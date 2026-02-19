„A legalább 800 ezer sebesült, az egymillió elhurcolt és a több mint másfél millió halottunk nevében kijelentem: legalább 3,3 millió érv szól a háború ellen!” – fogalmazott Kovács István. Hozzátette: „Megint egy birodalom. Megint a németek. Megint keleti irányba. Egy véletlen az csak véletlen. Két véletlen már gyanús. Három véletlen az már ellenséges tevékenység.”

Kovács István: Legalább 3,3 millió érv szól a háború ellen Fotó: Alapjogokért Központ

Kovács István hangsúlyozta: a közelgő magyar választás tétje is az, hogy megőrizzük-e nemzeti önazonosságunkat és szuverenitásunkat, vagy átadjuk a kormányrudat azoknak, akik az öngyarmatosító gondolkodást képviselik, és külső megrendelői igényekhez igazítanák politikai és kulturális döntéseinket. A kérdés az: meg tudjuk-e őrizni a békét, vagy ismét háborúba viszik fiainkat.

A könyv – mint kiemelte – emberéletekről, szétszakított családokról és meggyalázott közösségekről szól: a számok mögött konkrét sorsok állnak. Az első világháború több százezer halottat, sebesültet és hadifoglyot követelt a Magyar Királyságtól, majd a trianoni békediktátum terület- és iparvesztéssel, magyarok millióinak elszakításával tetézte a tragédiát, amelyet tömeges hadirokkantság, özvegység és árvaság kísért.

A második világháború újabb, közel egymilliós emberveszteséget hozott: Budapest romokban hevert, az ország gazdasága súlyos károkat szenvedett, a jóvátétel és a megszállás évtizedekre meghatározta mozgásterünket, miközben több mint egymillió magyar állampolgárt hurcoltak szovjet fogságba, akik közül sokan soha nem tértek haza.