Az üzemanyag ellátás biztonságos, a kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet – kormányinfó élőben az Origón

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be korábban, hogy csütörtökön kormányinfó következik, amelyen A hazai és nemzetközi politikai, gazdasági kérdésekre adott határozott válaszokat, meghozott döntéseket ismertetik Vitályos Eszter kormányszóvivővel közösen, majd újságírói kérdésekre válaszolnak.

Vitályos Eszter kormányszóvivő (b) és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón Fotó: Ladóczki Balázs Fotó: Ladóczki Balázs

Gulyás Gergely a kormányinfó kezdetén elmondta, hogy a kormányülésen Magyarország energiabiztonságáról tárgyaltak.

Ami ukrán részről történt, az elfogadhatatlan, Ukrajna kárt okoz tudatosan két európai uniós tagállamnak. Az ellátásbiztonság garantált, a stratégiai készletet felszabadították, 3 hónapra elegendő.

500 ezer tonna kőolajat a kormány már megrendelt, ez hamarosan érkezhet. Ukrajna felé történő gázolaj szállítást leállították, vizsgálják az áram és gázszállítás leállításának lehetőségét is, ha az ukrán állam fenntartja az olaj visszatartását

– tette hozzá.

A kormányfő a Béketanács alakuló ülésén vesz részt Washingtonban, a nemzetközi rend újraalakulását éljük meg – mondta el a miniszter.

Minden olyan kezdeményezést, amely az ukrajnai háború lezárását elősegíti, a magyar kormány támogat

– hangsúlyozta.

Otthon Start program: Rengeteg fiatal él a lehetőséggel

A miniszter az Otthon Start programról szólva elmondta, minden második hiteligénylés mögött fiatal házasok állnak.

A programban részt vevő hitelfelvevők átlagéletkora 34 év, a program hatással van az ingatlan áremelkedésre is, azok nem nőttek, a növekedés mértéke elmaradt az egy évvel korábbitól, a bérleti díjakra is hatással volt az Otthon Start, azok stagnálnak.

Elnöki szinten született a döntés a Barátság kőolajvezeték leállításáról

Gulyás Gergely a kőolaj-ellátásról kifejtette, amíg a Barátság kőolajvezetéken nem érkezik, addig az Adria vezetéken keresztül biztosítják az ország ellátását. A mentesség alapján nem csak a vezetékes, hanem a hajóval történő szállítás is szankciómentes. Az Adria vezeték kapacitásáról volt egy vita. A Janaf azt állította, hogy Magyarországot és Szlovákiát is el tudná látni ezen, de a Molnak vannak kétségei.

A vezetéket az elmúlt hónapokban semmilyen támadás nem érte. Egy tárolóegységet ért orosz dróntámadás, amit meg kellett javítani. Hogy enélkül is működött volna a vezeték vagy sem, azt lehet vitatni. Az ukránok elmondták, hogy egy-két nap, a Molnak meg is ígérték, majd nyilvánvalóan született egy politikai döntés, aminek elnöki szinten kellett megszületnie

– vélekedett a tárcavezető a Barátság kőolajvezeték leállításáról.