályos Eszter kormányszóvivővel közösen, majd újságírói kérdésekre válaszolnak.
Cikkünk frissül...
Kormányinfó: Fontos döntések élőben az Origón
Gulyás Gergely a kormányinfó kezdetén elmondta, hogy a kormányülésen Magyarország energiabiztonságáról tárgyaltak.
Ami ukrán részről történt, az elfogadhatatlan, Ukrajna kárt okoz tudatosan két európai uniós tagállamnak. Az ellátásbiztonság garantált, a stratégiai készletet felszabadították, 3 hónapra elegendő.
500 ezer tonna kőolajat a kormány már megrendelt, ez hamarosan érkezhet. Ukrajna felé történő gázolaj szállítást leállították, vizsgálják az áram és gázszállítás leállításának lehetőségét is, ha az ukrán állam fenntartja az olaj visszatartását
– tette hozzá.
A kormányfő a Béketanács alakuló ülésén vesz részt Washingtonban, a nemzetközi rend újraalakulását éljük meg – mondta el a miniszter.
Minden olyan kezdeményezést, amely az ukrajnai háború lezárását elősegíti, a magyar kormány támogat
– hangsúlyozta.
Otthon Start program: Rengeteg fiatal él a lehetőséggel
A miniszter az Otthon Start programról szólva elmondta, minden második hiteligénylés mögött fiatal házasok állnak.
A programban részt vevő hitelfelvevők átlagéletkora 34 év, a program hatással van az ingatlan áremelkedésre is, azok nem nőttek, a növekedés mértéke elmaradt az egy évvel korábbitól, a bérleti díjakra is hatással volt az Otthon Start, azok stagnálnak.
Elnöki szinten született a döntés a Barátság kőolajvezeték leállításáról
Gulyás Gergely a kőolaj-ellátásról kifejtette, amíg a Barátság kőolajvezetéken nem érkezik, addig az Adria vezetéken keresztül biztosítják az ország ellátását. A mentesség alapján nem csak a vezetékes, hanem a hajóval történő szállítás is szankciómentes. Az Adria vezeték kapacitásáról volt egy vita. A Janaf azt állította, hogy Magyarországot és Szlovákiát is el tudná látni ezen, de a Molnak vannak kétségei.
A vezetéket az elmúlt hónapokban semmilyen támadás nem érte. Egy tárolóegységet ért orosz dróntámadás, amit meg kellett javítani. Hogy enélkül is működött volna a vezeték vagy sem, azt lehet vitatni. Az ukránok elmondták, hogy egy-két nap, a Molnak meg is ígérték, majd nyilvánvalóan született egy politikai döntés, aminek elnöki szinten kellett megszületnie
– vélekedett a tárcavezető a Barátság kőolajvezeték leállításáról.
Magyarországon a kormányt a miniszterelnök alakítja
A Fidesz–KDNP közzétette a 2026. április 12-i országgyűlési választás országos listáját, amelyen Gulyás Gergely a 24. helyen szerepel. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kérdésre válaszolva azt mondta:
a miniszterelnökkel nem beszéltek arról, hogy a választás után is miniszter marad-e.
Hozzátette, Orbán Viktor álláspontja szerint előbb a választóktól kell felhatalmazást kérni és kapni,
a kormányalakítás kérdése csak ezután kerülhet napirendre.
Pintér Sándor esetleges nyugdíjazásáról annyit mondott: Magyarországon a kormányt a miniszterelnök alakítja.
Magyar Péter újabb botrányával kapcsolatban Gulyás Gergely újságírói kérdésre válaszolva kiemelte, eddig két felvételt ismerünk, az egyiken Magyar Péter beismerte, hogy drogos buliba járt, a másik pedig amit Magyar Péter készített a feleségéről. A miniszter szerint a Tisza Párt elnöke utóbbival úgy
rohant feljelentést tenni, mint a náci házmesterek és a kommunista besúgók.
A Tiszának ugyanaz a célja mint az ukránoknak
A miniszter jelezte, érzékelhető, hogy a Tisza összejátszik Ukrajnával, és
az orosz kőolajról való levállás is ennek a része.
Az üzemanyagárak terén elmondta, az orosz energiáról való leállás jelentős drágulással járna, ez látható más európai országokban.
