Ukrán stratégiaváltás: titkosszolgálati úton váltanák le a magyar miniszterelnököt

A miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán tette közzé a magyar kormányváltás kierőszakolásának módszereiről szóló videót. Orbán Balázs erre reagálva azt javasolta az ukránoknak, hogy ne fenyegessék Magyarország szuverenitását.

Orbán Balázs reagált a magyar kormányváltást sürgető ukrán elemző ötleteire (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Ukrajna a magyar kormányváltást sürgetné – bármi áron

Az elemző elmondása szerint semmilyen ellenzéki erő nem tudna nyerni az áprilisi választásokon, és Orbán Balázs szerint ezt jól is látja. Viszont azt is hozzáteszi, hogy az ukrán különleges hírszerzési hadművelettel le tudnák váltani Orbán Viktor miniszterelnököt.

Azt javasoljuk, hogy ne fenyegessék Magyarország szuverenitását! Magyarországon csak a magyar emberek dönthetnek a saját sorsukról – amíg nemzeti kormány van, ezen semmilyen külső nyomásgyakorlással nem fognak tudni változtatni!

– szögezte le Orbán Balázs.