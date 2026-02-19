Hírlevél
Kovács István: Legalább 3,3 millió érv szól a háború ellen

Jelenlegi biztonságunkat nem tekinthetjük magától értetődőnek. A közelgő európai háborúból ki kell maradnunk, és meg kell óvnunk a magyar életet, a magyar közösségeket – ideértve a kárpátaljaiakat is – a fronttól, a megszállástól és attól, hogy ismét mások döntéseinek árát fizessük meg – mondta Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója „A háború emberi ára” című eseményen, ahol a 80 éve történt: „Magyarok és németek szovjet fogságba hurcolása a Kárpát-medence régióiban, 1944/5” című könyvet is bemutatták.
„A legalább 800 ezer sebesült, az egymillió elhurcolt és a több mint másfél millió halottunk nevében kijelentem: legalább 3,3 millió érv szól a háború ellen!” – fogalmazott Kovács István. Hozzátette: „Megint egy birodalom. Megint a németek. Megint keleti irányba. Egy véletlen az csak véletlen. Két véletlen már gyanús. Három véletlen az már ellenséges tevékenység.”

Kovács István: Legalább 3,3 millió érv szól a háború ellen Fotó: Alapjogokért Központ

Kovács István hangsúlyozta: a közelgő magyar választás tétje is az, hogy megőrizzük-e nemzeti önazonosságunkat és szuverenitásunkat, vagy átadjuk a kormányrudat azoknak, akik az öngyarmatosító gondolkodást képviselik, és külső megrendelői igényekhez igazítanák politikai és kulturális döntéseinket. A kérdés az: meg tudjuk-e őrizni a békét, vagy ismét háborúba viszik fiainkat.

A könyv – mint kiemelte – emberéletekről, szétszakított családokról és meggyalázott közösségekről szól: a számok mögött konkrét sorsok állnak. Az első világháború több százezer halottat, sebesültet és hadifoglyot követelt a Magyar Királyságtól, majd a trianoni békediktátum terület- és iparvesztéssel, magyarok millióinak elszakításával tetézte a tragédiát, amelyet tömeges hadirokkantság, özvegység és árvaság kísért. 

A második világháború újabb, közel egymilliós emberveszteséget hozott: Budapest romokban hevert, az ország gazdasága súlyos károkat szenvedett, a jóvátétel és a megszállás évtizedekre meghatározta mozgásterünket, miközben több mint egymillió magyar állampolgárt hurcoltak szovjet fogságba, akik közül sokan soha nem tértek haza.

 