Beszélt arról is, hogy a kormány célja a jó szomszédi viszony mindenkivel, ami Ukrajnával most lehetetlen, mert szerintünk nem lehetnek tagjai az uniónak, amihez objektív feltételeket kell teljesíteni, amire Ukrajna nem képes. Ehhez jön a magyar kisebbséget érő jogsérelem, és a magyar ellenzék nyílt támogatása a választáson, valamint a Barátság vezeték leállítása önkéntes politikai döntés alapján.
A drogos buli kapcsán azt mondta, egy olyan embernek, aki egy ország vezetésére pályázik, nem előnyös drogos partikra járnia. Hogy leváltják-e a Tisza elnökét, Gulyás azt mondta, vannak ilyen nyilatkozatok a baloldalról is, de a kormánynak nincs és nem is lehet erről álláspontja.
A Béketanácsról elmondta, az új amerikai adminisztráció a béke ügyét képviseli, amiben eddig mi egyedül voltunk. Az unió a háború hosszabbítását támogatja, de egyre több világhatalom áll ki a béke mellett. Jelezte, az ENSZ hibáiról sokat lehet beszélni, de majdnem minden ország képviseli magát, a Béketanács még nincs ebben a helyzetben. – Döntést azonban nem tud hozni az ENSZ, mert a tagok nehezen értenek egyet. Ezért lehet, hogy a Béketanács tagjai kevesebben lesznek, de hatékonyabban lehet a döntéseket illetően – mondta.
Gulyás Gergely: Lehetne együttműködni is, de a főváros keresi a vitákat a kormánnyal
Gulyás Gergely Budapest anyagi helyzetéről kifejtette: „A főváros évek óta fenyeget csőddel, aztán sosem megy csődbe, ami nem csoda, hiszen az ország leggazdagabb önkormányzatáról beszélünk. Mi törvényi garanciát adtunk, ha a főváros nem tudná kifizetni a munkavállalóit, akkor a magyar kormány garantálja: mindenki megkapja a fizetését”.
Jó lenne, ha a főváros oldaláról jövőképet látnánk, elképzeléseket, terveket, és programokat, de azt látjuk, hogy állandó szándék van a kormánnyal való konfrontációra. Attól, hogy más politikai oldalon vagyunk, lehetne együttműködni is, de a főváros keresi a vitákat a kormánnyal
– vélekedett a miniszter.
Nemzeti petíció: nagy az érdeklődés, már most sokan visszaküldték az ívet
Vitályos Eszter közölte, már 270 ezernél is többen küldték már vissza a nemzeti petíciót. A kormányszóvivő szerint nagy az érdeklődés a nemzeti petíció iránt. A Békemenet részleteiről annyit árultak el, hogy az állami megemlékezéssel összhangban szervezi a CÖF a március 15-i Békemenetet, de a kormánytól független szervezés.
A szándékos ukrán károkozásról és a Tiszával való összejátszás kapcsán elmondta, az ukrán rész nehezen vitatható, de hogy Oroszországból szerezzünk be kőolajat, az politikai kérdés, nem büntetőjogi kategória. A rossz politikai döntés is lehet legitim, akkor is meg lehet hozni ilyen döntést, ha ez kárt okoz az országnak.
A DK határon túli magyarok elleni plakátjairól azt mondta,
a DK hű a saját hagyományaihoz, a magyargyűlöletről és a magyarság megosztásáról szólt korábban is a gyurcsányi politika.
A budapesti csődhelyzetről azt mondta, a főváros évek óta fenyeget csőddel. – Mi törvényi garanciát adtunk a fővárosnak a bérek kifizetésére. Így nem tud csődbe menni, de jó lenne, ha a jövőképet látnánk a főváros oldaláról az állandó konfrontációs szándék helyett – fogalmazott.
Tényszerű tudásunk van arról, hogy holnap újra lehet indítani a Barátság kőolajvezetéket
– jelentette ki Gulyás Gergely miniszter. Elmondta, egy elnöki döntésre volt szükség ahhoz, hogy a Barátság kőolajvezeték ne induljon újra.
„Nevetséges” – Gulyás Gergely így szólt vissza Magyar Péternek
Gulyás Gergely nevetségesnek nevezte, hogy Magyar Péter a titkosszolgálatokra mutogat a radnaimark.hu ügyében. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy a Tisza Párt „genezise” szerinte az volt, hogy a pártelnök a saját feleségével folytatott beszélgetést rögzítette, majd azt később nyilvánosságra hozta.
Cikkünk frissül…